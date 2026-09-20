Romina Gingașu, reacție după ce și-a șters fotografiile de pe Instagram. Ce se întâmplă, de fapt, între ea și Piero Ferrari: „Vreau să mă mut”

Romina Gingașu a făcut recent o schimbare neașteptată pe rețelele sociale. Soția lui Piero Ferrari și-a reorganizat complet contul de Instagram și a renunțat la aproape toate fotografiile pe care le avea publicate până acum. Dispariția imaginilor în care apărea alături de soțul său a ridicat semne de întrebare în mediul online, însă românca a ținut să explice motivul pentru care a făcut această schimbare.

Romina Gingașu, reacție după ce și-a șters aproape toate fotografiile de pe Instagram Foto: Instagram

Romina Gingașu, în vârstă de 34 de ani, a explicat că are nevoie de o perioadă de liniște și de o pauză de la activitatea sa online. După apariția mai multor articole despre modificările făcute pe contul său, soția moștenitorului Ferrari a decis să facă mai multe precizări.

Într-o serie de videoclipuri publicate pe Instagram, Romina Gingașu a transmis că între ea și Piero Ferrari lucrurile sunt bine și că cei doi sărbătoresc anul acesta 10 ani de relație.

„Hei! Și mie mi-a fost dor de voi. Toate lucrurile pe care le-am comunicat și le-am spus în trecut au fost din suflet și cu deschidere, totul cu impact pentru că, practic, asta am studiat, comunicarea și de a avea impact în ceea ce se spune! Deci, nu a fost niciodată între noi o relație cu interes. Și mie îmi e dor de voi, îmi e dor să comunic. Drept care mi-a fost luat în februarie anul acesta, dar, m-am luptat și am câștigat”, și-a început românca mesajul.

Din explicațiile oferite de Romina Gingașu reiese că reorganizarea contului său de Instagram nu are legătură cu o problemă în relația cu Piero Ferrari. Românca a precizat că are nevoie de cel puțin șase luni pentru a se reface și pentru a-și pune gândurile în ordine.

„Am nevoie de o pauză, de minim 6 luni pentru a mă reface, pentru a-mi pune gândurile în ordine, ținând cont că procesul începe din nou pe 18 octombrie. Între mine și Piero este totul foarte bine, sărbătorim 10 ani împreună și am nevoie de liniște. Eu nu am cum să mă opresc din muncă și știu că ar fi frumos să comunic aceste lucruri, dar am nevoie de o perioadă și de un timp pentru a o face într-un mod corect”, a mai spus ea.

„Eu și Piero suntem ok, suntem mai bine ca niciodată”

În această perioadă, ea spune că își dorește să se concentreze și asupra unor proiecte personale și profesionale. Printre planurile sale se numără mutarea într-o casă nouă, finalizarea biroului din Bruxelles și continuarea studiilor.

„Suntem bine, sărbătorim 10 ani anul ăsta. Deci, eu și Piero suntem ok, suntem mai bine ca niciodată. În altă ordine de idei, este adevărat că am nevoie de liniște, vreau să mă mut într-o casă nouă, vreau să termin biroul de la Bruxelles, vreau să studiez în continuare ceea ce îmi place și poate o să am proiecte mult mai mari și cu impact față de ce am avut înainte”.

Romina a explicat și că întâmpină de mai multe luni o problemă cu Instagram, deoarece nu își poate schimba numele contului. Acesta ar fi fost unul dintre motivele pentru care a decis să facă o tranziție a paginii sale.

Soția lui Piero Ferrari a ținut astfel să precizeze că schimbările făcute pe rețelele sociale nu reprezintă un semn că ar exista probleme în viața personală și a insistat că relația celor doi este în continuare una solidă.

„Acum am un bug la Instagram, nu pot să îmi schimb numele, de 6 luni încerc. De aici m-am decis să fac o tranziție a Instagramului, dar asta nu înseamnă că am ceva în viața personală. Soțul meu este lângă mine de 10 ani și suntem ok. Suntem mai puternici decât înainte. Totul este bine! ”, a spus Romina Gingașu în videoclipurile publicate pe Instagram, la secțiunea InstaStory.