Gică Hagi, văzut prin ochii presei din Bosnia: „A dat totul peste cap”

Modificările lotului României, față de primul meci din Liga Națiunilor, în care „tricolorii” au pierdut cu Suedia, nu au rămas trecute cu vederea și presa bosniacă a comentat schimbările făcute de selecționerul Gheorghe Hagi (61 de ani). Reamintim că România va primi vizita celor de la Bosnia și Herțegovina, luni, de la 21.45, meciul disputându-se fără spectatori și fiind televizat de Antena 1.

Căpitanul Nicolae Stanciu are toate șansele să fie titular Foto: Sportpictures

Aflând că selecționerul României i-a lăsat pe dinafara lotului pe cei mai valoroși fotbaliști ai săi, presa bosniacă nu a pierdut ocazia de a consemna decizia controversată. „Hagi a dat totul peste cap”, au titrat cei de la sportsport.ba. „Hagi a decis să schimbe aproape complet imaginea echipei după meciul cu Suedia. O Românie sensibil diferită ar trebui să intre pe teren, cu Nicolae Stanciu drept căpitan. Pentru echipa noastră națională, asta înseamnă că Sergej Barbarez va trebui să răspundă unei complet alte configurații a adversarului, față de cea care a jucat în Suedia. Un lucru este cert, înaintea duelului din această seară, Hagi a făcut mișcări care au stârnit multă atenție în România”, a consemnat sursa citată.

Dincolo de remarcile din presa bosniacă, selecționerul adversarei României, Sergej Barbarez (55 de ani), a avut cuvinte de laudă la adresa omologului său de la „tricolori”. La remarca unui jurnalist, „În campania precedentă, vorbeați despre onoarea de a înfrunta un antrenor precum Mircea Lucescu. Acum, în fața dumneavoastră stă Gică Hagi, un antrenor și un jucător de legendă pentru România. Ce înseamnă lucrul ăsta?”, Barbarez a răspuns: „Vorbim de același nivel, de elită mondială. Mă bucur că pot petrece această zi și că pot întâlni un asemenea om cum este Gică Hagi”.

Programul și rezultatele României în grupa sa de Liga Națiunilor

Suedia-România: 2-1

România-Bosnia și Herţegovina (28 septembrie, 21.45)

Polonia-România (2 octombrie, 21.45)

România-Suedia (5 octombrie, 21.45)

România-Polonia (14 noiembrie, 21.45)

Bosnia și Herţegovina-România (17 noiembrie, 21.45)

Clasamentul grupei României în Liga Națiunilor

1. Suedia: 3p;

2. Polonia: 1p;

3. Bosnia și Herțegovina: 1p;

4. România: 0p.