Hagi revoluționează echipa în următorul meci. În cine își pune speranțelele

După ce a tras concluziile debutului său cu înfrângere în noul mandat de selecționer la „cârma” României, Gheorghe Hagi (61 de ani) a anunțat schimbări în componența echipei, în vederea următorului meci, care va fi doar câteva zile mai târziu. „Tricolorii” vor primi vizita celor de la Bosnia și Herțegovina, luni, de la 21.45, meci care se va disputa, însă, fără spectatori, fiind televizat de Antena 1.

Gheorghe Hagi are următorul duel, în doar câteva zile Foto: Sportpictures

În contextul în care căpitanul „de drept” al naționalei, Nicolae Stanciu (33 de ani), a prins doar câteva minute pe final de înfrângere cu Suedia, Hagi a fost întrebat dacă nu consideră că fotbalistul ar putea aduce un plus la națională, în cazul în care ar avea șansa unui timp mai îndelungat. „O să fie folosit la meciul următor, de la început. Încercăm să le dăm minute la fiecare”, a punctat Hagi. În primul meci din noul sezon de Liga Națiunilor, Ianis Hagi (27 de ani) a fost titularizat în detrimentul lui Stanciu, chiar dacă fiul selecționerului a avut parte de un start de sezon greoi, revenit după o accidentare și nu a evoluat mai mult de 40 de minute pentru echipa sa de club din campionatul turc, Alanyaspor. În ciuda faptului că vine după o perioadă dificilă, Ianis a dat tot ce a putut mai bun, având o contribuție la golul reușit de România și „semnat” de Dennis Man (28 de ani), practic el pornind acțiunea reușitei. „Nu pot să vorbesc de el, e un jucător al echipei. Eu de echipă trebuie să vorbesc, nu de un jucător în parte. De jucător dacă voi vorbi, voi vorbi de cel care a fost cel mai bun. Cel mai bun atacant al nostru a fost Man. El și Luis (n.r. Munteanu) au avut lucruri bune. După aceea, ceilalți au făcut lucruri bune, dar mai avem de progresat și mai avem de făcut lucruri importante”, a concluzionat Hagi.

Programul și rezultatele României în grupa sa de Liga Națiunilor

Suedia-România: 2-1

România-Bosnia și Herţegovina (28 septembrie, 21.45)

Polonia-România (2 octombrie, 21.45)

România-Suedia (5 octombrie, 21.45)

România-Polonia (14 noiembrie, 21.45)

Bosnia și Herţegovina-România (17 noiembrie, 21.45)

Clasamentul grupei României în Liga Națiunilor

1. Suedia: 3p;

2. Polonia: 1p;

3. Bosnia și Herțegovina: 1p;

4. România: 0p.