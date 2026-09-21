Anamaria Prodan, reacție după revenirea lui Laurențiu Reghecampf la FCSB: „Gigi Becali este pentru el un al doilea Dumnezeu”

După startul slab de sezon, Gigi Becali a decis schimbarea antrenorului la FCSB și l-a readus pe Laurențiu Reghecampf. Anamaria Prodan a comentat revenirea și a spus că această oportunitate poate reprezenta un nou început important pentru cariera acestuia.

Anamaria Prodan vorbește despre venirea lui Reghe la FCSB Foto: arhivă

Startul slab de sezon al FCSB a dus la schimbări pe banca tehnică. Gigi Becali a decis să renunțe la Marius Baciu și să-l numească pe Laurențiu Reghecampf în funcția de antrenor al echipei.

Anamaria Prodan: „Gigi este azi un al doilea Dumnezeu care i-a dat oxigen”

Anamaria Prodan a comentat revenirea lui Laurențiu Reghecampf la FCSB. Fosta parteneră și impresară a antrenorului a salutat decizia patronului echipei și consideră că această oportunitate reprezintă o adevărată gură de aer proaspăt pentru cariera lui Reghecampf:

„Ne bucurăm mult pentru Reghe. Să-l ajute Dumnezeu să revină în fotbalul mare! Nu este problema mea să comentez. Ca om de fotbal, spun că Gigi este pentru el azi un al doilea Dumnezeu care i-a dat oxigen! El era ca și plecat din Tunisia și îi era clar foarte greu să mai prindă ceva. Sper să nu-l dezamăgească pe Gigi, să-l asculte, și să aducă FCSB acolo unde îi este locul” a spus aceasta pentru Prosport.

Condițiile financiare și culisele revenirii anunțate de Gigi Becali

Patronul FCSB a dezvăluit la Digi Sport că Laurențiu Reghecampf, aflat în prezent în Tunisia la conducerea celor de la Esperance Tunis, este gata să revină în fotbalul românesc. Conform lui Becali, contactarea lui Reghecampf a survenit după ce prima variantă luată în calcul nu a dat rezultat:

„L-am sunat întâi pe Mirel Rădoi. Am zis că, dacă nu va răspunde, îl sun pe Reghe. L-am sunat pe Mirel de trei ori, nu a răspuns, l-am sunat pe Reghe, a răspuns. Are salariu mic și prime mari, ajunge prima la un milion la Liga Campionilor. La cum vorbește el, în 10 etape e pe primul loc, titlul îl ia la pas, iar la anul pe vremea asta suntem în Champions League”.

Finanțatorul a precizat că va contribui la stingerea litigiilor financiare pentru a facilita semnarea actelor:

„Este la Esperance, dar are o clauză. Trebuie să plătească o clauză, plătește 150.000, iar eu plătesc 150.000 la Craiova. I-am zis că îl sun eu pe Rotaru și vorbesc cu el. Ce sunt 150.000? L-am pus pe avocat să le facă hârtie, plătesc banii și cu asta basta. Și la Federație stinge litigiul și asta este. Mâine sau poimâine o să fie aici, să își rezolve problemele acolo”.

Becali a ținut să sublinieze și faptul că tehnicianul a depășit problemele din trecut, primind chiar și un mesaj de felicitare de la Anamaria Prodan, cu care are un băiat:

„Are doi copii cu nevasta asta, nu mai bea deloc. Băutură, zic, apă bea. Acum nu mai are omul nicio problemă, nici cu Anamaria Prodan nu mai are. Mi-a dat mesaj că se bucură, că au copil împreună”.