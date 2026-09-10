 Cum își câștigă Aris Eram banii. Fiul Andreei Esca și-a construit propriul drum: „Știu că e greu de crezut”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Cum își câștigă Aris Eram banii. Fiul Andreei Esca și-a construit propriul drum: „Știu că e greu de crezut”

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

La doar 23 de ani, Aris Eram a ales să demonstreze că își poate construi propriul drum, departe de confortul financiar oferit de părinții săi. Tânărul a dezvăluit în direct la televiziune că s-a mutat singur și se întreține exclusiv din banii pe care îi câștigă. 

Aris Eram își câștigă singur existența
Aris Eram își câștigă singur existența Foto: Instagram

Numele de familie și notorietatea părinților deschid adesea uși, însă păstrarea independenței rămâne o alegere personală rară în rândul copiilor de celebrități. Prezent în platoul matinalului „Neatza cu Răzvan și Dani”, Aris Eram a rupt tăcerea despre modul în care își administrează viața și cheltuielile zilnice.

Decizia radicală luată la primii bani câștigați: „Știu că e greu de crezut”

Tânărul a explicat că ruperea de căminul părinților a fost un pas firesc în maturizarea sa, asumat din momentul în care a început să aibă primele încasări consistente.

„Chiar dacă este greu de crezut, trebuie să vă spun, de doi ani aproape sunt pe cont propriu. Când am făcut primii bani, am decis să plec de acasă, să mă mut singur, să fiu pe cont propriu”, a declarat Aris Eram la Antena 1.

Acesta a ținut să sublinieze că nu beneficiază de niciun ban  din partea familiei:

„Nu mai am sprijin financiar deloc de la părinți. Știu că e greu de crezut, dar așa se întâmplă acum”. Toate costurile legate de locuință, facturi și traiul de zi cu zi sunt suportate integral din contractele pe care le semnează pe cont propriu.

De la reality show-uri extreme la rolul de prezentator TV

Ascensiunea lui Aris Eram în spațiul public a început în în anul 2023, când a participat alături de sora sa, Alexia, la „America Express”, format în care cei doi au reușit să ajungă până în marea finală a sezonului șase.

Capitalul de imagine obținut i-a deschis calea către alte formate TV, acceptând ulterior provocarea dură a competiției „Survivor” din Republica Dominicană, unde și-a testat rezistența fizică și psihică în condiții extreme.

În prezent, fiul Andreei Esca și-a consolidat statutul în televiziune printr-un contract stabil, făcând parte din echipa matinalului „Neatza cu Răzvan și Dani”, postură completată de diverse colaborări și proiecte personale de imagine.

Unde a studiat Aris Eram 

După absolvirea Liceului Francez din București, Aris Eram a decis să își continue studiile peste hotare. Fiul Andreei Esca a ales Spania și s-a mutat la Barcelona, unde a urmat cursurile unei facultăți din domeniul afacerilor. Alegerea i-a oferit șansa de a-și construi propriul drum departe de România, la doar 18 ani

Modelul pare că a fost sora sa, Alexia Eram care  a ales să studieze în străinătate, însă ea a optat pentru Marea Britanie. Acolo a urmat o facultate în domeniul modei, pe care a absolvit-o în 2022. Astfel, ambii copii ai Andreei Esca și ai lui Alexandre Eram și-au continuat studiile universitare în afara țării. 

Ghid de cumpărături

mihaela radulescu
Mihaela Rădulescu, gest neașteptat după moartea lui Felix Baumgartner! La ce a revenit pentru a-și alina durerea Vedete românești
Ioan Andone jpg
Ioan Andone, oprit înainte să urce în avionul spre Madrid. Care a fost motivul: „Rămâi trăsnit, pe cuvântul meu!” Vedete românești
image
Mamă din SUA, acuzată că și-a spânzurat fiul de 2 ani. Avocatul femeii: „A trecut printr-un episod psihotic sever și a văzut diavolul în copil” adevarul.ro
image
„Să nu ne mai fure statul 50% din muncă”. Un român stabilit în Italia spune de ce compatrioții noștri iau calea străinătății adevarul.ro

