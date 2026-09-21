Pușcăriașa care seamănă cu J.Lo a devenit virală: „E varianta obosită a divei!”

Cyrena Anne Quast (35 de ani), din Minnesota, a ajuns vedetă pe internet după ce fotografia sa de arestare i-a făcut pe internauți să se întrebe dacă nu cumva Jennifer Lopez (57 de ani) are o soră secretă.

Sosia lui J.Lo a furat baterii

Femeia a fost arestată pe 30 august, în Monticello, după ce ar fi furat două seturi de baterii pentru unelte electrice, în valoare de aproximativ 580 de dolari.

Cyrena Anne Quast a devenit virală pentru asemănarea cu J.Lo Foto: Wright County Sheriff's Office/INSTAGRAM

Însă fotografia de la încarcerare a fost cea care a făcut senzație pe rețelele sociale. Mai mulți utilizatori au spus că seamănă izbitor cu celebra cântăreață.

Unul dintre ei a făcut referire la faimoasa piesă „Jenny from the Block”, lansată de Lopez în 2002, sugerând în glumă că ea ar fi „adevărata Jenny din cartier”. Alții au spus că femeia ar putea fi sosia vedetei sau că arată ca J.Lo după „o săptămână foarte grea”. „E varianta obosită a divei Jennifer Lopez”, a scris un utilizator pe rețeaua socială Instagram.

Nu toată lumea a fost însă de acord cu comparația, unii internauți susținând că cele două nu seamănă deloc. „Nu arată deloc ca ea”, a remarcat un utilizator.

A fost arestată și în trecut

Potrivit plângerii penale, Quast ar fi revenit în același magazin după un furt similar, iar un angajat ar fi recunoscut-o și ar fi alertat poliția. Ea a fost arestată și dusă la închisoarea din comitatul Wright, fiind acuzată de furt.

Potrivit informațiilor disponibile, Quast ar fi recunoscut că a furat bateriile și a fost reținută, fiind acuzată de furt calificat, conform registrelor online ale arestărilor.

Sosia lui J.Lo a mai fost arestată în trecut pentru mai multe fapte, printre care posesie de droguri, conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, fuga de poliție și furnizarea unei identități false, dar și pentru mai multe încălcări ale regulilor de circulație.