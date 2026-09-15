 Motivul pentru care oamenii din fotografiile vechi par mai bătrâni decât erau. Moda are un rol important
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Motivul pentru care oamenii din fotografiile vechi par mai bătrâni decât erau. Moda are un rol important

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De fiecare dată când am văzut o fotografie mai veche, un detaliu care cu siguranță ne-a atras atenția este faptul că persoanele din trecut arătau mult mai în vârstă decât erau în realitate. Acum, specialiștii au încercat să înțeleagă acest fenomen.

Atunci când ne uităm în albume de fotografii mai vechi, mai mult ca sigur că vom avea impresia că părinții și bunicii noștri arătau mult mai în vârstă decât erau în realitate. Iar, potrivit experților de la Bright Side, această impresie nu este doar o simplă coincidență, ci există niște motive reale care ne dau această impresie.

Potrivit upworthy.com, totul se datorează modei din perioada în care a fost făcută poza, cât și faptului că oamenii din ziua de astăzi au acces la diete și la tratamente medicale care îi ajută să arate mai bine pe măsură ce îmbătrânesc.

Mulți oameni au această impresie

„Nu înseamnă neapărat că strămoșii noștri arătau mai în vârstă; mai degrabă, noi părem să arătăm din ce în ce mai tineri pe măsură ce trec generațiile. Asta se datorează faptului că, de-a lungul timpului, oamenii și-au îmbunătățit modul în care își trăiesc viața. Numai în Statele Unite, în ultimii 200 de ani, speranța de viață s-a dublat, ajungând în prezent la aproximativ 76 de ani”, spun experții de la Bright Side.

În perioada în care fotografiile au început să devină populare, spre finalul secolului al XIX-lea, oamenii au început să înțeleagă mult mai bine care sunt efectele unui stil de viață sănătos și unei diete echilibrate.

Moda contează surprinzător de mult

Moda contează foarte mult
Moda contează foarte mult Foto: Pexels

„Am dobândit acces la tipuri de alimente mai sigure și înțelegem importanța apei curate. Alegerile pe care le facem în ceea ce privește stilul nostru de viață pot influența felul în care arătăm”, mai spun specialiștii. În plus, moda are și ea un impact major asupra acestei impresii.

„Creierul nostru este programat să asocieze tendințele vechi cu faptul că ceva este demodat. De exemplu, este posibil ca bunicul tău să mai aibă încă tricoul pe care îl purta în fotografia aceea din anii ’70, iar din cauza acelui tricou ajungi să asociezi retrospectiv tendința respectivă cu ideea de bătrânețe, în ciuda faptului că bunicul tău arată mai tânăr în fotografie decât arată astăzi”, mai spun experții de la Bright Side.

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