Apple TV s-a lansat în România. Cât costă abonamentul lunar

Apple TV a ajuns și în România iar publicul din țara noastră are acum acces la o selecție largă de seriale și filme originale. Abonamentul poate fi activat chiar începând de astăzi, fie pe aplicația Apple TV, fie direct pe site-ul platformei de streaming.

Apple TV este disponibil și în România Foto: Shutterstock

O nouă platformă de streaming este acum disponibilă și în România. Este vorba despre Apple TV, care oferă o perioadă gratuită de probă noilor abonați. Mai precis, românii au la dispoziție o perioadă de șapte zile în care vor putea avea acces la Apple TV fără plată, pentru a fi siguri că doresc să meargă înainte cu abonamentul.

Mai mult decât atât, cei care achiziționează și activează un dispozitiv Apple nou, indiferent dacă este vorba despre un iPhone, iPad, Mac sau un televizor Apple, vor avea parte de trei luni gratuite pe platforma de streaming.

Apple TV s-a lansat și în România

Cei interesați de această platformă de streaming trebuie să știe că abonamentul lunar este în valoare de 39,99 de lei. Mai precis, este vorba despre suma de aproximativ 7,6 euro în fiecare lună. În același timp, abonații mai pot plăti 349 de lei pentru un an întreg.

Costul abonamentului este puțin mai ridicat decât varianta minimă a Netflix, care costă numai 5,99 euro lunar. Însă, varianta standard a abonamentului Netflix costă 10,99 euro lunar, în timp ce cea premium ajunge la 13,99 euro în fiecare lună.

Cât costă abonamentul lunar

Românii care își vor face abonament la Apple TV vor avea oportunitatea de a urmări nenumărate filme și seriale originale care deja au devenit faimoase dincolo de hotare. Printre cele mai cunoscute titluri de pe platforma de streaming se numără „The Studio”, „Ted Lasso” și „Widow's Bay”, dar și dramele „Severance” și „Pluribus”.

Apple TV s-a lansat relativ recent, pe data de 1 noiembrie 2019, iar în ultimii ani s-a transformat în una dintre cele mai populare platforme de streaming din lume.