 Adversara României anunță plecarea lui Hagi. Ce scriu polonezii
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare

Adversara României anunță plecarea lui Hagi. Ce scriu polonezii

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Cele două eșecuri la rând din primele sale două meciuri la naționala României ridică speculații în privința situației sale la prima reprezentativă, unele zvonuri indicând o plecare a lui Gheorghe Hagi (61 de ani). 

Gică Hagi, încă în căutarea primei victorii la națională
Gică Hagi, încă în căutarea primei victorii la națională Foto: Sportpictures

„Ce văd în continuare, de mâine, e multă muncă. Capul jos și multă muncă. Trebuie să duci România iarăși unde a fost. Cu mine, fără mine, nu mai contează”, a fost una dintre declarațiile, de după meci, ale selecționerului, care au dat naștere unor interpretări. 
„Își vor schimba rivalii Poloniei antrenorul?”, au titrat jurnaliștii de la sport.pl, adăugând: „Cuvintele sale indică faptul că se gândește să demisioneze după doar cinci luni în funcție. În actuala pauză internațională, jucătorii săi au pierdut ambele meciuri. Mai întâi, suedezii s-au dovedit superiori. Apoi, Bosnia Herțegovina le-a dat românilor o adevărată lecție de fotbal. Numeroasele schimbări de după meciul cu Suedia nu au ajutat. La conferința de presă de după meci, Hagi a fost evident nemulțumit de prestația echipei”.

Pentru „tricolori” urmează deplasarea în Polonia, peste câteva zile

Totuși, Hagi nu dă semne serioase că ar intenționa să renunțe la visul său de a readuce performanța la echipa națională, deși subliniază cu fiecare ocazie că este mult de muncă și admite că situația actuală nu e în favoarea sa. După ce a experimentat în primele două partide, pe care le-a pierdut, mai departe Hagi are în față un meci în deplasare, împotriva Poloniei. De cealaltă parte, omologul său la oponenți, Jan Urban (64 de ani), care se află pe banca tehnică din iulie 2025, e întrebat la fiecare conferință dacă renunță la postul său. „Nu, nu mă gândesc să mă retrag. Chiar dacă am spus cu toții, înainte de începerea Ligii Națiunilor că va fi un meci strâns, să fim sinceri - dacă ar trebui să alegem o favorită în această grupă, cu siguranță ar fi Suedia. Uitați-vă doar la potențialul lor. Știu că toți vrem mai mult, și la fel și eu... Poate că Suedia este mai puternică decât noi acum”, a fost reacția lui Urban, după ce echipa sa a pierdut meciul cu reprezentativa nordică. Mai departe, selecționata lui Hagi are în față un meci în deplasare, programat în Polonia, vineri, de la 21.45. Deocamdată, România rămâne pe ultimul loc în grupa sa, fiind singura echipă fără vreun punct câștigat. 

Programul și rezultatele României în grupa sa de Liga Națiunilor

Suedia-România: 2-1
România-Bosnia și Herţegovina: 2-4
Polonia-România (2 octombrie, 21.45)
România-Suedia (5 octombrie, 21.45)
România-Polonia (14 noiembrie, 21.45)
Bosnia și Herţegovina-România (17 noiembrie, 21.45)

Clasamentul grupei României în Liga Națiunilor

1. Suedia: 6p;
2. Bosnia și Herțegovina: 4p;
3. Polonia: 1p;
4. România: 0p.

Ghid de cumpărături

Adrian Minune jpeg
Ce a făcut Adrian Minune după ce hoții i-au spart casa. Dezvăluirea care nu a fost tăiată la montaj: „Le mulțumesc!” PrimeTime
siliva lungu1 jpeg
Turista româncă dispărută în Grecia, găsită moartă. Unde a fost descoperită Silvia Lungu Național
image
Căpitanul american care a planificat „răpirea” propriului fiu din România de la fosta soție: a angajat detectivi, un instructor de zbor și a plătit 37.000 de euro adevarul.ro
image
Autostrada „în valuri”, lângă cel mai înalt viaduct. Problemele de pe un tronson al A1 continuă la zece ani de la redeschidere adevarul.ro

