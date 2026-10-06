 De la șantier și armată, direct în lumea muzicii! Cum a ajuns un artist să facă bani din YouTube
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

VideoDe la șantier și armată, direct în lumea muzicii! Cum a ajuns un artist să facă bani din YouTube

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Gato, pe numele său Petre Isar Aurel, și-a construit cariera muzicală în mai bine de 15 ani, fără să aibă parte de un drum ușor. Artistul originar din județul Buzău a muncit în mai multe domenii înainte ca muzica să înceapă să-i aducă venituri. A fost pe șantier, a lucrat în armată și spune că a acceptat orice loc de muncă prin care putea câștiga bani în mod cinstit.

Gato a muncit pe șantier și în armată, iar acum face muzică pe YouTube
Gato a muncit pe șantier și în armată, iar acum face muzică pe YouTube Foto: Instagram

Astăzi, este cunoscut pentru piesele sale de Emo Rap și Hip-Hop, dar și pentru melodiile în care vorbește despre iubire, despărțiri, trădări și povești de viață. Drumul său în muzică a început la sfârșitul anului 2010, iar succesul nu a venit peste noapte.

Ani întregi a făcut muzică fără să câștige bani

La început, Gato privea muzica drept o pasiune. Reacțiile celor care îi ascultau piesele l-au făcut însă să-și dea seama că poate transforma această pasiune într-o carieră.

„Am realizat că muzica mea va deveni mai mult decât o pasiune când am observat sute de comentarii pe YouTube unde oamenii îmi spuneau că muzica mea este acolo pentru ei când au probleme, când suferă, când se despart de cineva. Atunci am știut că am ceva aparte”, a povestit artistul pentru Libertatea.

Chiar dacă publicul începea să-i descopere muzica, Gato nu putea trăi din ceea ce făcea. A continuat să muncească în paralel, iar printre experiențele sale s-au numărat și activitatea pe șantier și perioada petrecută în armată.

„Am lucrat pe șantier, o perioadă am lucrat în armată și oriunde era de muncă și puteam face un bănuț cinstit mă duceam să muncesc”, a spus artistul.

Un punct important în cariera sa a fost anul 2019, când piesa „Povestea ta (Am băgat vreo 10 beri)” a ajuns la un public mult mai larg. Ulterior, Gato a lansat melodii precum „Când iubirea s-a dus”, „Ca o floare”, „Fata cu parfum de flori” și „Poezia unui vis frumos”.

Gato preferă discreția și vorbește prin muzică

Artistul spune că nu și-a dorit niciodată să-și expună în totalitate viața personală și preferă să păstreze o doză de mister în jurul său.

El consideră că publicul ar trebui să-i descopere personalitatea și prin muzica pe care o creează, nu doar prin aparițiile sale publice. În același timp, artistul spune că longevitatea este una dintre cele mai mari provocări pentru cei care aleg acest domeniu.

„Este foarte greu să rămâi autentic, este foarte greu să rămâi un artist longeviv în muzică. Eu, cât și colegii mei ne-am construit o bază și am pus cărămidă cu cărămidă carierelor noastre”, a explicat Gato.

După ani în care a continuat să facă muzică fără beneficii financiare, artistul spune că vede succesul într-un mod diferit. Pentru el, important este că munca depusă în toți acești ani începe să fie apreciată.

„Succesul pentru mine astăzi înseamnă că roadele muncii mele de ani de zile sunt răsplătite și că muzica din suflet nu a rămas niciodată dată la o parte”, a mai afirmat acesta.

Familia și credința au reprezentat, de asemenea, puncte importante de sprijin pentru artist.

„Îi cer mereu putere lui Dumnezeu să pot trece peste orice moment mai puțin bun, atât din viața personală, dar și din carieră”.

Gato consideră că industria muzicală autohtonă s-a dezvoltat, însă crede că ar exista loc pentru proiecte și colaborări mai importante dacă orgoliile ar fi lăsate deoparte. În ceea ce privește scandalurile din lumea mondenă, Gato preferă să rămână departe și consideră că fiecare persoană este responsabilă pentru propriile alegeri.

2026, un an cu multe lansări

Anul 2026 a venit cu mai multe proiecte importante pentru Gato. Artistul a lansat „Să fii om e lucru mare”, piesă care a trecut de un milion de vizualizări pe YouTube și a generat peste 100.000 de videoclipuri pe TikTok.

A urmat colaborarea cu Nikolas Sax, „Ne-am iubit Habibi”, care a ajuns până pe locul 22 în trending. Gato a colaborat și cu Giulia pentru „Tu, iubirea mea ești tot”, melodie care a strâns peste două milioane de vizualizări în două luni și a urcat până pe locul 16 în trending.

Un alt proiect important a fost „Vine o zi”, realizat alături de Edward Sanda și Tanu, piesă care a ajuns până pe locul 9 în trending. Cea mai recentă lansare este „Câte fețe are omul”, care se bucură deja de reacții bune pe YouTube și TikTok.

La producția instrumentalelor au contribuit, printre alții, Adrian Tutu de la MyCrewMusic, Tanu de la Manelele Viitorului și DMC de la Saca Beats.

