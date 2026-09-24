 Moarte tragică pentru un fotbalist de doar 20 de ani. Oskar Kordus, lovit de un cerb proiectat prin parbrizul mașinii
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Moarte tragică pentru un fotbalist de doar 20 de ani. Oskar Kordus, lovit de un cerb proiectat prin parbrizul mașinii

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Fotbalul polonez este în doliu după moartea lui Oskar Kordus, un jucător în vârstă de doar 20 de ani, legitimat la Kania Gostyn, formație din liga a patra. Tânărul fundaș și-a pierdut viața în urma unui accident rutier produs pe șoseaua de centură din Gostyn, în vestul Poloniei.

Oskar Kordus
Oskar Kordus Foto: Facebook

Tragedia s-a produs luni dimineață și a avut un mecanism neobișnuit și extrem de violent. Un cerb care traversa șoseaua a fost lovit de un alt autoturism, iar animalul a fost proiectat cu putere în direcția mașinii conduse de Oskar Kordus.

Cerbul a fost proiectat prin parbrizul mașinii

Animalul fusese lovit inițial de un Volkswagen. În urma impactului, cerbul a fost aruncat pe contrasens și a ajuns în fața BMW-ului condus de Oskar Kordus.

Forța impactului a fost atât de mare încât animalul a trecut prin parbrizul autoturismului și l-a lovit pe fotbalist. Tânărul a suferit răni extrem de grave, iar echipele de intervenție ajunse la locul accidentului au început imediat manevrele de resuscitare.

Intervenția salvatorilor a avut inițial un rezultat, inima lui Oskar Kordus fiind repornită. Fotbalistul a fost apoi preluat și transportat de urgență cu un elicopter medicalizat la un spital din Poznan.

Medicii au încercat să-i salveze viața, însă rănile suferite în urma accidentului au fost prea grave. Oskar Kordus a murit în jurul orei 22:30.

Șoferul celuilalt autoturism implicat în accident, cel care lovise inițial cerbul, nu a suferit răni.

Moartea tânărului fotbalist a provocat o puternică reacție în cadrul clubului Kania Gostyn. Reprezentanții formației au transmis un mesaj prin care și-au exprimat durerea după dispariția jucătorului.

„Cu mare tristețe și neîncredere am primit vestea decesului jucătorului nostru, Oskar Kordus. În numele întregii comunități Kani Gostyn, transmitem cele mai sincere condoleanțe familiei lui Oskar, celor dragi și tuturor prietenilor”, au transmis reprezentanții clubului.

Mesajul transmis de Kania Gostyn după moartea fotbalistului

Clubul a continuat mesajul adresat familiei și apropiaților fotbalistului, exprimându-și solidaritatea în momentele dificile prin care aceștia trec.

„În aceste momente extrem de dificile, vă împărtășim durerea și suntem alături de voi cu gândul și cu inima. Odihnește-te în pace, Oskar”, se arată în mesajul transmis de Kania Gostyn.

Nu este singurul caz tragic în care un cerb a fost implicat într-un accident mortal. Ultraciclistul Max Riese, în vârstă de 36 de ani, și-ar fi pierdut viața după ce a lovit animalul în timp ce cobora cu bicicleta la viteză mare. Impactul ar fi fost atât de puternic încât bicicleta sportivului s-ar fi rupt.

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