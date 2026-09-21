 Nepotul lui Ion Dolănescu i-a moștenit și vocea și șarmul: „Are succes!”. Incredibil cum cântă la 11 ani, îți dă fiori!
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VideoNepotul lui Ion Dolănescu i-a moștenit și vocea și șarmul: „Are succes!”. Incredibil cum cântă la 11 ani, îți dă fiori!

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Iancu Dolănescu (11 ani), fiul lui Ionuț Dolănescu, s-a bucurat de un succes uriaș, zilele trecute, pe scena Festivalului „Ion Dolănescu”, unde a susținut un recital de muzică populară. Vocea sa le-a amintit iubitorilor de folclor de cea a regretatului bunic, Ion Dolănescu, plecat din această lume în urmă cu 17 ani. Vă prezentăm și un videoclip cu una dintre piesele interpretate, cu atâta sensibilitate, de tânărul artist. 

Maria Ciobanu e mândră de fiica și de fiul lui Ionuț Dolănescu. Pasiunea pentru muzică a lui Ion Dolănescu a fost moștenită de nepoți
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Maria Ciobanu e mândră de fiica și de fiul lui Ionuț Dolănescu. Pasiunea pentru muzică a lui Ion Dolănescu a fost moștenită de nepoți Foto: click.ro

Iancu Dolănescu a susținut un recital pe scena Festivalului „Ion Dolănescu”

Ionuț Dolănescu e tare mândru că doi dintre cei trei copii ai săi duc mai departe dragostea pentru muzica populară românească. Dacă fiica Ioana Maria a moștenit vocea celebrei bunici, Maria Ciobanu, iată că Iancu, mezinul familiei, are același timbru vocal cu cel al regretatului bunic, Ion Dolănescu. De aceeași părere au fost și spectatorii strânși ciorchine, la Festivalul „Ion Dolănescu”, desfășurat, zilele trecute, la Târgoviște, și unde cei doi adolescenți au fost răsplătiți cu ropote de aplauze, după recitalurile susținute cu atâta însuflețire. Videoclipul cu Iancu, postat de Ionuț Dolănescu, pe Facebook, face furori pe Internet: 

Ionuț Dolănescu: „Iancu are o voce suavă, ca a bunicului Ion Dolănescu”

Exclusiv pentru Click!, Ionuț Dolănescu ne-a vorbit despre cei doi copii, care-l însoțesc și în turneele susținute în țară:

„Iancu e una dintre bucuriile vieții mele, rostul meu pe acest pământ, e nepotul lui Ion Dolănescu, are succes. El are o voce suavă și plină de sensibilitate ca cea a bunicului Ion Dolănescu”.

„Ioana Maria a moștenit vocea Mariei Ciobanu”

Apreciază, deopotrivă, și vocea fiicei, în vârstă de 16 ani:

„Ioana-Maria este olimpică la vioară, dar îi place să și cânte, toată ziua ascultă piesele de muzică populară ale Mariei Ciobanu. În plus, i-a moștenit și timbrul vocal!”.

Ioana-Maria Dolănescu are vitrina plină cu medalii, câștigate la concursurile muzicale. A obținut Premiul l, la Olimpiada Națională, de la Suceava, și Premiul II, la Concursul Internațional de Interpretare din Tulcea.

Fiica lui Dragoș Dolănescu este solistă de muzică populară în Costa Rica

Dar și Maria de Jesus, fiica cea mare a lui Dragoș Dolănescu, este atrasă de muzică, deși este avocată de profesie:

„Și Maria, fata mea din Costa Rica, are o voce bună, cântă foarte bine, a făcut și niște cursuri muzicale, are și câteva premii, la nivel național. A fost silitoare, bună la învățătură, a studiat Dreptul, în Costa Rica. Sper ca, într-o zi, copiii lui Ionuț și fiica mea să cânte împreună, pe aceeași scenă. Ei nu se cunosc, din cauza relației dintre noi, însă sper să se întâmple cât mai curând”, ne-a menționat Dragoș Dolănescu, exclusiv pentru Click!

17 ani de la decesul solistului Ion Dolănescu. A lăsat în urmă o moștenire de un milion de euro

Ion Dolănescu s-a stins din viață pe 19 martie 2009, la vârsta de 65 de ani, în urma unui stop cardio-respirator, fiind înmormântat în Cimitirul Bellu din Capitală. Pe moștenirea de un milion de euro cei doi frați, Ionuț și Dragoș Dolănescu, s-au luptat în instanță preț de 8 ani. Casa din strada Caimatei i-a revenit lui Ionuț, iar cea din Sinaia a fost moștenită de Dragoș.

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