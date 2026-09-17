A scăpat de restanțe! Cine i-a achitat lui Irinel Columbeanu datoria de 5.000 de euro la azil: „E cu plata la zi!”

Fostul milionar de la Izvorani Irinel Columbeanu (69 de ani) a scăpat, în sfârșit, de restanțele la căminul de bătrâni din Ghermănești, unde locuiește de trei ani, de când a rămas fără un leu în conturi. Ajutorul i-a venit tocmai din America, de la Felician Vitca. În interviul exclusiv pentru Click!, acesta ne-a povestit și cum l-a răsfățat pe Iri, ca în vremurile lui de glorie. Vă prezentăm și câteva fotografii inedite, de la ospățul pregătit de vestitul Nea Sandu Cocoșatu, numit și „Regele micilor”.

1/11 Irinel Columbeanu a fost plimbat cu limuzina de Felician Vitca, cel care i-a achitat și datoriile la azil Foto: foto: arhiva personala

I-a adus și cărți pentru librăria azilului

Irinel Columbeanu îi este recunoscător lui Felician Vitca, pentru uriașul ajutor acordat. Acum, în sfârșit, nu mai figurează pe lista restanțierilor, la azilul din Ghermănești:

„Am venit special în România, ca să-i plătesc datoriile lui Irinel Columbeanu. E cu plata la zi, are restanțe zero lei. Milostenia, dărnicia și binele sunt gesturi umanitare și spirituale. Irinel are nevoie de o speranță, un bine, un gest, și suntem alături de el. I-am comandat și bunătăți, de la restaurantul „La Tăticu”.

Domnul Sandu (celebrul Nea Sandu Cocoșatu) ne-a pregătit un platou cu hamsii, mici, cârnați de Pleșcoi. Am adus și câteva cărți frumoase, scrise de Karl May, „Testamentul Incașului”, „Căutătorii de Aur”, „Old Surehand” și „Winnetou, căpetenia Apașilor”, pentru librăria din azil”.

L-a serbat de ziua lui

Același Felician Vitca l-a și serbat, de altfel, pe Irinel Columbeanu la împlinirea vârstei de 69 de ani. I-a organizat o petrecere, la un vestit local din București. Iată și cum au ajuns să se cunoască:

„În octombrie 2025, într-un vis profetic, la ora 3.00 dimineața, am fost însărcinat să trimit o Biblie, la azilul de bătrâni, din Ghermănești, Snagov, la Irinel Columbeanu. Nu am știut cine e Irinel Columbeanu, nici la Snagov nu am fost niciodată, am plecat în S.U.A. la vârsta de 15 ani.

După etape și bariere, domnul Burloi, de la Biserica „Limanuri bune” și domnul Marasanul, de la Biserica „Buna Vestire”, din București, l-au dus pe Irinel la biserică, să fie botezat. Am aflat apoi că și tatăl lui fusese botezat la aceeași biserică”.

Ion Cassian: „Iri avea datorii de peste 5.000 de euro”

Ion Cassian, directorul azilului din Ghermănești, ne-a dezvăluit suma pe care Irinel Columbeanu o avea de plătit:

„Irinel e acum cu plata la zi a taxei de azil, nu mai are restanțe, au fost achitate în totalitate de domnul Felician Vitca. Avea datorii de peste 5.000 de euro, în cei trei ani, de când locuiește la noi, în căminul de bătrâni.

Să sperăm că, pe viitor, Irinel va mai fi ajutat. Are o pensie modestă, de vreo 2.000 de lei, din care are de plătit și ratele la bănci, iar taxa lunară la cămin este de peste 4.500 de lei. Are nevoie de un ajutor permanent. Domnul Felician l-a și plimbat pe Irinel cu limuzina, ca în vremurile lui bune, s-au împrietenit”.

Fiica Irinuca îi va dărui un telefon

Nu a fost uitat însă nici de unica lui fiică, Irina Columbeanu (18 ani), studentă în America:

„Păstrez legătura cu ea, îmi telefonează des, îi trimit poze și video cu Iri, de prin grădină, când iese la plimbare. Mi-a trimis și ea ceva bani, cât a putut, încă nu are un loc de muncă stabil, s-a dedicat studiului, este studentă. Intenționează să îi cumpere lui Irinel un telefon bun, al lui e cam vechi, s-a cam stricat”, ne-a mai menționat Ion Cassian, exclusiv pentru Click!

Cum a pierdut Irinel Columbeanu averea de milioane de euro?

Irinel Columbeanu a ajuns la fundul sacului, în urma investițiilor total neinspirate în afaceri:

„Banii se pot pierde foarte ușor. Nu vreau să ajung să explic exact cum i-am pierdut pe aceștia. Cum se pot face, se pot și pierde prin niște decizii eronate de business. Deciziile au fost greșite prin alegerea locului de desfășurare a afacerii, care ar fi putut să fie oriunde în lume.

Aici a fost mai puțin prielnică această desfășurare a afacerii, domeniul era foarte nou, iar climatul ce înconjura această afacere, mă refer la afacerea cu acel hai să-i spunem ciment a devenit neprielnic prin neîndeplinirea unor obligații de mediu, de către România”, menționa Irinel Columbeanu, potrivit PRO TV.