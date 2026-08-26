Vica Blochina îl acuză pe Victor Pițurcă că nu își tratează la fel copiii. Fiul lor ar fi plecat la mare cu doar 10 euro

Vica Blochina a vorbit deschis pentru Știrile Antena Stars despre relația actuală cu Victor Pițurcă, tatăl fiului ei, Edan, mărturisind că între ei persistă tensiuni legate de bani. Vedeta susține că fostul antrenor ar face diferențe financiare între copiii săi, lucru pe care Edan îl simte din plin.

Vica Blochina și Cristi Pițurcă Foto: arhivă

Vica Blochina spune că fostul ei partener face diferențe între copii

De-a lungul anilor, cei doi au avut numeroase neînțelegeri, majoritatea legate de situația financiară a fiului lor. În copilărie, Edan a fost crescut de mama sa, iar în adolescență s-a mutat în casa tatălui, pentru a petrece mai mult timp alături de acesta. În prezent, tânărul locuiește cu Victor Pițurcă, dar menține o relație apropiată cu Vica Blochina.

Cu toate acestea, ea spune că fostul ei partener ar face diferențe între copii săi, din punct de vedere financiar. „Nu ne înțelegem la bani niciodată. Problema la noi este mereu partea financiară, tot ce ține de copil. Pentru mine e foarte important să nu facă diferențe între copii, deși el face. Băiatul simte, da. Ultima ceartă a fost tot din cauza asta. Niciodată nu am cerut bani pentru mine, ci doar am luptat pentru pensia alimentară”, a spus vedeta.

Ea a povestit și un episod care a deranjat-o profund: „Copilul a venit la mare, la ziua mea, cu 10 euro în buzunar. Face facultate și atât i-a dat tatăl lui. Câteodată e foarte dureros să vezi lucrurile acestea”.

Deși nu a oferit detalii despre ultima dispută, Vica Blochina a subliniat că toate neînțelegerile dintre ea și Victor Pițurcă au avut legătură cu aspectele financiare care îl privesc pe Edan. În ciuda tensiunilor, vedeta spune că cel mai important lucru pentru ea este ca fiul lor să nu se simtă tratat diferit față de ceilalți copii ai tatălui său.

Câți copii are Victor Pițurcă

Edan este cel mai tânăr dintre copiii lui Victor Pițurcă și singurul rezultat al relației cu Vica Blochina. A crescut alături de mama sa, iar în adolescență a ales să locuiască în casa tatălui, pentru a avea parte de prezența acestuia în viața de zi cu zi.

În prezent, Edan locuiește cu Victor Pițurcă, dar menține o relație apropiată cu mama sa. De-a lungul timpului, situația financiară a tânărului a generat tensiuni între părinți, însă Edan rămâne un element central în viața ambilor.

Alexandru, fiul mijlociu, provine dintr-o relație anterioară a lui Victor Pițurcă. A urmat drumul tatălui în fotbal și a evoluat la FCSB, unde a atras atenția prin talent și determinare. Deși nu mai este activ în fotbalul de performanță, Alexandru rămâne cel mai vizibil dintre frați, fiind prezent în spațiul public și în presa sportivă.

Cristian este cel mai mare dintre copiii lui Victor Pițurcă și, spre deosebire de frații săi, a ales să stea departe de lumina reflectoarelor. Nu apare în presă, nu caută expunere și preferă o viață discretă, motiv pentru care informațiile despre el sunt puține. Chiar și așa, Cristian rămâne parte importantă din viața familiei Pițurcă.

Vica Blochina s-a mutat cu iubitul ei

În urmă cu aproximativ două săptămâni, Vica Blochina a dezvăluit că se pregătește să se mute în apartamentul care este renovat și că va locui acolo permanent alături de iubitul ei.

Vedeta a explicat că trebuie să se obișnuiască atât cu renovarea, cât și cu noua etapă din viața sa. Ea a precizat că nu poate locui în aceeași casă cu muncitorii pe perioada lucrărilor, motiv pentru care se va muta ulterior în apartamentul renovat.

„Încet, încet trebuie să mă obișnuiesc cu ideea renovării și că o să mă mut, pentru că nu pot sta cu muncitorii în casă. O să mă mut în acest apartament superb și o să stau permanent cu iubitul meu”, a transmis Vica Blochina pe Facebook.

Vedeta a recunoscut că decizia de a locui cu partenerul reprezintă una dintre cele mai importante schimbări din această perioadă. „Aceasta este cea mai grea decizie, vă spun sincer, pentru că eu nu sunt obișnuită să stau cu cineva nonstop”, a mai spus aceasta.

Vica Blochina a descris perioada actuală drept un nou început al vieții sale, în contextul schimbărilor prin care trece. Renovarea locuinței, mutarea alături de iubitul ei și alte schimbări personale fac parte, potrivit declarațiilor sale, din această nouă etapă.