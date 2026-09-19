 Diana Șucu, mesaj după golul fiului său la Rapid! Ce a scris după debutul spectaculos al lui Andrei Șucu
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Diana Șucu, mesaj după golul fiului său la Rapid! Ce a scris după debutul spectaculos al lui Andrei Șucu

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Andrei Șucu a avut parte de un debut de neuitat pentru echipa mare a Rapidului. La doar 17 ani, tânărul atacant a intrat în ultimele minute ale partidei cu FC Argeș și a avut nevoie de mai puțin de 30 de secunde pentru a-și trece numele pe tabela de marcaj. Rapid s-a impus cu 3-1, iar părinții fotbalistului, Dan și Diana Șucu, au urmărit partida din tribune.

Andrei Șucu a avut parte de un debut spectaculos în Giulești
Andrei Șucu a avut parte de un debut spectaculos în Giulești Foto: Instagram

Rapid a obținut victoria în etapa a 10-a din SuperLiga României, după un meci în care giuleștenii au înscris de trei ori. Grameni a marcat în minutele 21 și 57, în timp ce Andrei Șucu a închis tabela în minutul 90+4. Pentru FC Argeș a punctat Oancea, în minutul 68.

Andrei Șucu a fost trimis pe teren în minutul 90+4, iar imediat după intrare a reușit să înscrie. Atacantul a combinat cu Bubanja și a trimis mingea în poarta formației adverse, stabilind scorul final.

Pentru fotbalistul în vârstă de 17 ani, reușita a fost cu atât mai importantă cu cât a venit chiar la debutul său în Giulești și a reprezentat primul său gol pentru formația de seniori a Rapidului.

Cum au reacționat Dan și Diana Șucu

Diana Șucu, reacție după golul marcat de fiul său pentru Rapid
Diana Șucu, reacție după golul marcat de fiul său pentru Rapid Foto: Instagram

În tribune s-au aflat și părinții tânărului. Dan și Diana Șucu au trăit intens momentul în care fiul lor a înscris. Cei doi s-au îmbrățișat imediat după gol, în timp ce oamenii aflați în apropierea lor i-au felicitat pentru reușita lui Andrei.

Ulterior, Diana Șucu a reacționat și în mediul online. Mama fotbalistului a publicat pe Instagram un mesaj prin care a făcut referire la comentariile apărute după debutul fiului său și la faptul că numele de familie al acestuia a atras atenția.

„Rapid câștigă, Șucu marchează, iar România caută «pila». La Manchester îi spunem talent, în Giulești îi verificăm certificatul de naștere”, a scris Diana Șucu pe InstaStory.

Mesajul său a venit în contextul discuțiilor despre ascensiunea lui Andrei Șucu și despre posibilitatea ca numele tatălui său să influențeze percepția publică asupra parcursului său fotbalistic.

„Credeam că visez”

La finalul partidei, tânărul atacant a vorbit despre emoțiile pe care le-a avut în momentul debutului și despre senzația trăită atunci când mingea a ajuns în poarta lui FC Argeș.

„Sincer, nu am cuvinte în momentul acesta să pot descrie ce simt. Adică probabil că o să fac un milion de greșeli gramaticale, cred că e și normal, cred că și de exprimare. Nu ai cum, în momentul acesta sunt foarte bucuros. Când am văzut că a intrat mingea în poartă, nu mi-a venit să cred, credeam că visez.

Nu i-am văzut pe ai mei (n.r. - imediat după ce a dat gol). După, pe telefon. Atunci nu conștientizam ce am făcut. Am visat și aseară, am visat de când am călcat prima dată pe Giulești că o să marchez. Acum, că am marcat la debut, după un minut, e și mai și. Nu pot să zic prea multe, sunt mult prea bucuros.

Nici nu am simțit-o sincer. În acel moment nu simți nimic, ești încălzit. Nu a fost ușor, de la 14 ani am fost targetat întruna. Este o responsabilitate pe care mi-o asum, nu este nimic nou. Acum aștept emisiunea de luni dimineață.

(n.r. - dacă a vorbit cu părinții săi) Nu am vorbit cu ei încă. Aștept să mă duc acasă. Acum aș minți dacă v-aș spune că mă duc acasă. Chiar nu știu unde voi merge, dar acasă sigur nu!

(n.r. - despre o posibilă primă din partea tatălui său) Ar fi și culmea să nu! Nu-i cer nimic. Cred că o să-mi dea el ceva, de bucurie! Unde mă văd? Momentan să mă văd aici, să fiu titular. Acesta e planul: să plec în Europa. Să ajung la o echipă mare din Europa”, a declarat Andrei Șucu, la finalul partidei cu FC Argeș.

Reușita din partida cu FC Argeș i-a oferit un debut spectaculos la seniori, după ce, potrivit propriilor mărturisiri, a visat încă din momentul în care a pășit pentru prima dată pe Giulești să înscrie pentru Rapid.

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