Suedia, net superioară: România se ia la trântă cu jucători din Premier League

România începe sezonul de Liga Națiunilor în deplasare cu Suedia, o adversară mult mai bine cotată decât selecționata lui Gheorghe Hagi (61 de ani). Partida va avea loc, vineri, de la 21.45, la Solna, 21.45, pe Strawberry Arena din Solna, fiind televizată de Antena 1.

Gheorghe Hagi, în fața debutului oficial la națională Foto: Sportpictures

Dacă „tricolorii” însumează 126,5 milioane de euro, potrivit Transfermarkt, lotul Suediei este de aproape cinci ori mai valoros, ajungând la 414,8 milioane de euro. Podiumul primei reprezentative a țării noastre este ocupat de liderul Andrei Rațiu (28 de ani), fundașul din La Liga, legitimat la Rayo Vallecano, fiind cotat la 18 milioane de euro, urmat de un alt fundaș, Radu Drăgușin (24 de ani), împrumutat în Serie A, la ACF Fiorentina și aproximat la 16 milioane de euro și, nu în ultimul rând, atacantul Dennis Man (28 de ani), din fotbalul olandez, angrenat la PSV Eindhoven, evaluat la 15 milioane de euro.

Cei mai cotați de la naționala Suediei sunt angrenați în fotbalul englez

De cealaltă parte, însă, Suedia are fotbaliști mai de impact din punct de vedere valoric. Cel mai bine stă atacantul Alexander Isak (27 de ani), din Premier League, acolo unde îmbracă tricoul lui Liverpool FC, fiind cotat la 85 de milioane de euro, în clasament urmându-i un alt atacant, Viktor Gyökeres (28 de ani), tot din campionatul englez, la Arsenal Londra, aproximat la 65 de milioane de euro și mijlocașul Yasin Ayari (22 de ani), tot din fotbalul englez, angrenat la Brighton&Hove Albion, având o valoare de 40 de milioane de euro.

Dincolo de calculele de pe hârtie, România își propune victorii pe linie în grupa sa de Liga Națiunilor, pe care Hagi speră chiar să o câștige. În scenariul fericit în care acest lucru s-ar întâmpla, „tricolorii” ar obține promovarea din Liga B în A, în viitoarea ediție a competiției - însă statistica nu stă de partea lor. După duelul cu Suedia, echipa națională a țării noastre va primi vizita celor de la Bosnia și Herțegovina, meci care se va disputa, însă, fără spectatori.

Programul României în grupa sa de Liga Națiunilor

Suedia-România (25 septembrie, 21.45)

România-Bosnia și Herţegovina (28 septembrie, 21.45)

Polonia-România (2 octombrie, 21.45)

România-Suedia (5 octombrie, 21.45)

România-Polonia (14 noiembrie, 21.45)

Bosnia și Herţegovina-România (17 noiembrie, 21.45)