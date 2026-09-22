 Cel mai bogat fotbalist din lume: de 20 de ori mai avut decât Cristiano Ronaldo
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Cel mai bogat fotbalist din lume: de 20 de ori mai avut decât Cristiano Ronaldo

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Cel mai bogat fotbalist din lume a rămas, pentru moment, fără echipă de club: Faiq Bolkiah (28 de ani) a ajuns la final de contract cu thailandezii de la Ratchaburi FC, iar acum se află în căutarea unei noi experiențe fotbalistice.

Faiq Bolkiah (al doilea, de la stânga la dreapta), cel mai bogat jucător de fotbal
Faiq Bolkiah (al doilea, de la stânga la dreapta), cel mai bogat jucător de fotbal Foto: EPA

Povestea atacantului este una ieșită din comun, fiind cunoscut drept cel mai avut om activ din „sporul rege”: moștenitor al sultanului din Brunei, acesta are o avere estimată la 18,7 miliarde de euro, potrivit presei spaniole, ceea ce îl face de 20 de ori mai bogat decât Cristiano Ronaldo (41 de ani).

Și-a făcut junioratul la Chelsea Londra

Bolkiah a avut începuturile carierei în Anglia, perioada junioratului a petrecând-o la Newbury Youth, Southampton, Chelsea U18 și Leicester U21, fără a prinde, însă, vreun minut la echipele mari. În septembrie 2020, Bolkiah a semnat cu Maritimo, însă nu a rezonat cu experiența din Portugalia, iar la finalul anului 2021 a îmbrăcat tricoul celor de la Chonburi FC, din Thailanda, ca în vara lui 2023, să ajungă la Ratchaburi FC. Cu toate că are un post ofensiv, Bolkiah, estimat în prezent la 100.000 de euro de către Transfermarkt, a marcat de-a lungul carierei doar de patru ori la echipele de club: două goluri pentru FC Chonburi și încă pe atâtea pentru Ratchaburi, adunând și șase asisst-uri. Născut la Los Angeles și având și cetățenie americană, a jucat pentru naționalele din Brunei, unde are un gol în cinci selecții la U19, un gol în 14 meciuri la U23 și o reușită în șase partide la prima reprezentativă. În plan personal, Bolkiah are o soră geamănă, Qiana și cel puțin 15 frați vitregi din partea tatălui său.
Cum, recent, averea lui Cristiano Ronaldo a fost evaluată la un miliard de euro, Bolkiah se remarcă a fi de aproape 20 de ori mai bogat decât starul portughez - însă, la nivel de performanțe, starul lusitan îi este net superior. 

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