Parteneri

image
Gigi Becali a anunțat dacă va vota Guvernul Siegfried Mureșan. Cine sunt „cioflingarii”? Exclusiv www.fanatik.ro
image
"Fetelor, fiţi cuminţi, că scot valiza". Un trend periculos se conturează pe TikTok după moartea Valentinei observatornews.ro
image
Un bărbat a plecat spre Polinezia, dar barca i s-a stricat pe drum. A rămas pe o insulă timp de 32 de ani. Singur www.antena3.ro
image
Patrick André de Hillerin va fi depus marți la o capelă din Tulcea, iar miercuri va fi adus la Cimitirul Bellu Catolic. Când va avea loc înmormântarea www.gandul.ro
image
Iubitul Valentinei, tânăra găsită moartă într-o valiză în râul Olt, s-a predat în Elveția. Vlad Bălțățeanu era căutat internațional www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Gheorghe Moldovan şi-a pus capăt zilelor, la 30 de ani, chiar în casa soţiei, cu care se afla în divorţ. Mesajul tulburător as.ro
image
Unde s-a angajat Marian Godină după ce și-a dat demisia din Poliție. Ce spune despre noul său loc de muncă playtech.ro
image
Rezultat halucinant între Steaua și FCSB! S-au marcat 16 goluri! www.fanatik.ro
image
Prima reacție a familiei Valentinei după ce Vlad Bălțățeanu s-a predat poliției. Ce spune tatăl fetei www.cancan.ro
image
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică www.viva.ro
image
Divorțează la 4 luni de la nuntă! E știrea momentului în showbizul românesc! Ea ar fi fost cea care a plecat din căminul conjugal www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Mereu năstrușnicul Harry! Prințul a sărit cu parașuta în Canada și a ținut mult s-o sune imediat pe Meghan okmagazine.ro
image
Ducesa cu foc la inimă adora să cadă la așternut, la ceas de seară. Și-a părăsit soțul și l-a cucerit pe Regele Angliei okmagazine.ro
image
#Antichitate
Misterul Scutului de la Battersea: o armă pentru un războinic sau o ofrandă pentru zei? historia.ro
image
#Istorie Medievală Universală
William Bastardul: Cuceritorul care a schimbat cursul istoriei Angliei historia.ro
Romania Bosnia si Hertegovina (Sportpictures) jpg
Bosnia, uimită de „corecția” aplicată României: „Nu ne-am așteptat” Fotbal internațional
gheorghe moldovan facebook jpg
Tragedie în fotbal! Arbitrul Gheorghe Moldovan și-a luat viața la 30 de ani. Mesajele de adio lăsate familiei și acuzațiile la adresa soției Fotbal intern
Gheorghe Hagi (Sportpictures) jpg
Tricolorii, puși la punct în Liga Națiunilor: „O seară urâtă”. Ce zice Hagi Fotbal internațional
Romania Bosnia si Hertegovina (Sportpictures) jpg
Seara gafelor. România, alt scor rușinos în Liga Națiunilor: învinsă de Bosnia Fotbal internațional
Nicolae Stanciu la nationala din Romania (Sportpictures) jpg
Gică Hagi, văzut prin ochii presei din Bosnia: „A dat totul peste cap” Fotbal internațional
Gheorghe Hagi (Sportpictures) jpg
Surprizele lui Hagi: cei mai valoroși jucători, „out” pentru meciul cu Bosnia Fotbal internațional
Nicolae Stanciu (Sportpictures) jpg
Din interior: cum a trăit naționala eșecul cu Suedia și ce va face diferit Fotbal internațional
Gheorghe Hagi (Sportpictures) jpg
România continuă în Liga Națiunilor. Hagi promite calificarea la EURO 2028 Fotbal internațional
image
Cine sunt părinții lui Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan. A crescut într-o familie de profesori, cu mamă de origine germană și tată român actualitate.net
image
Cauza morții premature a jurnalistului Patrick André de Hillerin. Avea 52 de ani actualitate.net