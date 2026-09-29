 Ce a făcut Adrian Minune după ce hoții i-au spart casa. Dezvăluirea care nu a fost tăiată la montaj: „Le mulțumesc!”
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Ce a făcut Adrian Minune după ce hoții i-au spart casa. Dezvăluirea care nu a fost tăiată la montaj: „Le mulțumesc!”

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Adrian Minune și soția lui au făcut dezvăluiri surprinzătoare despre cum le-a fost spartă casa și ce măsuri de siguranță au luat. Ce a spus Cati Simionescu nu a fost tăiat la montaj.

Adrian Minune a povestit despre momentul în care hoții i-au spart casa
Adrian Minune a povestit despre momentul în care hoții i-au spart casa Foto: Adrian Minune Cati Simionescu - Captura Youtube: Podcast Bursucu - Un podcast mișto

Cati Simionescu, soția lui Adrian Minune, a vorbit deschis despre teama pe care a avut-o de-a lungul anilor atunci când rămânea singură acasă cu cei trei copii, în timp ce artistul era plecat la cântări.

Bucata de podcast care nu a fost tăiată la montaj. Dezvăluirea făcută de soția lui Adrian Minune

Invitată în podcastul lui Bursucu, Cati Simionescu a povestit inclusiv despre un episod în care hoții au intrat în locuința familiei, dar și despre măsurile de siguranță pe care le-au luat ulterior. Ea a dezvăluit că această teamă a determinat-o să facă cursul și să obțină permisul de port-armă.

Întrebată dacă grija unei soții de artist este să aibă telefonul mereu încărcat și cu volumul tare, soția lui Adrian Minune a răspuns ferm: „sau să doarmă cu pistolul sub cap”.

Dacă ești singură în casă o viață trebuie să fii în siguranță. Mai ales cu trei copii, singură în casă. Poți să tai sau să nu tai la montaj, eu am permis pentru armă și pot să afirm asta”, a spus Cati, soția lui Adi Minune.

Cati Simionescu a spus că era logic să îi fie frică atunci când rămânea acasă cu cei trei copii și Adrian Minune era plecat la cântări: „logic, pentru că lumea se gândește: e Adrian Minune! Are Ferrari, Lamborghini, hai să vedem cu cine e nevastă-sa în casă?”

„Ni s-a spart casa! Când era Carmen mai micuță, avea 3 ani, eram afară cu copilul și când m-am întors să deschid ușa să intru în casă aveam hoții în casă.

Eu la ușă mă chinuiam să deschid cu cheia și aveam o altă cheie introdusă în ușă, din casă. Și nu am putut să deschid. Dar acela a fost norocul meu”, a spus Cati Simionescu în podcastul lui Bursucu - “un PODCAST mișto”.

Reacția surprinzătoare a lui Adrian Minune după ce hoții au fost prinși

Adrian Minune a rememorat, la rândul său, incidentul și reacția pe care a avut-o după ce hoții au fost prinși de Poliție.

„Profesioniști! Le mulțumesc hoților că au fost profesioniști, pentru că din hoț poți să devii criminal fără să vrei! I-a prins pe hoți, eu m-am dus la poliție, că m-au chemat să-mi iau prejudiciul, am luat declarația și le-am spus: dă-le drumul! Le-am dat drumul! Am apreciat profesionalismul!”, a afirmat Adrian Minune.

Replica lui l-a făcut pe Bursucu să râdă și să răspundă cu o glumă: „bine că nu le-ai dat și 100 euro dedicație: bravo, băieți”.

„Acum avem casa monitorizată 24/24”, a conchis Cati Simionescu.

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