Ce îl enervează cel mai tare pe Aris la Andreea Esca: „Nu se abține niciodată”

Aris a făcut dezvăluiri despre relația pe care o are cu mama sa, Andreea Esca, și a recunoscut că, deși are un respect enorm pentru celebra prezentatoare, există anumite lucruri pe care aceasta le face și care îl scot din sărite.

Ce îl enervează cel mai tare pe Aris la Andreea Esca Foto: arhiva Click!

Fiul vedetei spune că mama sa este o femeie extraordinară, însă recunoaște că sinceritatea ei poate fi, uneori, greu de digerat. Invitat în podcastul „Sosurile lui Măruță”, Aris a povestit cum decurg întâlnirile dintre ei și a dezvăluit una dintre replicile pe care nu și-ar dori să le audă după o perioadă în care nu s-au văzut.

Andreea Esca, directă cu fiul ei

Aris spune că Andreea Esca nu se ferește niciodată să-i spună ce gândește. Chiar dacă uneori observațiile mamei sale îl deranjează, tânărul consideră că această sinceritate poate avea și o parte bună, asemenea celei pe care o întâlnești la un prieten apropiat.

„M-au luat nervii doar citind această întrebare. Care este lucrul pe care mama ta îl face și te scoate din minți. În primul rând, se spune că mama mea este o femeie extraordinară și eu am un respect enorm pentru ea. Dar așa, ca orice mamă, ea fiind și Fecioară, este tot timpul foarte directă. Ce mă enervează cel mai tare, de exemplu, nu ne-am mai văzut de o săptămână și mergem și noi până la Snagov în weekend și direct, prima chestie pe care o spune, nu «Bună», nu nimic, spune: «Te-ai cam îngrășat».

Adică, începem tot timpul cu chestiile astea negative. Ea este foarte directă și nu se abține niciodată să-mi zică ceva. Ceea ce poate fi și bine, pentru că un prieten bun tot timpul o să-ți spună ce nu este bine, nu ce e bine”, a declarat Aris în podcastul „Sosurile lui Măruță”.

Replicile „subtile” ale Andreei Esca

Aris a oferit și un alt exemplu pentru modul în care mama sa își transmite opiniile. Potrivit acestuia, Andreea Esca are un stil aparte de a face observații, iar uneori mesajul este transmis aparent indirect.

„Îi place foarte mult când are ceva de zis să facă reflexii așa foarte subtile. Adică, spune «Ce proști sunt oamenii care beau energizante» și eu eram cu energizantul în mână. Mă cam scoate din sărite, dar nu avem cum să o schimbăm și o iubim așa cum este”, a mai spus Aris.

Deși recunoaște că sinceritatea mamei sale îl poate enerva, Aris vorbește cu multă apreciere despre Andreea Esca și spune că astfel de momente fac parte din relația lor. În ciuda micilor tachinări și observații, fiul vedetei recunoaște că o iubește exact așa cum este.