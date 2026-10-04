„Mi-au furat cheia, au fugit cu banii!” Vica Blochina, țeapă de zile mari în timpul renovării

Vica Blochina trece printr-o situație neplăcută în timp ce își renovează apartamentul. Vedeta a povestit în mediul online că echipa de muncitori pe care ar fi primit-o drept recomandare din partea unui prieten i-ar fi creat mai multe probleme și susține că aceștia ar fi plecat cu bani și bunuri din locuință.

Vica Blochina. Foto: Arhiva Click!

Vica Blochina acuză muncitorii că i-ar fi furat bani și bunuri

Potrivit spuselor Vicăi Blochina, muncitorii care se ocupau de renovarea apartamentului i-ar fi fost recomandați de un prieten apropiat. Vedeta susține că aceștia ar fi luat cheia locuinței, bani și sume destinate achiziționării materialelor, după care nu ar mai fi putut lua legătura cu ei.

Mai mult, Vica Blochina spune că lucrările ar fi fost executate necorespunzător și că, la doar câteva zile după ce pereții au fost vopsiți, vopseaua ar fi început să cadă.

„Trebuia neapărat să fac acest story, ieri eram prea nervoasă și supărată (...) Muncitorii recomandați de un prieten de-al meu foarte bun mi-au furat cheia, mi-au spart casa, au fugit cu banii luați, factura neplătită, banii luați pe materiale, jumătate de lucrare plătită la zi și lucrarea făcută execrabil. După trei zile mi s-au împușcat pereții, mi-a căzut vopseaua de pe ei, acum nu pot să dau nici de ei, nici de prietenul cel bun care mi i-a recomandat. Merg la poliție”, a spus Vica Blochina pe Instagram.

Postarea Vicăi Blochina. Foto: Instagram

Vica Blochina, în plin proces de renovare

În paralel cu problemele întâmpinate în timpul renovării, Vica Blochina se gândește și la modul în care își va amenaja locuința. Vedeta a dezvăluit că are mai multe obiecte de mobilier pe care le-a păstrat de-a lungul anilor, însă nu știe dacă acestea se mai potrivesc în noul design al apartamentului.

„Sunt lucruri pe care le-am avut ani de zile, îmi plac și m-am obișnuit cu ele, dar încep să mă întreb dacă mai au loc în casa pe care o construiesc acum. Cu mobilierul acesta sunt exact în situația asta: îl păstrez și îl integrez în noul design sau renunț definitiv la el? Eu încă nu m-am hotărât”, a mai scris Vica Blochina pe rețelele de socializare.

Vica Blochina: „Trebuie să mă obișnuiesc cu ideea renovării și cu faptul că o să mă mut”

În urmă cu câteva luni, în vara acestui an, Vica Blochina vorbea deja despre renovarea apartamentului și anunța că urma să se mute temporar la iubitul ei, pe perioada lucrărilor. Vedeta le mărturisea atunci fanilor că nu îi este ușor să împartă aceeași locuință cu o altă persoană în permanență, însă era dispusă să facă această schimbare pentru a putea duce renovarea la bun sfârșit.

„Încet, încet trebuie să mă obișnuiesc cu ideea renovării și cu faptul că o să mă mut, pentru că nu pot să stau cu muncitorii în casă și o să mă mut aici, în acest apartament superb, unde o să stau permanent cu iubitul meu. Asta este cea mai grea decizie, vă spun sincer, pentru că eu nu sunt obișnuită să stau cu cineva non-stop, dar trebuie să fim organizați. V-am spus că, la mine, totul este un nou început: renovarea, iubitul, mașina nouă. Este o nouă etapă a vieții mele. Să vedem cum o să fie. Trebuie să mă duc să mă pregătesc, să-mi strâng hainele”, a spus Vica Blochina, pe Facebook.