Mărturisiri la cald: cum speră România să facă diferența în Liga Națiunilor

Gheorghe Hagi (61 de ani) vrea să ducă România pe primul loc în grupa sa de Liga Națiunilor, încercând să imprime mentalitatea de învingător în rândul „tricolorilor” săi. Discursul selecționerului este „împrumutat” și de jucători, unul dintre cei selectați pentru competiție vorbind curajos despre cele 12 puncte țintite de România.

România are în față patru meciuri importante Foto: Sportpictures

Vladimir Screciu (26 de ani), aflat pe lista convocărilor pentru Liga Națiunilor, spune răspicat că obiectivul este acela de a consemna victorii pe linia în grupa pe care țara noastră o împarte cu Bosnia și Herțegovina, Polonia și Suedia.

„Cred că mult mai multă încredere pentru că avem calitate. Este vorba de încredere, dar încrederea ne-o luăm din meciuri - cred că această mentalitate, pe care ne-a implementat-o Mister (n.r. Gheorghe Hagi), o să ne aducă beneficii foarte mari. Până la urmă, ca fotbalist, dacă nu ai încredere, degeaba ai calitate sau ești talentat, ori muncitor. Aici e vorba de încredere, asta este cel mai important. Când ai încredere, poți să faci lucruri la care nici tu te gândeai. Vrem 12 puncte, asta e direcția. Așa trebuie construit, cu o mentalitate de învingător, vom vedea câte puncte facem, dar noi trebuie sa facem totul să câștigăm.

România întâlnește două echipe care au fost la Mondial

Având în vedere că întâlnim două echipe care au fost la Campionatul Mondial şi una care a fost pe aproape, ne aşteaptă meciuri foarte grele. Sunt meciuri în care ne putem măsura adevărata valoare, unde ne aflăm acum. Cred că plecăm cu un moral destul de bun şi nu avem nimic de pierdut, totul decurge la victorie, asta ne-a implementat Mister. Nu trebuie să mergem cu frică sau teamă, nu se pune problema. Ne ducem acolo încrezători”, au fost cuvintele lui Screciu, potrivit Federației Române de Fotbal. Legitimat la Universitatea Craiova, fundașul are o valoare de 2,5 milioane de euro, potrivit Transfermarkt, adunând până acum opt selecții în rândul „tricolorilor”.

Țara noastră își va începe drumul în competiție împotriva Suediei, în deplasare, vineri, de la 21.45. Partida se va disputa pe Strawberry Arena din Solna, fiind televizată de Antena 1, iar următorul meci, primul de pe teren propriu, se va disputa fără spectatori.

Programul României în grupa sa de Liga Națiunilor

Suedia-România (25 septembrie, 21.45)

România-Bosnia și Herţegovina (28 septembrie, 21.45)

Polonia-România (2 octombrie, 21.45)

România-Suedia (5 octombrie, 21.45)

România-Polonia (14 noiembrie, 21.45)

Bosnia și Herţegovina-România (17 noiembrie, 21.45)