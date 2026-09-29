Adversara României anunță plecarea lui Hagi. Ce scriu polonezii

Cele două eșecuri la rând din primele sale două meciuri la naționala României ridică speculații în privința situației sale la prima reprezentativă, unele zvonuri indicând o plecare a lui Gheorghe Hagi (61 de ani).

Gică Hagi, încă în căutarea primei victorii la națională Foto: Sportpictures

„Ce văd în continuare, de mâine, e multă muncă. Capul jos și multă muncă. Trebuie să duci România iarăși unde a fost. Cu mine, fără mine, nu mai contează”, a fost una dintre declarațiile, de după meci, ale selecționerului, care au dat naștere unor interpretări.

„Își vor schimba rivalii Poloniei antrenorul?”, au titrat jurnaliștii de la sport.pl, adăugând: „Cuvintele sale indică faptul că se gândește să demisioneze după doar cinci luni în funcție. În actuala pauză internațională, jucătorii săi au pierdut ambele meciuri. Mai întâi, suedezii s-au dovedit superiori. Apoi, Bosnia Herțegovina le-a dat românilor o adevărată lecție de fotbal. Numeroasele schimbări de după meciul cu Suedia nu au ajutat. La conferința de presă de după meci, Hagi a fost evident nemulțumit de prestația echipei”.

Pentru „tricolori” urmează deplasarea în Polonia, peste câteva zile

Totuși, Hagi nu dă semne serioase că ar intenționa să renunțe la visul său de a readuce performanța la echipa națională, deși subliniază cu fiecare ocazie că este mult de muncă și admite că situația actuală nu e în favoarea sa. După ce a experimentat în primele două partide, pe care le-a pierdut, mai departe Hagi are în față un meci în deplasare, împotriva Poloniei. De cealaltă parte, omologul său la oponenți, Jan Urban (64 de ani), care se află pe banca tehnică din iulie 2025, e întrebat la fiecare conferință dacă renunță la postul său. „Nu, nu mă gândesc să mă retrag. Chiar dacă am spus cu toții, înainte de începerea Ligii Națiunilor că va fi un meci strâns, să fim sinceri - dacă ar trebui să alegem o favorită în această grupă, cu siguranță ar fi Suedia. Uitați-vă doar la potențialul lor. Știu că toți vrem mai mult, și la fel și eu... Poate că Suedia este mai puternică decât noi acum”, a fost reacția lui Urban, după ce echipa sa a pierdut meciul cu reprezentativa nordică. Mai departe, selecționata lui Hagi are în față un meci în deplasare, programat în Polonia, vineri, de la 21.45. Deocamdată, România rămâne pe ultimul loc în grupa sa, fiind singura echipă fără vreun punct câștigat.

Programul și rezultatele României în grupa sa de Liga Națiunilor

Suedia-România: 2-1

România-Bosnia și Herţegovina: 2-4

Polonia-România (2 octombrie, 21.45)

România-Suedia (5 octombrie, 21.45)

România-Polonia (14 noiembrie, 21.45)

Bosnia și Herţegovina-România (17 noiembrie, 21.45)

Clasamentul grupei României în Liga Națiunilor

1. Suedia: 6p;

2. Bosnia și Herțegovina: 4p;

3. Polonia: 1p;

4. România: 0p.