Ce trebuie să faci în septembrie pentru a avea un gazon superb la primăvară. Sfaturile unui specialist britanic

Luna septembrie este una dintre cele mai importante din an, pentru cei care stau la curte. În această perioadă a anului, oamenii trebuie să pregătească gazonul pentru iarnă și, dacă știu precis ce trebuie să facă, curtea lor va arăta mai bine ca niciodată la primăvară.

Gazonul trebuie îngrijit cu atenție în septembrie Foto: Vecteezy

Unii oameni pot cădea în capcana de a crede că, doar pentru că vara a trecut, nu mai trebuie să facă nimic în curte. În realitate, luna septembrie este una foarte importantă, iar cei care își doresc un gazon de vis în primăvară trebuie să știe precis ce să facă în această perioadă.

Exact despre acest lucru a vorbit și expertul în grădinărit Monty Don. Potrivit informațiilor de la express.co.uk, specialistul recomandă însămânțarea gazonului, repararea și aerarea acestuia în luna septembrie.

Ce trebuie să faci în septembrie pentru un gazon superb la primăvară

Cum temperaturile deja au scăzut semnificativ comparativ cu mijlocul verii, această perioadă este perfectă pentru munca în grădină.

„Aceasta este perioada ideală a anului fie pentru a însămânța sau a pune gazon nou, fie pentru a repara zonele cu iarbă rară și porțiunile uzate ale gazonului”, spune expertul britanic.

Potrivit acestuia, este mult mai ușor decât am crede să avem un gazon superb la primăvară!

„Dacă este doar o zonă uzată, cu iarbă rară, greblați și îndepărtați toată iarba moartă și mușchiul, eliminați toate buruienile și împrăștiați uniform semințele de iarbă, apoi udați bine și mențineți solul umed. Semințele ar trebui să germineze și să înceapă să crească în câteva zile”, explică Monty Don.

Gazonul va arăta mai bine ca oricând

De asemenea, Monty mai recomandă oamenilor să nu tundă gazonul pentru aproximativ o lună. Iar dacă aspectul estetic ne deranjează, putem tunde firele de iarbă prea înalte cu o foarfecă.

„La fel ca în cazul semințelor de gazon, este important ca suprafața de gazon să nu fie călcată sau tunsă până când nu începe să crească viguros, ceea ce va indica faptul că rădăcinile s-au prins și se dezvoltă puternic. În funcție de vreme, acest lucru poate însemna să nu îl tundem până primăvara viitoare”, mai spune Don.

În plus, tot în luna septembrie, gazonul va trebui aerat cât mai bine.