Parteneri

image
Tavi Popescu la Levadiakos! Detaliile mutării și salariul pe care-l va primi în Grecia. Gigi Becali: „I-am zis lui Meme să facă actele”. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Primarul care a construit drum din bani publici către terenurile sale. Doar el îl folosește observatornews.ro
image
„Nu vă mutați aici pentru o viață mai bună ca angajat”. O româncă stabilită în Spania spune că țara „nu mai este ce a fost” www.antena3.ro
image
Ștefan Popescu: Romarm – simptomul unei Românii fără viziune strategică www.gandul.ro
image
Geta Sterp, însărcinată pentru a doua oară! Sora lui Culiță va avea o fetiță www.wowbiz.ro
image
Prima reacție a lui Culiță Sterp, după ce a aflat că sora lui va aduce pe lume o fetiță: „Deci nu mai pot, mi-au dat lacrimile” www.kanald.ro
image
Centrala de la Cernavodă rămâne închisă! Dunărea nu are suficientă apă: „În următoarele zece zile nu vom avea suficientă apă pe Dunăre ca să putem porni” Planul Guvernului www.stirilekanald.ro
image
Satul din România unde s-a născut Cristi Borcea. „E frumos, dă-l moartii, de asta e iubăreţ” as.ro
image
Poți primi indemnizație de handicap și salariu în același timp? Ce se întâmplă cu banii dacă te angajezi playtech.ro
image
Adevărul despre transferul lui Ștefan Baiaram de la Universitatea Craiova: „Există interes, dar NU de la PAOK!” www.fanatik.ro
image
Ioana, prima reacție după ce nepotul lui Năstase A ATACAT-O dur. Nu se lasă intimidată: 'O să ies și eu și o să le arăt' www.cancan.ro
image
Doamne, câtă durere! Cum a apărut mama Victoriei la înmormântare! Ce ținea femeia strâns în mână, toți cei prezenți au împietrit când au văzut-o! Și nu e tot! Ce scrie pe crucea fiicei fostului senator Cazimir Ionescu, ÎN AFARĂ DE NUME, are o semnificație zguduitoare www.viva.ro
image
S-au ascuns după o mașină, pe o străduță lăturalnică și... n-au mai ținut cont de nimic! Au fost prinși de paparazzi într-un moment intim! www.unica.ro
image
iPhone Duo, primul telefonul pliabil de la Apple, a fost lansat oficial. Cât de special este gadgetul de mii de euro playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Mesajul ascuns în bijuteria Reginei Mary la funeraliile lui Harald! Broșa purtată în doliu are o istorie aparte okmagazine.ro
image
Prima țară care se „retrage” de la Jocurile Invictus pentru a scăpa de „absurditatea cu Prințul Harry și Meghan”. Șeful armatei a anunțat okmagazine.ro
image
#Comunism
Nadejda Krupskaia, văduva lui Lenin, marginalizată de Stalin historia.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
Aurelian - Restauratorul Lumii: Împăratul care a abandonat Dacia, dar a salvat Imperiul Roman historia.ro
banner zilieri jpg
#Exclusiv Click!
Cât de greu și-au câștigat pâinea în străinătate! Mihai Onilă: „Am fost poștaș în Belgia” Kempes s-a reprofilat în Australia Vedete românești
aurelian temisan
FotoCe face Aurelian Temișan când traficul din București îi scoate din minți pe șoferi: mesajul care a stârnit hohote de râs Vedete românești
mirela retegan
A jignit-o pentru că are „gura strâmbă”, dar nu știa prin ce a trecut! Mirela Retegan, despre accidentul din copilărie Vedete românești
Sandra Bullock sursa foto Profimedia jpg
„Eu sunt de vină”. Sandra Bullock a făcut mărturisiri în premieră despre infidelitatea fostului soț Vedete internaționale
oana roman
Cine o ajută pe Oana Roman să le facă pe toate? Răspunsul ei când a fost întrebată cum face față: „Nimeni nu e ferit de probleme” Vedete românești
mihaela radulescu
Mihaela Rădulescu, gest neașteptat după moartea lui Felix Baumgartner! La ce a revenit pentru a-și alina durerea Vedete românești
image png
VideoKaia Gerber, copia fidelă a mamei sale, Cindy Crawford. Ce a povestit despre relația apropiată cu George Clooney Vedete internaționale
Elena Gheorghe jpg
Detoxul pe care Elena Gheorghe îl face timp de 7 zile. Ce consumă și ce beneficii are: „Nu e foarte ușor” Vedete românești
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net
image
Actorul Alex Bogdan, confesiune dureroasă după 16 ani de dependență de jocuri de noroc: „Mama mea a murit crezând că eu sunt bine” actualitate.net