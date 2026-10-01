Adrian Minune, mărturisire șocantă despre operația de micșorare a stomacului: „Eu acolo am murit! Am auzit aparatul care face bip, bip și, dintr-o dată, a făcut bip lung”
Adrian Minune a făcut o mărturisire șocantă despre operația de micșorare a stomacului. Artistul a povestit momentul în care a murit în sala de așteptare, după endoscopie. Medicii i-ar fi spus atunci soției sale că trebuie să îl opereze de urgență pentru că altfel ar putea muri oricând în somn.
Adrian Minune și soția sa, Cati Simionescu, au făcut în trecut operația de gastric sleeve, adică de micșorare a stomacului. Decizia a venit din cauza mai multor probleme de sănătate pe care ambii le aveau.
Cati Simionescu trecuse printr-un AVC, a recunoscut că avea colesterolul foarte mare, dar și probleme cu tiroida care au dus la o creștere foarte mare în greutate.
Diagnosticul pe care i l-au pus medicii
Pe de altă parte, întrebat dacă a făcut operația pentru că s-a speriat de probleme de sănătate ale soției sale, Adrian Minune a dezvăluit diagnosticul pe care i l-au pus medicii.
Adrian Minune a povestit recent, în podcastul lui Bursucu, prin ce experiență a trecut înainte de intervenție și a dezvăluit că fusese diagnosticat cu obezitate și apnee de somn, o afecțiune care, potrivit relatării sale, i-a pus viața în pericol în timpul unei proceduri medicale.
„Eu aveam mai multe probleme. Aveam apnee de somn. 2 - 3 minute să stai fără respirație e cam greu”, a spus Adrian Minune în podcastul lui Bursucu, „un Podcast mișto”, completând că fusese diagnosticat și cu obezitate.
Mai mult, Adrian Minune a relatat și un episod pe care l-a trăit în timpul unei proceduri medicale, despre care spune că l-a făcut să conștientizeze cât de serioasă devenise situația sa de sănătate.
Sunetul pe care l-a auzit Adrian Minune
Artistul a povestit că momentul care l-a speriat cel mai mult a avut loc după o endoscopie realizată sub sedare cu anestezie generală, atunci când inima lui s-a oprit.
În acel moment, medicii i-au spus soției că dacă nu face urgent operația de micșorare a stomacului, riscă să moară subit în somn.
„Hai că o spun, că nu se întâmplă nimic. Am făcut endoscopie cu sedare și după această sedare m-au băgat într-o cameră de așteptare. Eu acolo am murit! Am auzit aparatul care face bip, bip și dintr-o dată a făcut bip lung. Eu nu m-am trezit din anestezie. Am murit!”, a declarat Adrian Minune.
„În timpul sedării, în timp anesteziei, i s-a oprit inima. Așa se întâmplă când ai apnee de somn, sub sedare, nu te mai trezești”, a completat Cati Simionescu.
După acest episod, Adrian Minune a spus că medicii i-au explicat că apneea de somn, asociată cu starea sa de sănătate, reprezenta un risc important și i-au recomandat să se opereze.
„Strigau la mine: trezește-te, trezește-te! Eu îi auzeam și pe ei, dar și aparatul. Atunci i-au spus soției: dacă nu se operează mâine, moare subit, moare în somn”, a mai spus Adi Minune.