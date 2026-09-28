Irina Fodor recunoaște: „Nu cred că sunt o soție bună”. Singurul lucru care ar duce la despărțirea de Răzvan Fodor

Irina Fodor a făcut o dezvăluire neașteptată despre căsnicia cu Răzvan Fodor. Vedeta a recunoscut că a fost extrem de geloasă la începutul relației și a spus clar care este lucrul pe care nu i l-ar ierta niciodată soțului ei.

Foto: Irina Fodor - Captura Furnicutele, Antena 1

Irina Fodor a vorbit deschis despre relația cu soțul ei, Răzvan Fodor. Invitată la emisiunea „Furnicuțele”, prezentatoarea “Asia Express” și “Chefi la Cuțite” a recunoscut că, la începutul relației, a fost geloasă pe trecutul lui Răzvan Fodor.

„La început nu-mi încăpeam în piele de gelozie. Până m-am obișnuit cu faptul că este al meu și că este un bărbat fidel și că nu mă va dezamăgi, am fost geloasă. Nu m-a ajutat la nimic!”, a recunoscut Irina Fodor.

„Nu cred că sunt o soție bună”

Mai mult, Irina Fodor a mărturisit că infidelitatea este lucrul pe care nu i l-ar putea ierta niciodată lui Răzvan Fodor: „Nu i-aș ierta dacă mi-ar fi infidel, pentru că este mai mult decât un act. Dărâmă tot ce am construit despre el”.

Ce reproș îi face Răzvan Fodor: Mi se spune mai des decât o spun

În același timp, Irina Fodor a vorbit și despre propriile neajunsuri în căsnicie și despre reproșul pe care îl primește cel mai des din partea soțului: că este prea riguroasă și că uită să își exprime prin cuvinte sentimentele.

„Nu cred că sunt o soție bună, dar mă străduiesc. Sunt o soție bună, dar pot să fiu și mai bună de atât. Cred că aș putea să fiu mai caldă. Dacă este să primesc un reproș, acesta îl primesc de obicei, că sunt prea strică, prea după reguli și uit să fac declarații.

Eu sunt omul faptelor și e posibil să uit de declarații. Mie mi se pare că îți arăt că te iubesc, dar trebuie să o și spui. Mi se spune mai des decât o spun”, a spus Irina Fodor.