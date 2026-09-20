Ioana Ginghină, replică pentru femeile care o critică pe internet: „Am o veste proastă”

Ioana Ginghină a avut o reacție tranșantă după ce a văzut mai multe comentarii negative la adresa sa în mediul online. Actrița a povestit, cu ironie, că a aflat de pe Facebook că este considerată „urâtă” și a decis să verifice dacă informația primită din comentarii are vreo bază.

Ioana Ginghină, mesaj pentru femeile care o critică în online Foto: Instagram

La 49 de ani, Ioana Ginghină spune că este împăcată cu propria persoană și cu lucrurile pe care le-a realizat până acum. Actrița a ales să răspundă celor care au simțit nevoia să îi comenteze aspectul fizic. Actrița a povestit că unul dintre comentariile primite a făcut-o să reacționeze cu umor. Ioana Ginghină a explicat că a preferat să verifice dacă persoana care a criticat-o are dreptate.

„Am o veste proastă. Am aflat de pe Facebook că sunt urâtă. Am zis să verific sursa, poate femeia știe ceva ce nu știu eu. M-am liniștit”, a spus Ioana Ginghină într-un video publicat pe TikTok.

Un alt comentariu a făcut referire la femeile care folosesc machiajul pentru a-și schimba aspectul, iar actrița a ales să răspundă tot prin ironie.

„Aici avem deja expertiză. Machiaj, bărbat, divorț și toate astea la un video cu pisici. Am verificat din nou sursa. M-am liniștit”, a mai spus actrița.

„Cel mai trist este că toate aceste comentarii vin de la alte femei”

Ioana Ginghină a atras atenția și asupra faptului că respectivele comentarii au venit din partea unor femei. Actrița a vorbit despre reacțiile pe care le întâlnește în mediul online și despre felul în care unele persoane aleg să judece alte femei în funcție de aspectul fizic.

„Cel mai trist este că toate aceste comentarii vin de la alte femei”, a afirmat Ioana Ginghină.

Vedeta a subliniat că, la 49 de ani, știe cine este și este mulțumită de ceea ce a construit până acum.

„Eu am 49 de ani și știu cât de deșteaptă sunt și ce am făcut în viața asta”, a mai spus ea.

Ioana Ginghină a avut și un mesaj pentru cele care aleg să intre pe rețelele sociale pentru a comenta aspectul fizic al altor femei. Actrița consideră că astfel de reacții spun mai multe despre persoana care le formulează decât despre cea vizată.

„Eu cred că atunci când simțiți nevoia să intrați pe Facebook sau Instagram și să comentați la o femeie ce urâtă ești, doar că ați văzut-o într-un video, cred că problema nu este la ea. În fine”, a mai spus Ioana Ginghină.