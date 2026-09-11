4 fructe ideale pentru glicemie. Sunt bogate în fibre și au indice glicemic scăzut

Deja nu mai este un secret pentru nimeni faptul că dieta are un rol crucial în menținerea unei stări de sănătate cât mai bune. Nu numai greutatea noastră corporală va fi afectată de alimentele pe care le consumăm, ci și detalii precum nivelul de zahăr din sânge.

Fructele de pădure sunt foarte bune pentru organism Foto: Shutterstock

Alimentele pe care le consumăm nu ne afectează numai greutatea corporală, ci și modul în care organele noastre interne funcționează. Chiar și nivelul de zahăr din sânge va suferi modificări în funcție de ce fel de dietă avem. Iar potrivit EatingWell, medicii explică că există unele fructe care ne vor ajuta să ne menținem glicemia la un nivel cât mai apropiat de cel optim.

Fructele de pădure

Aceste fructe au un nivel mai scăzut de zahăr și sunt pline de fibre, lucru care ne va ajuta să ținem sub control glicemia.

„Cele mai bune alegeri de fructe pentru controlul glicemiei ar trebui să aibă un indice glicemic scăzut, să fie bogate în fibre și polifenoli, precum fructele de pădure”, a spus medicul Pascual De Santis. Aceste fructe ar trebui servite alături de proteine sau grăsimi sănătoase, pentru a servi o gustare cât mai completă.

Mere

La fel de importante pentru a regla glicemia sunt și merele.

„Motivul este faptul că coaja merelor conține o cantitate mare de fibre, iar acestea pot încetini viteza cu care organismul digeră alimentele și absoarbe zahărul. În plus, merele au un indice glicemic scăzut, ceea ce înseamnă că determină o creștere lentă și constantă a nivelului de zahăr din sânge, în locul unei creșteri foarte bruște, care poate fi întâlnită în cazul altor fructe”, spune medicul Ari Eckman.

Pere

Pentru a ține sub control nivelul glicemiei putem apela și la pere. La fel ca și merele, aceste fructe sunt o sursă bună de fibre. Însă, este important să le consumăm alături de coajă.

Portocale

Nu în ultimul rând, un alt fruct perfect pentru glicemie este și portocalela, iar acest lucru se datorează polifenolilor pe care îi conține.

Polifenolii sunt compuși naturali din plante care pot contribui la menținerea unui nivel sănătos al zahărului din sânge. Flavanonele din citrice, un tip de polifenoli care se găsesc în citrice, au dat rezultate promițătoare în cercetările preclinice, deși sunt necesare mai multe studii pe oameni.

Alte variante pe care le mai avem la dispoziție sunt băuturi precum apa carbogazoasă, ceaiul verde și băuturile cu prebiotice.