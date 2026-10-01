Adrian Minune, mărturisire șocantă despre operația de micșorare a stomacului: „Eu acolo am murit! Am auzit aparatul care face bip, bip și, dintr-o dată, a făcut bip lung”

Adrian Minune a făcut o mărturisire șocantă despre operația de micșorare a stomacului. Artistul a povestit momentul în care a murit în sala de așteptare, după endoscopie. Medicii i-ar fi spus atunci soției sale că trebuie să îl opereze de urgență pentru că altfel ar putea muri oricând în somn.

Adrian Minune a povestit despre clipe mai puțin plăcute din viața sa. Foto: Instagram - Adrian Minune

Adrian Minune și soția sa, Cati Simionescu, au făcut în trecut operația de gastric sleeve, adică de micșorare a stomacului. Decizia a venit din cauza mai multor probleme de sănătate pe care ambii le aveau.

Cati Simionescu trecuse printr-un AVC, a recunoscut că avea colesterolul foarte mare, dar și probleme cu tiroida care au dus la o creștere foarte mare în greutate.

Diagnosticul pe care i l-au pus medicii

Pe de altă parte, întrebat dacă a făcut operația pentru că s-a speriat de probleme de sănătate ale soției sale, Adrian Minune a dezvăluit diagnosticul pe care i l-au pus medicii.

Adrian Minune a povestit recent, în podcastul lui Bursucu, prin ce experiență a trecut înainte de intervenție și a dezvăluit că fusese diagnosticat cu obezitate și apnee de somn, o afecțiune care, potrivit relatării sale, i-a pus viața în pericol în timpul unei proceduri medicale.

„Eu aveam mai multe probleme. Aveam apnee de somn. 2 - 3 minute să stai fără respirație e cam greu”, a spus Adrian Minune în podcastul lui Bursucu, „un Podcast mișto”, completând că fusese diagnosticat și cu obezitate.

Mai mult, Adrian Minune a relatat și un episod pe care l-a trăit în timpul unei proceduri medicale, despre care spune că l-a făcut să conștientizeze cât de serioasă devenise situația sa de sănătate.

Sunetul pe care l-a auzit Adrian Minune

Artistul a povestit că momentul care l-a speriat cel mai mult a avut loc după o endoscopie realizată sub sedare cu anestezie generală, atunci când inima lui s-a oprit.

În acel moment, medicii i-au spus soției că dacă nu face urgent operația de micșorare a stomacului, riscă să moară subit în somn.

„Hai că o spun, că nu se întâmplă nimic. Am făcut endoscopie cu sedare și după această sedare m-au băgat într-o cameră de așteptare. Eu acolo am murit! Am auzit aparatul care face bip, bip și dintr-o dată a făcut bip lung. Eu nu m-am trezit din anestezie. Am murit!”, a declarat Adrian Minune.

„În timpul sedării, în timp anesteziei, i s-a oprit inima. Așa se întâmplă când ai apnee de somn, sub sedare, nu te mai trezești”, a completat Cati Simionescu.

După acest episod, Adrian Minune a spus că medicii i-au explicat că apneea de somn, asociată cu starea sa de sănătate, reprezenta un risc important și i-au recomandat să se opereze.

„Strigau la mine: trezește-te, trezește-te! Eu îi auzeam și pe ei, dar și aparatul. Atunci i-au spus soției: dacă nu se operează mâine, moare subit, moare în somn”, a mai spus Adi Minune.