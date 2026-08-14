Vica Blochina și-a sărbătorit ziua de naștere alături de iubitul ei. Cum au petrecut cei doi: „Dragostea mea care mi-a schimbat viața!”

Vica Blochina a împlinit 51 de ani pe 8 august, iar aniversarea a fost sărbătorită într-un club, alături de partenerul ei și de cei mai apropiați prieteni. La câteva zile după petrecere, fosta balerină a făcut publice imagini de la eveniment, în care apare alături de bărbatul cu care formează în prezent un cuplu.

Vedeta a ales să împărtășească în mediul online mai multe momente de la aniversare, inclusiv secvențe în care este alături de Alexandru Bocșse. Cei doi au fost surprinși într-o ipostază apropiată, iar Vica Blochina a profitat de ocazie pentru a-i transmite public un mesaj de dragoste.

Într-unul dintre momentele filmate la petrecere, vedeta l-a prezentat pe partenerul ei folosind o declarație puternică. „Iubirea vieții mele, dragostea mea care mi-a schimbat viața!”, a spus Vica Blochina în timp ce îl filma pe Alexandru Bocșse.

Vedeta a ales să își facă publică relația

Imaginile publicate după aniversare arată că Vica Blochina nu mai evită să se afișeze în mediul online alături de iubitul ei. Petrecerea organizată cu ocazia zilei sale de naștere a fost un prilej pentru vedetă să împărtășească cu urmăritorii momentele petrecute alături de partener și de prietenii apropiați.

Aniversarea de la 51 de ani vine într-o perioadă în care viața personală a Vicăi Blochina trece prin mai multe schimbări. Vedeta a vorbit recent despre relația sa și despre faptul că a luat decizia de a locui împreună cu iubitul ei.

Mutarea reprezintă, potrivit declarațiilor sale, o schimbare importantă, mai ales că Vica Blochina nu este obișnuită să împartă permanent locuința cu o altă persoană.

Vica Blochina s-a mutat cu iubitul ei

În urmă cu aproximativ două săptămâni, Vica Blochina a dezvăluit că se pregătește să se mute în apartamentul care este renovat și că va locui acolo permanent alături de iubitul ei.

Vedeta a explicat că trebuie să se obișnuiască atât cu renovarea, cât și cu noua etapă din viața sa. Ea a precizat că nu poate locui în aceeași casă cu muncitorii pe perioada lucrărilor, motiv pentru care se va muta ulterior în apartamentul renovat.

„Încet, încet trebuie să mă obișnuiesc cu ideea renovării și că o să mă mut, pentru că nu pot sta cu muncitorii în casă. O să mă mut în acest apartament superb și o să stau permanent cu iubitul meu”, a transmis Vica Blochina pe Facebook.

Vedeta a recunoscut că decizia de a locui cu partenerul reprezintă una dintre cele mai importante schimbări din această perioadă. „Aceasta este cea mai grea decizie, vă spun sincer, pentru că eu nu sunt obișnuită să stau cu cineva nonstop”, a mai spus aceasta.

Vica Blochina a descris perioada actuală drept un nou început al vieții sale, în contextul schimbărilor prin care trece. Renovarea locuinței, mutarea alături de iubitul ei și alte schimbări personale fac parte, potrivit declarațiilor sale, din această nouă etapă.