 Anamaria Prodan, pe masa de operație. Problema pe care a ținut-o ascunsă: „Totul a ieșit perfect!”
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Anamaria Prodan, pe masa de operație. Problema pe care a ținut-o ascunsă: „Totul a ieșit perfect!”

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Anamaria Prodan a fost supusă unei intervenții chirurgicale, iar acum, după operație, a oferit primele declarații despre starea sa. Vedeta a vorbit în exclusivitate pentru Spynews.ro despre cum se simte, dar și despre problemele de sănătate cu care s-a confruntat. 

Anamaria Prodan a avut suferit o operație
Anamaria Prodan a avut suferit o operație Foto: Instagram

Vești bune pentru Anamaria Prodan după operație

Totul a început după ce Anamaria Prodan a aflat, în urma unui consult efectuat în Turcia, că are nevoie de o intervenție medicală.

Vedeta a ales să își rezolve problema în România, la Spitalul Floreasca, unde a fost operată. Din fericire, procedura s-a desfășurat fără complicații, iar impresara a ținut să își liniștească admiratorii și să le spună cum se simte după intervenție.

Perioada următoare este dedicată recuperării, iar vedeta este mulțumită atât de rezultatul intervenției, cât și de alegerea medicului care s-a ocupat de cazul său. Aceasta a avut numai cuvinte de apreciere la adresa specialistului și consideră că a făcut alegerea potrivită.

„M-am operat acum două zile, sunt foarte bine. M-a convins, să spun așa, domnul doctor Alfred de la Spitalul de Urgență Floreasca. Totul a ieșit perfect, sunt nou-nouță!”, a transmis  Anamaria Prodan pentru Spynews.ro.

Anamaria Prodan pe patul de spital alături de doctorul care a operat-o
Anamaria Prodan pe patul de spital alături de doctorul care a operat-o Foto: Instagram

Pentru mai multe detalii despre intervenția suferită de Anamaria Prodan, reporterii Spynews.ro au discutat cu medicul Alfred Najm, cel care s-a ocupat de operație.

Specialistul a explicat că vedeta a fost diagnosticată cu hernie ombilicală și că, având în vedere situația, a fost necesară o intervenție chirurgicală într-un timp cât mai scurt. Din fericire, evoluția pacientei după operație este una foarte bună, potrivit medicului.

„Am examinat-o pe doamna Prodan în urmă cu două zile. Am văzut analizele, le-am repetat și pe baza lor și a examenului clinic am stabilit diagnosticul de hernie ombilicală încarcerată pentru care am pus indicația operatorie în urgență. Doamna Prodan a avut încredere în mine și a fost de acord cu operația. Am realizat cura chirurgicală a herniei pe cale laparoscopică. Evoluția postoperatorie a fost favorabilă”, a spus dr. asistent universitar Alfred Najm. 

Anamaria Prodan nu s-a uitat la bani când și-a sărbătorit fiul

Înainte de a trece prin intervenția medicală, Anamaria Prodan a fost în centrul atenției și prin petrecerea organizată pentru majoratul fiului său, Laurențiu Reghecampf Jr., cunoscut drept Bebeto.

Tânărul și-a aniversat împlinirea celor 18 ani în cadrul unei petreceri fastuoase desfășurate la Snagov, unde au participat peste 100 de persoane. Pentru ca totul să fie pe măsura momentului, impresara ar fi investit aproximativ 100.000 de euro în eveniment.

Seara a fost animată de mai mulți artiști cunoscuți, printre care Tzancă Uraganu, George Talent, Piți Talent și Costel Biju. Petrecerea a continuat până în zorii zilei, iar ulterior, Bebeto și câțiva dintre apropiații săi ar fi mutat distracția pe lac, în aceeași atmosferă de sărbătoare.

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