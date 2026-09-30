 Oana Monea, noi declarații despre procesul cu Maria Avram: „Ea trăiește pentru mine”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
America ExpressRomânii au talentSurvivor RomâniaChefi la cuțiteEurovison
scroll right

Oana Monea, noi declarații despre procesul cu Maria Avram: „Ea trăiește pentru mine”

#Insula iubirii
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Tensiunile dintre Oana Monea și Maria Avram au ajuns în instanță, după evenimentele petrecute în sezonul din Thailanda al emisiunii „Insula Iubirii”. Oana Monea, una dintre ispitele sezonului, a început o relație cu Marius Avram, soțul Mariei Avram, în timpul filmărilor. Ulterior, Marius și Maria s-au împăcat, însă tensiunile dintre cele două femei au continuat și după încheierea emisiunii.

Oana Monea și Maria Avram.
Oana Monea și Maria Avram. Foto: Arhivă Click!

Recent, Oana Monea a făcut noi declarații despre situația dintre ea și Maria Avram și despre procesul care a pornit în urma unui episod conflictual petrecut în Thailanda. În cadrul declarațiilor sale, Oana a susținut că Maria continuă să vorbească despre ea și a afirmat că aceasta ar fi căutat tensiunile dintre ele.

„Au fost sau nu au fost. Ea trăiește pentru mine, oriunde se duce vorbește despre mine, nu știu ce ar fi viața ei fără mine, pentru că nu ar avea despre ce să vorbească. Ea și-a dorit aceste tensiuni cu mine, eu nu am avut nimic cu ea”, a spus Oana Monea potrivit CanCan.ro

Oana Monea susține că nu a existat o bătaie între ea și Maria Avram

De-a lungul timpului, în spațiul public au circulat mai multe variante despre ceea ce s-ar fi întâmplat în Thailanda între cele două. Oana Monea susține însă că nu a existat o bătaie între ea și Maria Avram, ci un episod în care ar fi fost implicați Maria și Marius Avram.

„Dacă te referi la așa-zisa bătaie, nu a existat niciodată niciun fel de bătaie. A existat ceva, acolo, dar între ei doi. Eu am suficient bun simț și nu vreau să vorbesc despre asta, nu cred că e frumos. Poate e în dezavantajul meu, pentru că aș putea să spun niște lucruri. Vreau doar să spun că ea nu s-a atins de mine, dar atunci când a ieșit din acel magazin a spus că s-a bătut cu mine. Eu am stat liniștită în spate, Marius a discutat cu ea.”

Când ar urma să aibă loc procesul

În ceea ce privește procesul, Oana Monea a dezvăluit că a fost stabilită o dată, însă nu a precizat momentul exact, spunând că acesta ar urma să aibă loc în aproximativ una-două luni.

„S-a stabilit data, dar nu știu dacă am voie să spun exact, într-o lună-două, cam așa.”

Oana Monea spune că are mesaje pe care le-a depus ca mărturie

Întrebată dacă speră să aibă câștig de cauză în proces, Oana Monea a spus că se bazează inclusiv pe mesajele pe care afirmă că le-a depus în cadrul dosarului. Totodată, aceasta susține că mai multe persoane i-ar fi relatat ce ar fi spus Maria Avram despre presupusa bătaie.

„Eu așa sper, pentru că au fost persoane care mi-au spus că ea a zis ca s-a bătut cu mine, eu am mesaje multe, iar eu am luat acele mesaje, le-am pus ca mărturie, plus mesajele ei și vom vedea ce se va întâmpla. Atunci când faci ceva, trebuie să-și asumi consecințele. Nu poți să dai cu pietre în cine vrei tu și să pleci mai departe.”

Ghid de cumpărături

roxana hulpe botez fetita jpg
Roxana Hulpe nu va mai prezenta Știrile Pro TV în fiecare weekend! De ce a luat această decizie: „Am zis stop” Vedete românești
valerie lungu instagram jpg
Valerie Lungu, apariție spectaculoasă la cununia civilă cu Alex Gîlcă! A purtat o ținută de 12.000 de euro. Cum a arătat decorul de vis Vedete românești
image
Autoritățile elvețiene clarifică situația în cazul lui Vlad Băltățeanu. Suspectul nu s-ar fi predat, ci a fost arestat adevarul.ro
image
Se vinde una dintre cele mai frumoase vile din București, fosta reședință a unui dirijor celebru: cât costă clădirea cu 29 de camere și capelă adevarul.ro

