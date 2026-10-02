 Căpitanul naționalei în dezastrul din Polonia, Ianis Hagi: „Capul jos și la muncă”
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Căpitanul naționalei în dezastrul din Polonia, Ianis Hagi: „Capul jos și la muncă”

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Dezastrul naționalei din Polonia, scor 0-6, este și dezastrul fotbalistic al familiei Hagi, pentru că selecționerul Gică l-a avut căpitan pe fiul Ianis. La finalul partidei, acesta din urmă era foarte afectat.

Ianis Hagi a fost căpitan în rușinea cu Polonia
Ianis Hagi a fost căpitan în rușinea cu Polonia Foto: Profimedia

Căpitanul naționalei în rușinea de la Varșovia, Ianis Hagi, era marcat și la câteva zeci de minute de ceea ce s-a întâmplat pe teren în dezastruosul meci încheiat cu 6-0 pentru Polonia.

„E un moment foarte trist, unde să reflectăm, să ne uităm în oglindă şi începând cu mine, până la ultimul de la echipa naţională şi ne gândim serios unde vrem să mergem. În primul rând suntem şi la bine şi la greu împreună, responsabilitatea este în primul rând a mea. Trebuie să o scoatem la capăt. Ţine de noi să ieşim din asta, de personalitatea noastră şi de încrederea noastră. Presiunea e pentru toată lumea, cu atât mai mult când ai făcut şi bine, când ştii că ai plâns pentru echipa naţională. Capul jos şi la muncă, trebuie să vedem unde vrem să mergem. Am ieşit primul pe teren şi responsabilitatea e a mea. Noi trebuie să o scoatem la capăt. Trebuie să găsim o soluţie”, a declarat Ianis Hagi după meci.

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Unul dintre cei mai slabi jucători ai naționalei României, Andrei Rațiu, a dat vina pe rezultat pe faptul că am jucat în 10 oameni. Totuși, chiar și dacă am fi fost în 11, greșelile lui impardonabile tot ar fi apărut…

„Cred că am făcut o primă repriză bună, dar să jucăm cu un om în minus nu ne-a ajutat. În a doua repriză s-a văzut însă că am căzut şi nu am fost capabili să ţinem scorul sau să marcăm. Bineînţeles că responsabilitatea este toată a noastră. S-a văzut că, jucând cu un jucător în minus, nu s-a putut. Au câştigat toate duelurile, au fost mai buni ca noi, dar am făcut o primă repriză bună şi cred că trebuie să rămânem cu asta şi să învăţăm din ceea ce s-a întâmplat”, a declarat Andrei Raţiu la finalul partidei, la Antena 1.

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