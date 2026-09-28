Cine este noua burlăciță care intră astăzi în paradisul de la „Burlacii: Foc în Paradis”! Roxana Lite vine cu gânduri mari: „Băieții îi păstrați pentru mine”

Paradisul de la „Burlacii: Foc în Paradis” primește astăzi o nouă concurentă! După cea de-a doua ceremonie a trandafirilor, care a adus emoții și o nouă eliminare, atmosfera se schimbă din nou în vila din Turcia.

Roxana Lite intră la “ Burlacii: foc în Paradis” Foto: Pro TV

O nouă burlăciță își face intrarea și pare foarte hotărâtă să dea peste cap echilibrul deja fragil dintre concurenți. Emisiunea este difuzată în această seară, de la 23:00, la Acasă TV.

Este vorba despre Roxana Lite, o blondă focoasă, cu personalitate puternică și cu experiență în fața camerelor de filmat. Roxana nu vine în paradis doar pentru o vacanță și pare că știe foarte bine ce își dorește de la această experiență. Încă de la primele sale declarații, noua concurentă lasă să se înțeleagă că este pregătită să intre în competiție și să-și facă loc printre băieți.

„Sunt Roxana, ați pus-o! Vreau să fie băieți mișto, cu energie faină, să dansăm, să ne distrăm, să ne simțim bine. Gagici, împărțim băuturi, distracții, toate, dar nu bărbații. Pe ăia îi păstrați pentru mine”, anunță Roxana, într-un mesaj care spune multe despre atitudinea cu care intră în „Burlacii: Foc în Paradis”.

Foto: Pro TV

Roxana a participat şi la „Insula Iubirii”

Noua burlăciță nu este, însă, străină de lumea reality-show-urilor. Roxana Lite a mai avut o experiență în fața camerelor de filmat, participând în trecut la „Insula Iubirii”, în sezonul șase, în calitate de ispită. Așadar, pentru ea, camerele, emoțiile și dinamica unui reality-show nu sunt deloc lucruri necunoscute.

Intrarea ei în „Burlacii: Foc în Paradis” vine într-un moment în care lucrurile au început deja să se complice în paradis. Relațiile dintre concurenți au devenit tot mai intense, au apărut gelozii și discuții aprinse, iar fiecare nouă persoană care intră în competiție poate schimba rapid echilibrul format până acum.

Roxana pare să fie conștientă de acest lucru și nu pierde timpul cu prea multe introduceri. Încă de la primele sale cuvinte, transmite că vine cu energie, chef de distracție, dar și cu o strategie foarte clară atunci când vine vorba despre băieți.

După eliminarea de joi și cea de-a doua ceremonie a trandafirilor, difuzată astăzi, intrarea Roxanei este momentul care poate schimba din nou dinamica din vilă. Fetele trebuie să se adapteze apariției unei noi concurente, iar băieții au acum încă un motiv să fie atenți la ceea ce se întâmplă în jurul lor.

Rămâne de văzut cine îi va atrage atenția Roxanei și, mai ales, dacă noua burlăciță va reuși să-și facă rapid loc în grup. Cert este că blondina intră în paradis cu o atitudine directă și fără prea multe menajamente: distracția se împarte, băuturile se împart, dar băieții... nu!