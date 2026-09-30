Oana Monea, noi declarații despre procesul cu Maria Avram: „Ea trăiește pentru mine”

Tensiunile dintre Oana Monea și Maria Avram au ajuns în instanță, după evenimentele petrecute în sezonul din Thailanda al emisiunii „Insula Iubirii”. Oana Monea, una dintre ispitele sezonului, a început o relație cu Marius Avram, soțul Mariei Avram, în timpul filmărilor. Ulterior, Marius și Maria s-au împăcat, însă tensiunile dintre cele două femei au continuat și după încheierea emisiunii.

Oana Monea și Maria Avram. Foto: Arhivă Click!

Recent, Oana Monea a făcut noi declarații despre situația dintre ea și Maria Avram și despre procesul care a pornit în urma unui episod conflictual petrecut în Thailanda. În cadrul declarațiilor sale, Oana a susținut că Maria continuă să vorbească despre ea și a afirmat că aceasta ar fi căutat tensiunile dintre ele.

„Au fost sau nu au fost. Ea trăiește pentru mine, oriunde se duce vorbește despre mine, nu știu ce ar fi viața ei fără mine, pentru că nu ar avea despre ce să vorbească. Ea și-a dorit aceste tensiuni cu mine, eu nu am avut nimic cu ea”, a spus Oana Monea potrivit CanCan.ro.

Oana Monea susține că nu a existat o bătaie între ea și Maria Avram

De-a lungul timpului, în spațiul public au circulat mai multe variante despre ceea ce s-ar fi întâmplat în Thailanda între cele două. Oana Monea susține însă că nu a existat o bătaie între ea și Maria Avram, ci un episod în care ar fi fost implicați Maria și Marius Avram.

„Dacă te referi la așa-zisa bătaie, nu a existat niciodată niciun fel de bătaie. A existat ceva, acolo, dar între ei doi. Eu am suficient bun simț și nu vreau să vorbesc despre asta, nu cred că e frumos. Poate e în dezavantajul meu, pentru că aș putea să spun niște lucruri. Vreau doar să spun că ea nu s-a atins de mine, dar atunci când a ieșit din acel magazin a spus că s-a bătut cu mine. Eu am stat liniștită în spate, Marius a discutat cu ea.”

Când ar urma să aibă loc procesul

În ceea ce privește procesul, Oana Monea a dezvăluit că a fost stabilită o dată, însă nu a precizat momentul exact, spunând că acesta ar urma să aibă loc în aproximativ una-două luni.

„S-a stabilit data, dar nu știu dacă am voie să spun exact, într-o lună-două, cam așa.”

Oana Monea spune că are mesaje pe care le-a depus ca mărturie

Întrebată dacă speră să aibă câștig de cauză în proces, Oana Monea a spus că se bazează inclusiv pe mesajele pe care afirmă că le-a depus în cadrul dosarului. Totodată, aceasta susține că mai multe persoane i-ar fi relatat ce ar fi spus Maria Avram despre presupusa bătaie.

„Eu așa sper, pentru că au fost persoane care mi-au spus că ea a zis ca s-a bătut cu mine, eu am mesaje multe, iar eu am luat acele mesaje, le-am pus ca mărturie, plus mesajele ei și vom vedea ce se va întâmpla. Atunci când faci ceva, trebuie să-și asumi consecințele. Nu poți să dai cu pietre în cine vrei tu și să pleci mai departe.”