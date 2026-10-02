 Rușine istorică pentru România: spulberată de Polonia cu 6-0!
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Rușine istorică pentru România: spulberată de Polonia cu 6-0!

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Naționala României a suferit o înfrângere rușinoasă în Polonia. Gazdele s-au impus cu scorul de 6-0, trimițând echipa tricoloră pe ultimul loc în clasamentul Grupei A din Liga Națiunilor. Rămâne de văzut dacă Gică Hagi va mai continua ca selecționer. De peste 60 de ani tricolorii nu au mai pierdut cu o diferență de șase goluri.

Drăgușin a fost eliminat foarte ușor după un fault la Lewandowski
Drăgușin a fost eliminat foarte ușor după un fault la Lewandowski Foto: Profimedia

Este adevărat, România a jucat în 10 încă din minutul 24, când Drăgușin a fost eliminat după un fault extrem de ușor acordat la Lewandowski. Mai mult, polonezii au primit și lovitură de la 11 metri, penalty-ul fiind transformat de același Lewandowski. Totuși, nimic nu schimbă impresia penibilă lăsată de jucătorii noștri, care au părut în repriza a doua că își caută alibiuri prin faptul că au rămas în 10 fotbaliști.

Până la pauză, românii s-au mai apărat și au părut că pot juca de la egal la egal cu adversarii lor. Din păcate, după pauză gazdele s-au dezlănțuit, iar golurile lui Lewandowski (minutele 47 și 86), Virgil Ghiță (autogol, 49), Piotr Zielinski (62) și Bednarek (66) au desăvârșit dezastrul naționalei României și al lui Hagi. Pentru că și pentru „Rege” e un start dezastruos de mandat la națională, fiind primul selecționer din istorie cu trei eșecuri în primele trei meciuri oficiale pe banca primei reprezentative!

Următorul meci este luni, contra Suediei, la București

Polonia a mai avut două bare și a mai ratat câteva mari ocazii de a mai marca așa că, surprinzător, putem fi fericiți cu acest rezultat dezastruos. 

Următorul meci al naționalei va fi luni seară, la București, contra Suediei. Se anunță un stadion arhiplin, însă s-ar putea ca acesta să se transforme dintr-o armă de partea noastră într-una împotriva echipei României. Pentru că dacă tricolorii vor repeta să joace așa cum au făcut-o până acum, vor părăsi stadionul într-un cor de fluierături.

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