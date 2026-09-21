 „Nu mă cântăresc niciodată”. Christina Aguilera, mai suplă ca niciodată în cea mai recentă apariție publică! Cât a slăbit?
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„Nu mă cântăresc niciodată”. Christina Aguilera, mai suplă ca niciodată în cea mai recentă apariție publică! Cât a slăbit?

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Christina Aguilera a atras toate privirile la gala organizată de Fundația Prințului Albert de Monaco, unde a apărut într-o rochie neagră cu decolteu adânc, care i-a evidențiat silueta vizibil subțiată.

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Foto: Profimedia

Noile imagini cu vedeta au stârnit numeroase reacții în mediul online, mulți fani întrebându-se cât de mult a slăbit cântăreața și care este secretul transformării sale. Potrivit informațiilor publicate de presa internațională, Christina Aguilera a slăbit între 18 și 22 de kilograme. Vedeta nu a confirmat un număr exact și a spus în repetate rânduri că nu își măsoară progresul în funcție de ce-i arată cântarul.

Într-un interviu acordat revistei „Marie Claire”, cântăreața a explicat cum vede ea lucrurile în ceea ce privește imaginea corporală: „Nu mă cântăresc – totul ține de cum mă simt în hainele mele. Ceea ce arată bine pe o persoană poate să nu se potrivească altui tip de corp. Sunt foarte încrezătoare în propria piele.”

OK, dar transformarea ei nu e dată doar de garderobă, e clar că Aguilera cântărește mai puțin și are o talie de viespe. Cum a slăbit ea?

Transformarea cântăreței pare să fie rezultatul unei combinații între alimentație echilibrată și antrenamente constante, nu al unei soluții miraculoase. Multă lume o suspectează că folosește Ozempic sau alternativele acestuia, însă, evident, nu avem nicio confirmare în acest sens.

Tot ce știm e că, de-a lungul anilor, Christina a încercat mai multe abordări, printre care și Rainbow Diet (Dieta Curcubeu), care este un plan alimentar în care fiecare zi este dedicată alimentelor de o anumită culoare: alb, roșu, verde, portocaliu, mov, galben și, la final, o zi cu toate culorile.

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Foto: Profimedia

Mai mult, diva a avut o restricție calorică moderată, cu un aport de aproximativ 1.600 de calorii pe zi, potrivit unor publicații americane. Totuși, din 2020, Christina a declarat că nu mai urmează nicio dietă strictă, ci preferă să consume mai multe alimente integrale, legume, fructe și produse cât mai puțin procesate.

În ceea ce privește antrenamentele ei, Christina Aguilera a lucrat cu antrenorul personal Tee Sorge, iar programul ei a inclus atât exerciții de forță, cât și cardio. Potrivit antrenorului, scopul nu era creșterea volumului muscular, ci accelerarea metabolismului și tonifierea corpului. Ceea ce au realizat din plin! Aguilera arată mai bine ca niciodată! Sau este prea slabă acum?

foto - Profimedia

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