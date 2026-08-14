 Surpriza făcută de Tavi Clonda pentru Gabriela Cristea, în Sicilia. Cum reușește vedeta să își mențină silueta chiar și în vacanță
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VideoSurpriza făcută de Tavi Clonda pentru Gabriela Cristea, în Sicilia. Cum reușește vedeta să își mențină silueta chiar și în vacanță

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Gabriela Cristea și Tavi Clonda se bucură din plin de vacanța din Sicilia. Prezentatoarea TV a fost surprinsă de soțul ei cu un mic dejun italian, iar în acest context vedeta dezvăluie și cum reușește să nu se îngrașe. Care este secretul ei.

Surpriza făcută de Tavi Clonda pentru Gabriela Cristea în vacanța din Sicilia. Foto: Instagram
Surpriza făcută de Tavi Clonda pentru Gabriela Cristea în vacanța din Sicilia. Foto: Instagram

Tavi Clonda a surprins-o pe Gabriela Cristea încă de la primele ore ale dimineții. Cât timp ea se relaxa pe balcon, soțul ei e plecat să-i pregătească micul dejun. Vedeta a fost foarte încântată și a dezvăluit și un mic secret.

Cum o răsfață Tavi Clonda pe Gabriela Cristea în Sicilia

Gabriela Cristea și Tavi Clonda au parte de o escapadă în Sicilia. Cei doi se bucură atât de peisaje, cât și de patiseria tradițională. Astfel, soțul prezentatoarei a plecat devreme în oraș pentru a prinde croasantele proaspete. Prezentatoarea etichetează acest mic dejun ca fiind unul „periculos de simplu”.

„Tavi a venit de dimineață cu „provizii” și mi-a adus un cornetto umplut generos cu cremă de fistic. Evident că a trebuit să facem și degustarea… doar suntem oameni serioși și verificăm ce mâncăm”, a scris Gabriela Cristea pe conturile ei de socializare.

Povestea din spatele croasantelor siciliene

Aceasta a arătat urmăritorilor săi și momentul degustării. Mai mult decât atât, vedeta a vorbit și despre modul în care femeile pregătesc aceste cornulețe. Ce a fascinat-o pe Gabriela Cristea a fost faptul că italiencele calcă pragul laboratoarelor încă din toiul nopții pentru a pregăti croasantele.

„Și am aflat ceva ce mi-a plăcut tare mult: în multe brutării și laboratoare artizanale din Sicilia, nonele (bunicile) încep lucrul în toiul nopții, ca dimineața cornetti să ajungă proaspeți și calzi pe tejghea.

Iar fisticul… aici e altă poveste. Cremă din belșug, aromată, catifelată și atât de bună încât începi să înțelegi de ce italienii nu simt nevoia de prea multe lucruri la micul dejun. Cornetto + espresso = mic dejun în stil italian. 🇮🇹Eu am început cu fisticul… și presimt că „documentarea” trebuie să continue”, a mai menționat vedeta.

Gabriela Cristea dezvăluie secretul care o ajută să nu se îngrașe în vacanță

Gabriela Cristea nu ezită să se bucure și de bucătăria italiană. Deși a trecut printr-un proces destul de dificil de slăbire, vedeta reușește să se mențină chiar și în vacanță. Nu i-a fost frică nici de cornul umplut cu fistic și a și explicat de ce. Prezentatoarea a menționat că este foarte strictă în ceea ce privește cantitatea.

„Păi gata, eu am mâncat trei guri și… Ăsta e micul meu dejun, foarte bun! Mă întrebați cum de nu mă îngraș aici. Mănânc trei guri, dar din ce-mi place! Adică nu m-am abținut de la absolut nimic, dar nu în cantități. Și chiar din Bulgaria m-am întors cu jumătate de kilogram mai puțin, ca să înțelegeți, și acolo am avut all inclusive. Ce mic dejun a fost! Mulțumesc că te-ai gândit să pleci așa de dimineață”, a explicat Gabriela Cristea

Câte kilograme a slăbit Gabriela Cristea

Gabriela Cristea nu s-a ascuns niciodată și a fost mereu extrem de sinceră atunci când a venit vorba de lupta cu kilogramele în plus. Aceasta a vorbit deschis despre procesul ei, susținând că a apelat la injecții. Astfel, aceasta a reușit să scape de aproximativ 30 de kilograme, însă a avut și mici efecte adverse de la tratament.

„În primul rând, vreau să vă spun că nu am avut parte de efecte adverse deloc, doar în două situații s-a întâmplat: atunci când am mâncat prost sau greșit, lucruri care nu fac bine organismului, în general, și de la care oricum poți avea reacții adverse de genul vărsături, diaree, balonări etc. Sau am avut același tip de reacție în momentul în care am trecut de la un dozaj mai mic la un dozaj mai mare și când am început efectiv tratamentul.

Dar organismul s-a reglat imediat și, în mai puțin de o săptămână, pentru că am mâncat și corect, și ce aveam eu nevoie în organism, organismul s-a reglat foarte repede și am reușit să mă întorc la un stil de viață normal și sănătos”, a declarat prezentatoarea pe rețelele de socializare.

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