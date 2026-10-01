Ce spune Simona Halep despre viața personală după retragerea din sport. Planurile fostei tenismene: „Vreau să trăiesc liber”

Simona Halep începe să se bucure de viața din afara terenului de tenis. După o carieră excepțională, încununată cu două titluri de Grand Slam și peste un an petrecut în fruntea clasamentului mondial, fosta lideră WTA a vorbit deschis despre planurile pe care le are în viitor.

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Simona Halep, liberă de presiunea societății

Ajunsă la 35 de ani, Halep a declarat în podcastului Sports Festival x 30-0, că își dorește să lase în urmă presiunea mediatică și expunerea intensă care au însoțit-o în toți anii de performanță.

Sportiva a vorbit deschis despre nevoia de a-și reconstrui viața și de a-și crea propriul echilibru, departe de eticheta de „subiect de consum public”.

„Am fost a tuturor atâția ani, iar acum este momentul să fiu a mea, să îmi formez familia pe care mi-o doresc și să trăiesc liber, departe de judecată”, a declarat Halep. Ea a subliniat că își dorește să fie lăsată să își trăiască viața ca un om obișnuit, nu ca sportiva aflată permanent sub lupa opiniei publice: „Sportiva Simona Halep a încheiat ciclul din viața ei pe sport, iar acum urmează să fiu un om normal, ca toată lumea”.

Ultimul meci oficial l-a disputat în februarie 2025, la Transylvania Open, iar retragerea a fost oficializată câteva luni mai târziu, în cadrul Sports Festival de la Cluj-Napoca.

O nouă etapă: relația cu Dorin Mateiu

Pe plan personal, Simona Halep trăiește o poveste de dragoste cu omul de afaceri Dorin Mateiu, în vârstă de 58 de ani. Relația a fost oficializată în vara anului 2026, marcând începutul unei noi etape pentru campioană. Mateiu este o prezență cunoscută în mediul de afaceri românesc, activând timp de mulți ani în industria alimentară, unde a fost supranumit „Regele mezelurilor”.

Prima apariție publică a cuplului a avut loc la turneul de Grand Slam de la Wimbledon, unde cei doi au fost surprinși în tribune, urmărind finala feminină dintre Karolina Muchova și Linda Noskova. Prezența lor împreună a confirmat oficial relația și a atras atenția publicului, însă Halep insistă că își dorește discreție și normalitate.

Halep a fost lider mondial timp de 64 de săptămâni și rămâne una dintre cele mai importante jucătoare de tenis din istoria României. După retragere, sportiva a vorbit în mai multe rânduri despre dorința de a se bucura de mai mult timp pentru familie și viața personală.