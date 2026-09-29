Cheloo, despre motivul pentru care nu a mers la Asia Express cu Ombladon. „Cum mă înțeleg cu el, nu mă înțeleg cu nimeni”

Cheloo, una dintre cele mai cunoscute figuri ale hip-hop-ului românesc, s-a aventurat în provocarea Asia Express 2026 – Drumul Soarelui, unde face echipă cu Mihai Ban, pilotul alături de care a participat în trecut la Raliul Dakar.

Cheloo spune de ce nu a mers la Asia Express cu Ombladon. Foto: Antena 1/Instagram

Cei doi formează o echipă apreciată de telespectatori, însă participarea lui Cheloo a ridicat și o întrebare în rândul fanilor: de ce artistul nu a ales să meargă în competiție alături de Ombladon, colegul său din trupa Paraziții și unul dintre cei mai apropiați oameni din viața sa?

Cheloo: „Deci colegul meu era compania cea mai plăcută”

Cheloo a explicat că Ombladon nu ar fi acceptat provocarea Asia Express, astfel că alegerea sa a fost Mihai Ban. Artistul a recunoscut însă că, dacă Ombladon ar fi acceptat să participe, acesta ar fi fost compania alături de care s-ar fi simțit cel mai bine în competiție.

„E absolut normal, dacă ai repeta Asia Express, să o faci de fiecare dată cu altcineva. Pentru că Ombladon n-ar fi venit. Dar cum mă înțeleg cu Ombladon, nu mă înțeleg cu nimeni pe suprafața planetei. Deci colegul meu era compania cea mai plăcută. Dar nu-mi pare rău de nimic! Așa a fost să fie. E parte din viață, o măsor ca atare, trec mai departe. Adică nu rămâne un cârlig în spate”, a spus Cheloo pentru Libertatea.

Cântărețul a făcut mărturisiri neașteptate despre mama sa

Cunoscut pentru discreția și stilul său direct, Cheloo a vorbit rareori în public despre aspecte importante din viața sa personală. Participarea la Asia Express – Drumul Soarelui pare să-l fi determinat însă pe artist să dezvăluie telespectatorilor o parte mai puțin cunoscută a vieții sale, legată de mama sa, care a murit.

În cadrul unei ediții difuzate de Antena 1, rapperul a povestit că mama sa a lucrat ca femeie de serviciu până în ultima zi a vieții. Cheloo a făcut și o declarație enigmatică despre moartea acesteia, spunând că „a murit atunci când trebuia” și că „a fost decizia ei”, fără să ofere alte detalii și precizând că nu dorește să vorbească despre acest subiect.

„Mama mea a fost femeie de serviciu până în ultima zi din viața ei (...) Mama mea a murit atunci când trebuia și a fost decizia ei. Nu vreau să vorbesc despre asta”, a declarat Cheloo în cadrul emisiunii.

Ce a spus despre participarea la Asia Express

Artistul a vorbit și despre motivele pentru care a acceptat, în cele din urmă, să participe la Asia Express – Drumul Soarelui. Potrivit acestuia, propunerea de a lua parte la emisiunea de la Antena 1 i-a fost făcută timp de mai mulți ani, însă de fiecare dată a refuzat. De această dată, însă, Cheloo a decis să accepte provocarea, fără să dezvăluie ce anume l-a făcut să-și schimbe decizia.

„Am fost întrebat ani de zile dacă vreau să merg la Asia Express și am spus tot timpul nu. Nu vă spun mot-a-mot cum spuneam eu «nu», dar am zis nu, nu, nu, nu... și acum am zis: «Ok, mergem». Nu pot să-ți dau detalii ce s-a schimbat, dar am rezistat și cred că e cel mai important lucru”, a declarat artistul pentru Spynews.ro.