Parteneri

image
Cine este și cum arată soția lui Jurgen Klopp. Îi este alături de 26 de ani și a trecut printr-o schimbare majoră www.fanatik.ro
image
Atac la bordul unui zbor FlyDubai: pilot înjunghiat, pasagerii s-au luptat cu copilotul ca să evite prăbuşirea observatornews.ro
image
România a avut o insulă pe Dunăre care a dispărut sub ape. Ada Kaleh a fost locuită secole întregi și atrăgea turiști din toată Europa www.antena3.ro
image
Teroare în aer: Imagini dramatice de la bordul avionul Flydubai arată cum pasagerii l-au imobilizat pe atacator și l-au îngrijit pe căpitanul rănit www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Cristina Dorobanţu, vedeta Ştirilor Kanal D, s-a căsătorit şi va deveni mămică: „Este ca un vis frumos pentru mine” www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Primul anunţ al Simonei Halep despre relaţie şi familie cu Dorin Mateiu: „Îmi doresc să fiu lăsată…” as.ro
image
Termenul pe care mulți proprietari îl uită. Ce se întâmplă dacă nu ai plătit a doua rată a impozitului local până pe 30 septembrie playtech.ro
image
Legenda Stelei, premoniție după ce Laurențiu Reghecampf a revenit la FCSB: „Nu poate!” www.fanatik.ro
image
Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu, jignite de producătorii Asia Express. Ce s-a întâmplat la filmări www.cancan.ro
image
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică www.viva.ro
image
Divorțează la 4 luni de la nuntă! E știrea momentului în showbizul românesc! Ea ar fi fost cea care a plecat din căminul conjugal www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Regele Felipe și Regina Letizia ai Spaniei au creat o atmosferă de basm pentru soții Macron. Ce dineu de stat select a fost organizat! okmagazine.ro
image
Tom Cruise e complet vrăjit de Prințesa Kate, i-a căzut cu tronc! Nu doar că a luat-o de mână, dar îl invidiază fățiș pe Prințul William okmagazine.ro
image
#Istoria Filmului
Legenda lui James Dean: Viața și moartea unui „rebel fără cauză” historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Ce rost are, de fapt, sexul? Răspunsuri la o întrebare veche de când lumea historia.ro
Cătălin Măruță a revenit la TV după doar 7 luni!
Video„Furnicuțele” lui Cătălin Măruță, subiect în emisiunea originală din Spania! Ce a spus Pablo Motos despre succesul din România PrimeTime
maurice munteanu asia express facebook jpeg
#Asia Express
Maurice Munteanu, moment neașteptat la „Asia Express”. A cântat în mijlocul străzii și a făcut spectacol în China: „Pavarotti eram!” PrimeTime
asia express jpg
#Asia Express
Cine a câștigat imunitatea mare la „Asia Express”! Jokerul a schimbat clasamentul în ultima clipă PrimeTime
brigitte, ilie si ioana nastase
Ilie Năstase, sătul de scandalul cu Brigitte Pastramă! Ce mesaj i-a transmis fostei soții: „De ce se bagă în seamă” PrimeTime
cheloo asia express facebook jpeg
#Asia Express
Cheloo și-a amintit de fiul său la Asia Express. Ce vârstă are băiatul artistului: „M-am gândit că va fi mai bine” PrimeTime
cheloo si ombladon
#Asia Express
Cheloo, despre motivul pentru care nu a mers la Asia Express cu Ombladon. „Cum mă înțeleg cu el, nu mă înțeleg cu nimeni” PrimeTime
banner maria boroghina jpg
#Exclusiv Click!
Care este chef-ul preferat al Mariei Boroghină, „regina videochat-ului” de la MasterChef? Cine a vrăjit-o: „Mi se pare cel mai exigent” PrimeTime
Banner Adela Popescu
VideoAdela Popescu, deranjată de o replică pe care Radu Vâlcan i-o spune mereu! De ce se supără vedeta pe soțul ei: „E gelos!” PrimeTime
image
Cine sunt părinții lui Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan. A crescut într-o familie de profesori, cu mamă de origine germană și tată român actualitate.net
image
Cauza morții premature a jurnalistului Patrick André de Hillerin. Avea 52 de ani actualitate.net