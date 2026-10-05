 Lecția primită de Lidia Buble de la mama ei chiar în ziua în care a împlinit 18 ani. „M-am simțit cumva jignită”
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Lecția primită de Lidia Buble de la mama ei chiar în ziua în care a împlinit 18 ani. „M-am simțit cumva jignită”

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Lidia Buble și-a amintit una dintre cele mai speciale întâmplări din adolescență, momentul în care a împlinit vârsta de 18 ani. Deși pentru mulți tineri majoratul reprezintă o zi plină de petreceri și surprize, artista a avut parte de o experiență complet diferită.

Lidia Buble
Lidia Buble Foto: Instagram

Cântăreața, care provine dintr-o familie numeroasă, cu 11 frați, a povestit că ziua în care a devenit adult nu a venit cu o petrecere mare, ci cu o lecție despre responsabilitate. Momentul a rămas însă o amintire dragă pentru ea, pe care acum o povestește cu zâmbetul pe buze.

Mama Lidiei Buble i-a dat o sarcină chiar în ziua majoratului

Artista a povestit că dimineața în care a împlinit 18 ani a început într-un mod cu totul neașteptat. În loc să primească urări sau să fie răsfățată, mama sa i-a cerut să facă o treabă casnică.

Deci, eu am avut cel mai atipic majorat. Nu am avut parte de un majorat pentru că la noi în familie nu neapărat se obișnuia, suntem 11 frați, îți dai seama ce bani trebuiau acolo”, a povestit Lidia Buble pentru Spy News.

Vedeta și-a amintit că s-a simțit importantă în acea zi și nu a înțeles de ce prima rugăminte a mamei sale a fost să ducă gunoiul.

„Mă trezisem în dimineața aia, mă simțeam foarte importantă și mama mea mi-a spus: «Îmbracă-te și du gunoiul!». Pentru prima dată în viața mea m-am simțit cumva jignită”, a spus artista.

Lidia Buble a recunoscut că i-a răspuns mamei sale că nu vrea să facă acest lucru, considerând că ziua în care a devenit majoră ar trebui să fie una specială.

„Zic: «Bine, am făcut și eu 18 ani, în loc să mă trezesc frumos, tu-mi dai gunoiul?». Și zic: «Nu-l duc, pentru că astăzi este ziua mea, am făcut 18 ani!»”, a povestit cântăreața.

Mama sa nu a renunțat însă și i-a cerut din nou să o asculte. După refuzurile repetate, artista a primit o veste care a făcut-o să înțeleagă că aniversarea nu schimbă regulile din casă.

Îmi zice: «Lidia dragă, îți poruncesc să duci gunoiul!». I-am răspuns a doua oară «Nu!»”, a mai spus ea.

Artista și-a pregătit singură aniversarea

După discuția cu mama sa, Lidia Buble a povestit că a rămas fără tortul pregătit pentru ziua ei. Totuși, nu a lăsat momentul să îi strice complet aniversarea și a decis să își organizeze singură o mică sărbătoare.

Mi-a și spus: «Nu-ți mai fac niciun tort de ziua ta!». Și i-am zis: «Nu-mi faci tort? Ok!»”, a povestit artista.

Cântăreața a mers la cumpărături, a luat ingrediente și a încercat să gătească pentru prima dată.

„M-am dus la piață, am luat un kilogram de cartofi, un borcan de castraveți murați și de la un supermarket, știi că era tortul ăla Mușuroi de Cârtiță? Era pentru prima dată în viața mea când încercam să gătesc”, a spus Lidia Buble.

Artista și-a chemat apoi câteva verișoare și a petrecut alături de ele. Deși nu a avut un majorat ca în povești, Lidia spune că acea zi a rămas una dintre cele mai autentice amintiri ale sale.

„Am ce să le povestesc nepoților și cel puțin a fost unul autentic! În prima mea zi majoră am învățat să și gătesc, ceea ce este super”, a mărturisit cântăreața.

Lidia Buble a mai spus că nu și-a organizat niciodată petreceri mari de ziua ei, preferând să fie alături de familie și de oamenii apropiați.

„Nu sunt o fire retrasă, că mă știți, eu sunt sufletul petrecerii peste tot, dar pur și simplu am ales mereu să-mi petrec ziua de naștere cu oamenii care chiar știu că mă iubesc necondiționat”, a mai declarat artista.

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