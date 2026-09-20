 Ioana Ginghină, replică pentru femeile care o critică pe internet: „Am o veste proastă”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

VideoIoana Ginghină, replică pentru femeile care o critică pe internet: „Am o veste proastă”

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Ioana Ginghină a avut o reacție tranșantă după ce a văzut mai multe comentarii negative la adresa sa în mediul online. Actrița a povestit, cu ironie, că a aflat de pe Facebook că este considerată „urâtă” și a decis să verifice dacă informația primită din comentarii are vreo bază.

Ioana Ginghină, mesaj pentru femeile care o critică în online
Ioana Ginghină, mesaj pentru femeile care o critică în online Foto: Instagram

La 49 de ani, Ioana Ginghină spune că este împăcată cu propria persoană și cu lucrurile pe care le-a realizat până acum. Actrița a ales să răspundă celor care au simțit nevoia să îi comenteze aspectul fizic. Actrița a povestit că unul dintre comentariile primite a făcut-o să reacționeze cu umor. Ioana Ginghină a explicat că a preferat să verifice dacă persoana care a criticat-o are dreptate.

Am o veste proastă. Am aflat de pe Facebook că sunt urâtă. Am zis să verific sursa, poate femeia știe ceva ce nu știu eu. M-am liniștit”, a spus Ioana Ginghină într-un video publicat pe TikTok.

Un alt comentariu a făcut referire la femeile care folosesc machiajul pentru a-și schimba aspectul, iar actrița a ales să răspundă tot prin ironie.

Aici avem deja expertiză. Machiaj, bărbat, divorț și toate astea la un video cu pisici. Am verificat din nou sursa. M-am liniștit”, a mai spus actrița.

„Cel mai trist este că toate aceste comentarii vin de la alte femei”

Ioana Ginghină a atras atenția și asupra faptului că respectivele comentarii au venit din partea unor femei. Actrița a vorbit despre reacțiile pe care le întâlnește în mediul online și despre felul în care unele persoane aleg să judece alte femei în funcție de aspectul fizic.

Cel mai trist este că toate aceste comentarii vin de la alte femei”, a afirmat Ioana Ginghină.

Vedeta a subliniat că, la 49 de ani, știe cine este și este mulțumită de ceea ce a construit până acum.

Eu am 49 de ani și știu cât de deșteaptă sunt și ce am făcut în viața asta”, a mai spus ea.

Ioana Ginghină a avut și un mesaj pentru cele care aleg să intre pe rețelele sociale pentru a comenta aspectul fizic al altor femei. Actrița consideră că astfel de reacții spun mai multe despre persoana care le formulează decât despre cea vizată.

Eu cred că atunci când simțiți nevoia să intrați pe Facebook sau Instagram și să comentați la o femeie ce urâtă ești, doar că ați văzut-o într-un video, cred că problema nu este la ea. În fine”, a mai spus Ioana Ginghină.

Ghid de cumpărături

romina gingasu colaj instagram jpg
VideoRomina Gingașu, reacție după ce și-a șters fotografiile de pe Instagram. Ce se întâmplă, de fapt, între ea și Piero Ferrari: „Vreau să mă mut” Vedete românești
banner gabriela cristea png
#Exclusiv Click!
VideoGabriela Cristea, adevărul gol-goluț despre efectele adverse pe care le-a avut după injecțiile pentru slăbit: „Eu nu recomand”. Ce alimente i-au făcut rău Interviurile Click!
image
Reacția unui cuplu de italieni, după ce a vizitat Salina Turda: „E absurd că poți juca minigolf la 112 metri adâncime” adevarul.ro
image
#Război în Ucraina
Moscova, lovită de „cel mai mare atac din istorie”: peste 1.100 de drone ucrainene lansate asupra Rusiei în ultima zi a alegerilor adevarul.ro