După mai bine de 15 ani în industria muzicală, Gato spune că își dorește să rămână fidel pasiunii care l-a făcut să continue chiar și în perioadele în care nu câștiga bani din muzică.

Ghid de cumpărături

monica gabor si mr pink jpeg
Viața de lux a Monicăi Gabor și a lui Mr. Pink, zguduită de un nou scandal. Acuzații de fraudă cu sute de mii de dolari Vedete internaționale
image png
Doliu în lumea filmului românesc. O actriță din celebra serie „Brigada Diverse” a murit la 84 de ani Vedete românești
image
Capcana casei abandonate: ce a pățit o familie după ce a cumpărat-o. Piscina era infestată cu șerpi, iar renovarea a ajuns să coste peste 300.000 de dolari adevarul.ro
image
Un gigant german deschide o nouă fabrică în România. Investiție de 25 de milioane de euro adevarul.ro

Parteneri

image
Dezvăluiri tari din vestiarul naționalei României! Tabloul complet al zilelor în care Hagi a pus „coroana” deoparte. FANATIK a aflat totul www.fanatik.ro
image
Bătaie pe tinerii calificați. Angajatorii români oferă aproape 5.000 de locuri de muncă observatornews.ro
image
Din 2004, un pensionar american a cheltuit 20.000.000 € pentru a restaura castelul familiei din Irlanda. După 22 de ani, încă nu e gata www.antena3.ro
image
Scandal de proporții la Berlin. Fostul șef al serviciului german de informații externe, August Hanning, a fost arestat pentru spionaj și trădare de țară. Cum a profitat de funcția sa oficială www.gandul.ro
image
Cățelușul Valentinei este încă dispărut. Sora tinerei face apel la oameni pentru a-l găsi: „Înainte de…” www.wowbiz.ro
image
Când trece România la ora de iarnă 2026. Ceasurile se schimbă mai devreme decât anul trecut www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Irina Vasilcan, soția lui Gheorghe Moldovan, adevărul despre moartea arbitrului: „Viața mea este în pericol” as.ro
image
A găsit o piatră verde fluorescentă pe un drum izolat de ţară și a dus-o acasă. Ce era, de fapt. Explicaţia fenomenului playtech.ro
image
Fostul coleg al lui Gică Hagi, cel mai dur discurs după umilințele României: „80% din fotbal e condus politic și pe cumetrie! La juniori antrenează și zidarii” www.fanatik.ro
image
Ruxandra Luca și medicul căsătorit, de pe bancheta din spate... în chirie! Chirurgul s-a întors la 'pacientă' 🫣 www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Trecutul neștiut al lui Maurice Munteanu a ieșit la iveală. Ce s-a aflat acum despre familia lui www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
A renunțat la statut, preferând ”să cadă la așternut”! „Să fiu iubită este pentru mine asemenea aerului pe care îl respir” okmagazine.ro
image
Playboy notoriu, Michael Douglas face iar valuri, după ce a recunoscut aventura toridă, secretă, cu o celebră actriță okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Șocul întâlnirii cu lumea modernă: Povestea locuitorilor unei insule izolate, alungați de o erupție vulcanică historia.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
Selinus, orașul în care s-a oprit ultimul drum al împăratului Traian historia.ro
Mircea Bravo a început filmările la Băiat de milioane foto: arhiva personală
Mircea Bravo, dezvăluire cutremurătoare din timpul filmărilor: „Ne-a murit un actor”. Cum a fost modificat scenariul Vedete românești
cub cristina rus png
Cristina Rus, apariție rară la 45 de ani. Cum arată acum fosta solistă Blondy și revederea emoționantă cu Andreea Bănică Vedete românești
banner mihai albu jpg
#Exclusiv Click!
A împlinit 17 ani! În ce relații e Mikaela Albu cu Elena, soția tatălui ei: „Există niște limite!” Vedete românești
monica gabor si mr pink jpeg
Viața de lux a Monicăi Gabor și a lui Mr. Pink, zguduită de un nou scandal. Acuzații de fraudă cu sute de mii de dolari Vedete internaționale
Meghan Markle Profimedia jpg
Atât de mult o urăsc englezii?! Meghan Markle, tratată cu indiferență de niște chelneri care au refuzat s-o servească Vedete internaționale
kylie jenner gettyimages jpg
Kylie Jenner se apucă de actorie! Va juca în rol principal într-un serial Vedete internaționale
bianca dragusanu instagram jpg
Bianca Drăgușanu a spus adevărul despre compromisurile făcute în relații: „Mă mir de mine de ce am fost în stare să fac” Vedete românești
florin ristei andreea ramona instagram jpg
Florin Ristei, apariție surpriză alături de fiul Andreei Ramona. Relația lor pare să fi trecut la un alt nivel. „Mi-ai arătat ce e iubirea adevărată” Vedete românești
image
Momente penibile la Insula Iubirii. Radu Vâlcan, la un pas să fie lovit de o concurentă actualitate.net
image
Poliția Română, mesaj video neobișnuit pentru șoferi. Ce îi așteaptă pe vitezomani: „Ne vedem pe traseu, armăsarii mei!” actualitate.net