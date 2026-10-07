 La 89 de ani, revine pe scenă! Maria Ciobanu încinge hora la Sala Palatului: „Încă o ține vocea!” Cât costă biletul?
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La 89 de ani, revine pe scenă! Maria Ciobanu încinge hora la Sala Palatului: „Încă o ține vocea!” Cât costă biletul?

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Dorul de scenă a învins, surpriză de proporții pentru iubitorii muzicii populare românești! După o îndelungată pauză artistică, Maria Ciobanu revine pe scenă, în două spectacole grandioase. Solista, care aproape 20 de ani a locuit departe de țară, tocmai în America, este în vervă, și acum, în ciuda vârstei înaintate din buletin. Și colegul ei de breaslă Gheorghe Turda îi laudă calitățile vocale, exclusiv prin intermediul Click!

Maria Ciobanu va cânta împreună cu fiul ei, Ionuț Dolănescu, la Sala Palatului, pe 27 octombrie 2026
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Maria Ciobanu va cânta împreună cu fiul ei, Ionuț Dolănescu, la Sala Palatului, pe 27 octombrie 2026 Foto: foto: Facebook

Maria Ciobanu: „Dragii mei, vă așteptăm!”

Inegalabila artistă Maria Ciobanu și Ionuț Dolănescu, fiul ei, au anunțat că vor cânta din nou împreună. Pe 25 octombrie 2026 vor fi prezenți la Arena, în Chișinău, iar pe 27 octombrie 2026 vor susține un recital de excepție, la Sala Palatului, din București:

„Dragii mei, vă așteptăm, la spectacol, la Sala Palatului, din București, pe 27 octombrie, de la ora 19.00. Va fi un spectacol grandios de muzică populară, oferit de Laura Olteanu și de prietenii ei. Vă așteptăm, cu mic cu mare, la marea sărbătoare a cântecului popular, la spectacolul „Acasă-i România!”.

Va fi o seară de cântec, de emoție și de iubire pentru România. Mai înainte, pe 25 octombrie, vom fi la Arena Chișinău, la spectacolul „Dor de cântec, dor de neam”, eveniment care promite să devină tradiție. Vă invităm la cel mai grandios spectacol al toamnei!”.

La evenimentul de la Sala Palatului, din București, prețul biletelor este cuprins între 95 și 235 de lei. 

Mesaje emoționante de la fani

Iubitorii de folclor au postat pe conturile sociale zeci de mesaje prin care își exprimă bucuria revenirii în lumina reflectoarelor a solistei de muzică populară, căreia, atât de frumos, i se mai spune și „ciocârlia” muzicii populare românești:

„Vă așteptam cu mult drag, vă iubim! O familie superbă! Ne-ați încântat tinerețea și vă iubim mult! Sănătate!”, „Oriunde ai umbla prin lume, tot în țara ta este mai bine. Multă sănătate vă doresc! Mult respect, Maria Ciobanu, regina folclorului autentic românesc, ciocârlia României, o voce de aur, inconfundabilă, incontestabilă”.

Altcineva a notat: „Măriuță, tot ai zis că te retragi, dar tot mai vrei să ne încânți cu vocea ta de ciocârlie. Vă doresc sănătate și liniște sufletească!”.

Maria Ciobanu: „Sunt bine, sănătoasă”

Maria Ciobanu preciza într-un interviu că starea ei de sănătate este bună și că se bucură de sprijinul copiilor:

„Mulțumesc lui Dumnezeu, sunt bine, sunt sănătoasă. Sunt foarte răsfățată. Să le dea Dumnezeu la toată lumea copii ca ai mei. Frumoși, talentați și buni. Nu-mi doresc decât să îmi dea Dumnezeu sănătate mie și familiei”, declara Maria Ciobanu, la Știrile Antena Stars.

Iar Camelia, fiica ei, a explicat de ce Maria Ciobanu a locuit în America, în casa acesteia:

„Este la o vârstă la care are nevoie de un sprijin și eu sunt cea disponibilă. Eu am o viață mai stabilă. Fratele și sora mea și-au dedicat viața cântului și sunt ocupați”.

Gheorghe Turda a vizitat-o în America

În casa din America, unde Maria Ciobanu a stat, a fost vizitată și de solistul Gheorghe Turda, care, de altfel, îi este și rudă:

„Am fost, acolo, la Maria Ciobanu, în America, locuia cu fata ei, Camelia, cu ginerele și cu nepoții. Am rămas surprins să constat ce forță avea, acum ceva ani. Maria se ocupa de grădină, scotea rădăcinile de copaci singură, am vrut să o ajut, dar nici eu nu aveam forța ei. Era obișnuită la munca pământului de mică, din copilărie. Mi-a și gătit, Maria Ciobanu face niște sarmale grozave!

Și-a ajutat fiica la treabă, Maria este foarte harnică, de lăudat! Mă bucur să aflu că revine pe scenă. Are, și la 89 de ani, un timbru vocal de invidiat, încă o ține vocea, este o bucurie pentru public întoarcerea ei în muzică! În plus, arată foarte bine, mereu a fost foarte îngrijită! Îi doresc să cânte și să ne încânte și la 100 de ani!”, a menționat Gheorghe Turda, exclusiv pentru Click!

Și alte soliste de muzică populară fac show pe scenă, la peste 80 de ani!

Dar și artistele Irina Loghin (87 de ani), Saveta Bogdan (80 de ani) și Sofia Vicoveanca (85 de ani) continuă să figureze pe afișele marilor spectacole de muzică populară:

„Și ce dacă avem 70 sau peste 80 de ani? Dacă suntem solicitate la nunți, la petreceri, de ce să nu mai cântăm? Scena este viața mea! Încă ne mai ține vocea, nu facem playback, ca alții, de ce să nu mai mergem la petreceri?

„Noi, artiștii din Generația de Aur, încă mai avem ceva de spus”

Mai luăm un bănuț, pe lângă pensie, nu vedeți ce prețuri mari sunt și prin piețe? Noi, artiștii din „Generația de Aur”, încă mai avem ceva de spus în muzică, avem repertoriu, cântecele noastre sunt cunoscute. Măcar să ajungă toți artiștii să cânte live, ca noi. Eu sunt în forță, fac show-uri antrenante”, a declarat Saveta Bogdan, pentru Click!

Iar Sofia Vicoveanca a adăugat:

„Normal că mă ține vocea, eu încă mai cânt live, ce vă miră? Nu vă supărați, dar sunt ăștia de 18 ani care merg pe bandă înregistrată, eu nu fac playback, ca ei! Fiecare om are câte un har, totul este să ai grijă și să îi mulțumești Cerului pentru ce ți-a dăruit. Mă mai ține Dumnezeu cu vocea!”. 

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