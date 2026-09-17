 Diana Șucu a lansat cafeneaua Mobexpert! Soțul și aproape toată echipa Rapid au venit să o susțină! Care a fost cea mai mare provocare a mariajului cu Dan Șucu?
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VideoDiana Șucu a lansat cafeneaua Mobexpert! Soțul și aproape toată echipa Rapid au venit să o susțină! Care a fost cea mai mare provocare a mariajului cu Dan Șucu?

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Diana Șucu, soția celebrului om de afaceri Dan Șucu, a pregătit intens în ultimele săptămâni deschiderea unei cafenele spectaculoase cu terasă panoramică, un spațiu modern amenajat chiar în Galeria Mobexpert din Băneasa Shopping City. Cafeneaua a fost gândită ca un loc elegant, cu ferestre imense și vedere direct spre centrul comercial.

Inaugurarea Cafenelei Mobexpert a avut loc, miercuri seara, iar la eveniment au venit fotbaliști ai echipei Rapid, împreună cu soțiile, iubitele și copiii, dar și antrenorul Daniel Pancu.

Sufletul evenimentului, Diana Șucu a vorbit, într-un interviu video oferit pentru Click!, despre noul concept al cafenelei, dar și despre cei 21 de ani căsnicie împliniți în luna august, alături de soțul ei, celebrul om de afaceri Dan Șucu, prezent și el la inaugurare pentru a-și susține soția. 

Diana și Dan Șucu au inaugurat cafeneaua Mobexpert
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Diana și Dan Șucu au inaugurat cafeneaua Mobexpert Foto: click.ro

Click!: Diana Șucu, în seara aceasta inaugurați cafeneaua de la Mobexpert Băneasa. Am văzut că munciți de ceva timp la ea. Ce ne puteți spune despre conceptul acestei cafenele? Are și un view spectaculos…

Diana Șucu: De fapt, cafeneaua aceasta este de 13 ani, dar acum am construit aici o terasă, este o prelungire, un loc dedicat întâlnirilor de amor sau poate evenimentelor, sau poate întâlnirilor de business. 

Și, în special, ne-am gândit la cei care fumează, pentru că asta este, trebuie să nu-i uităm și să nu ignorăm că există.

Click!: Văd aici la eveniment și foarte mulți fotbaliști. O să venim la cafeneaua aceasta să îmbinăm utilul cu plăcutul: să cumpăram un obiect de mobilier și apoi să bem o cafea și poate ne întâlnim și cu fotbalistul preferat…

Diana Șucu: Noi așa sperăm. De fapt, atunci când am făcut cafeneaua,  în urmă cu 13 ani, acesta a fost și motivul pentru care a luat ea viață. Am făcut-o pentru clienții noștri, care în loc să stea și să aștepte în magazin atunci când primesc factura sau atunci când fac proiecte și se discută pe marginea unui proiect, ei să vină și să consume o cafea, un fresh și să se relaxeze.

Click!: Locul arată spectaculos. Cine v-a ajutat cu designul cafenelei? Mobilierul din întreaga cafenea înțeleg că a fost ales special. Ați apelat și la serviciile unui specialist?

Diana Șucu: Da, am ales cea mai bună mobilă de la noi, m-a ajutat o colegă. Avem și oameni de specialitate care m-au ajutat. Nu ducem lipsă de profesioniști. 

Click!: O să vă găsim aici în fiecare zi? 

Diana Șucu: În general sunt aici, în fiecare zi. Sunt în magazin și în cafenea. 

Click!: O să existe în meniu și o băutură mai specială, a casei, cum s-ar spune?

Diana Șucu: Da, avem o cafea specială cu numele Mobexpert, care trebuie să o gustați. 

Click!: Soțul văd că v-a fost alături la inaugurare. Cât de mult v-a susținut în acest proiect?

 Diana Șucu: El m-a susținut, a fost foarte drăguț, chiar el a avut ideea cu acest gazon din cafenea, să fie ca o prelungire a stadionului. Sigur că m-a ajutat și mă susține. Ne susținem reciproc. 

„Băieții sunt mari acum! Sunt disperată că mi-am pierdut oarecum obiectul muncii”

Click!: Cât de dificil este pentru Diana Șucu să se împartă între viața de familie și acest business?

Diana Șucu: Nu este greu deloc. Îmi iubesc viața foarte mult și am o regulă: de când am bussines-ul acesta eu la ora 5:00 sunt acasă întotdeauna. Lucrurile nu sunt deloc grele atunci când faci cu plăcere ceea ce faci.

Iar copiii oricum acum sunt mari. Sunt disperată că mi-am pierdut obiectul muncii. Cumva sunt mari și nu prea mai au nevoie de noi. Dar asta este, noi suntem acolo în spatele lor. 

Diana și Dan Șucu
Diana și Dan Șucu Foto: Click!

21 de ani de mariaj cu Dan Șucu: „Sunt o norocoasă!”

Click!: Care a fost cea mai mare provocare în mariajul cu Dan Șucu? Ați împlinit acum în august 21 de ani de căsnicie…

Diana Șucu: După acești 20 de ani dacă ar fi s-o iau de la capăt, sincer aș lua-o în aceeași formulă. Sunt o norocoasă! 

Click!: Care e secretul Dianei Șucu care arată mereu impecabil?

Diana Șucu: Încerc să nu mănânc întotdeauna ceea ce-mi place, nu prea mai mănânc dulciuri, zahăr aproape deloc. Fac cât de cât sport, nu pot să spun că sunt o pasionată dar fac pentru că este necesar. Plus că mă și ajută Doamne Doamne. Gena e bună! 

Click!: Ce cariere v-ați dori pentru băieți?

Diana Șucu: Ce-mi doresc pentru ei?!Îmi doresc să fiu alături de ei. Ei își fac alegerile, ei sunt arhitecții propriilor vieți, noi suntem alături de ei, pur și simplu! 

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