Parteneri

image
„Reghe” se întoarce la FCSB: cum va arăta echipa sub comanda sa. Primul „11”. Care este sistemul preferat al antrenorului www.fanatik.ro
image
Salariile din Capitală, cu aproape 50% mai mari față de restul țării. Care sunt cele mai bine plătite domenii observatornews.ro
image
Mai nou, pensionarii europeni au descoperit paradisul într-o țară din Balcani: „Totul e mai ieftin aici. Trăiesc ca un rege” www.antena3.ro
image
Ștefan Popescu, analiză de weekend: Ucraina construiește Arcul Carpatic. Un răspuns la incertitudinile legate de aderarea europeană şi euroatlantică www.gandul.ro
image
Presimțire sumbră?! Ce a postat mama Mădălinei Apostol pe rețelele sociale chiar înainte de moartea fiicei sale www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Milionarul celebru care implora lumea pe stradă să îi dea de mâncare în copilărie: „Unii mă numeau vagabond” as.ro
image
La ce distanță trebuie ținut câinele față de gardul vecinului. Ce spune legea în România playtech.ro
image
Ianis Hagi a ratat transferul la Wolfsburg: Adrian Ilie dezvăluie acum ce s-a întâmplat cu oferta www.fanatik.ro
image
Mărturii din iad: A venit SMURD-ul după ce a leșinat. Cătălin Grozavu, fostul iubit al Mădălinei Apostol, și-ar fi terorizat actuala soție! www.cancan.ro
image
„În primul rând de familie..." Ce i-a putut dezvălui Valentin Sanfira în direct lui Cristi Brancu, la câteva luni de la divorțul dureros și neașteptat de Codruța Filip, i-a lăsat mască pe toți. Nimeni, dar nimeni nu anticipa că va da totul pe față. Așa a ieșit la lumină un detaliu: "Ăia puțini...” www.viva.ro
image
L-a făcut de râs! După ani de suferință, Elena Vîșcu l-a ironizat public pe CRBL, fostul ei soț! „Când în sfârșit primești...” Ce replică acidă și neașteptată a avut la adresa lui www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Deși e intens criticată pentru corpul XXL, soția lui Pierce Brosnan a apărut în rochie mini, dantelată. Keely a strălucit lângă soț și fii okmagazine.ro
image
Cu sânii perfecți și naturali, cea mai dorită actriță a scris istorie. Imagini EXPLICITE, de infarct, cu italianca okmagazine.ro
image
#Istoria Filmului
Dinică, Moraru și Iordache într-un „team building” din comunism. Povestea filmului „Concurs” historia.ro
image
#Patrimoniu
„Vasul fierbinte”: Istoria artefactului de milioane de dolari care a scos la lumină traficul de antichități historia.ro
Andi Moisescu, foto Facebook jpg
#Românii au talent
Cum comentează Andi Moisescu venirea Nadiei Comăneci la „Românii au talent”: „Ceva unic” Vedete românești
Marius Manole FOTO Mediafax
VideoCine îl tunde pe Marius Manole: „Țin foarte mult la imaginea mea” Vedete românești
anca serea jpg
Anca Serea, copleșită de durere după plecarea fiicei la facultate: „Un gol mare” Vedete românești
Ed Sheeran Platforma X jpg
VideoEd Sheeran, în lacrimi pe scenă după scandalul cu Macklemore. Artistul le-a cerut scuze fanilor: „Îmi pare atât de rău” Vedete internaționale
Andreea Mantea, foto Instagram jpg
VideoAndreea Mantea, mesaj savuros la împlinirea vârstei de 40 de ani: „Nu știu cine a făcut calculele” Vedete românești
romina gingasu colaj instagram jpg
VideoRomina Gingașu, reacție după ce și-a șters fotografiile de pe Instagram. Ce se întâmplă, de fapt, între ea și Piero Ferrari: „Vreau să mă mut” Vedete românești
oana radu colaj facebook jpg
VideoOana Radu a dat jos 16 kilograme în doar 46 de zile! Cum a reușit artista să slăbească fără injecții sau pastile Vedete românești
madalina apostol catalin grazavu colaj facebook jpg
Noi dezvăluiri despre relația dintre Mădălina Apostol și Cătălin Grozavu: „Degeaba se dă el mare” Vedete românești
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net
image
„Eu sunt fată de cioban”. Cine este femeia în tricolor apărută printre oieri: apropiată a Ancăi Alexandrescu, „revoluționară” la 10 ani și condamnată la 3 ani cu suspendare în dosarul în care soțul ei, fost deputat, a primit închisoare cu executare actualitate.net