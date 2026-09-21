 Dezvăluiri despre Irina Fodor. Ce face prezentatoarea după ce se sting camerele. „Asta a fost ce m-a bulversat cel mai tare”
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Dezvăluiri despre Irina Fodor. Ce face prezentatoarea după ce se sting camerele. „Asta a fost ce m-a bulversat cel mai tare”

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Irina Fodor are o chimie extraordinară cu Roxana Paulică, cea care se află în spatele emisiunilor „Asia Express” și „Chefi la cuțite”. Cele două au legat o prietenie strânsă și povestesc prin ce au trecut de-a lungul filmărilor.

Irina Fodor
Irina Fodor Foto: Instagram

Irina Fodor a fost invitata lui Cătălin Măruță la „Furnicuțele”, acolo unde i s-a făcut o surpriză. În platou a apărut Roxana Paulică, femeia care este în spatele camerelor la „Asia Express” și „Chefi la cuțite”, acolo unde Irina Fodor este prezentatoare. 

Cum este Irina Fodor în afara filmărilor

Întrebată dacă Irina Fodor este o persoană dificilă și cu multe pretenții, Roxana Paulică a recunoscut că a rămas surprinsă de faptul că, de fapt, Irina este o persoană normală și a lucrat extrem de ușor cu ea. Mai mult decât atât, coordonatorul emisiunilor a menționat că, adesea, prezentatoarea ajută staff-ul și după ce se închid camerele.

„Asta a fost ce m-a bulversat cel mai tare când am început să lucrăm împreună. Lucrasem la viața mea cu destule persoane cunoscute, destule celebrități. Pe toate le admir și le respect, dar ea a făcut o notă discordantă încă din prima zi pentru că, în primul rand, era foarte normala, deși atât de talentată. Normalitatea ei m-a șocat total. Este omul care după ce se sting luminile din platou o vezi pe lângă un mașinist sau recuziter vrând să care cot la cot cu el recuzita și să o ducă în cabină. 

Nu știu cu ce să încep, E omul ăla care aude pe cineva că spune că îi este sete și se duce și cară apa, e omul care în „Asia Express”, în momentul în care ducem bagajele, ea este cea care rămâne tot timpul și are grijă ca totul să fie pus la punct. N-am întâlnit așa ceva”, a mărturisit Roxana Paulică.

În același timp, Roxana Paulică a mărturisit că are multe prietene, însă ca Irina Fodor nue ste nimeni și, din punctul ei de vedere, ea este prima în topul prezentatoarelor din România.

Moment amuzant la filmările „Asia Express”

Prezentatoarea „Asia Express” a povestit, alături de Roxana Paulică, despre diverse momente prin care amandouă au trecut de-a lungul filmărilor. Ceea ce nu poate uita Irina Fodor este momentul în care se afla în Filipine, iar Roxana Paulică le-a spus localnicilor că, de fapt, Irina este transexual.

„O să vă zic una tare de tot. Eram în Filipine. Rox în spatele camerei, eu la pupitru. Vin niște localnici la Rox să-i spună ce prezentatoare frumoasă aveți și Rox zice: „Ce prezentator”. Și ei zic: „Cum adică?”. „Păi are toate operațiile făcute”. Ea e foarte serioasă când face glumele”, a mărturisit Irina Fodor.

În același timp, coordonatoarea emisiunilor susține că Irina Fodor are nevoie de umor pentru a putea face față, iar cele două au ajuns să se înțeleagă din priviri atunci când este cazul.

Experiența care le-a marcat pe Irina Fodor și Roxana Paulică

Întrebate care a fost experiența marcantă din cadrul filmărilor „Asia Express”, Roxana Paulică recunoaște că ediția filmată în America de Sud a fost cea mai dificilă. De asemenea, sunt unele detalii pe care nici familiile lor nu le-au știut.

„Dacă ar fi să aleg locul cel mai problematic și înfricoșător, ăla a fost. Noi am crezut că există posibilitatea să... Adică părinții, rudele, nu știu, dar a fost gravă situația”, a povestit Roxana Paulică.

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