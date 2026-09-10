Cum își câștigă Aris Eram banii. Fiul Andreei Esca și-a construit propriul drum: „Știu că e greu de crezut”

La doar 23 de ani, Aris Eram a ales să demonstreze că își poate construi propriul drum, departe de confortul financiar oferit de părinții săi. Tânărul a dezvăluit în direct la televiziune că s-a mutat singur și se întreține exclusiv din banii pe care îi câștigă.

Aris Eram își câștigă singur existența Foto: Instagram

Numele de familie și notorietatea părinților deschid adesea uși, însă păstrarea independenței rămâne o alegere personală rară în rândul copiilor de celebrități. Prezent în platoul matinalului „Neatza cu Răzvan și Dani”, Aris Eram a rupt tăcerea despre modul în care își administrează viața și cheltuielile zilnice.

Decizia radicală luată la primii bani câștigați: „Știu că e greu de crezut”

Tânărul a explicat că ruperea de căminul părinților a fost un pas firesc în maturizarea sa, asumat din momentul în care a început să aibă primele încasări consistente.

„Chiar dacă este greu de crezut, trebuie să vă spun, de doi ani aproape sunt pe cont propriu. Când am făcut primii bani, am decis să plec de acasă, să mă mut singur, să fiu pe cont propriu”, a declarat Aris Eram la Antena 1.

Acesta a ținut să sublinieze că nu beneficiază de niciun ban din partea familiei:

„Nu mai am sprijin financiar deloc de la părinți. Știu că e greu de crezut, dar așa se întâmplă acum”. Toate costurile legate de locuință, facturi și traiul de zi cu zi sunt suportate integral din contractele pe care le semnează pe cont propriu.

De la reality show-uri extreme la rolul de prezentator TV

Ascensiunea lui Aris Eram în spațiul public a început în în anul 2023, când a participat alături de sora sa, Alexia, la „America Express”, format în care cei doi au reușit să ajungă până în marea finală a sezonului șase.

Capitalul de imagine obținut i-a deschis calea către alte formate TV, acceptând ulterior provocarea dură a competiției „Survivor” din Republica Dominicană, unde și-a testat rezistența fizică și psihică în condiții extreme.

În prezent, fiul Andreei Esca și-a consolidat statutul în televiziune printr-un contract stabil, făcând parte din echipa matinalului „Neatza cu Răzvan și Dani”, postură completată de diverse colaborări și proiecte personale de imagine.

Unde a studiat Aris Eram

După absolvirea Liceului Francez din București, Aris Eram a decis să își continue studiile peste hotare. Fiul Andreei Esca a ales Spania și s-a mutat la Barcelona, unde a urmat cursurile unei facultăți din domeniul afacerilor. Alegerea i-a oferit șansa de a-și construi propriul drum departe de România, la doar 18 ani

Modelul pare că a fost sora sa, Alexia Eram care a ales să studieze în străinătate, însă ea a optat pentru Marea Britanie. Acolo a urmat o facultate în domeniul modei, pe care a absolvit-o în 2022. Astfel, ambii copii ai Andreei Esca și ai lui Alexandre Eram și-au continuat studiile universitare în afara țării.