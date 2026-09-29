Anca Țurcașiu se mută din agitația Capitalei: „Ne-am cumpărat o căsuță cu o curticică”

Anca Țurcașiu se pregătește să plece din București și să înceapă o nouă etapă alături de partenerul ei, Călin. Cei doi și-au cumpărat o casă cu o mică grădină în apropierea orașului și sunt în plin proces de renovare.

Anca Țurcașiu se mută din București Foto: instagram

Anca Țurcașiu a dezvăluit că ea și partenerul său au decis să lase în urmă aglomerația și zgomotul din București. Artista a povestit pe rețelele de socializare că cei doi și-au cumpărat o căsuță în apropierea Capitalei, pe care o transformă acum după propriile gusturi.

Anca Țurcașiu pleacă din București și își amenajează noua casă

Artista a făcut anunțul printr-o postare în care a comparat viața de anul trecut cu cea din prezent. Anca Țurcașiu a mărturisit că planul de a se muta din București exista deja de ceva timp, principalul motiv fiind dorința de a scăpa de zgomotul și aglomerația orașului.

„Poate nu știați, dar noi intenționam să ne mutăm din București. Din zgomot și din aglomerație”, a scris artista.

Anca Țurcașiu și Călin au găsit o casă în apropierea orașului, cu o curte, însă locuința este în prezent în plin proces de remodelare. Artista a recunoscut, cu umor, că lucrările le ocupă o mare parte din timp.

„Am cumpărat o căsuță cu o curticică în preajma orașului și suntem în MARE ȘANTIER de remodelare”, a povestit Anca Țurcașiu.

„Anul trecut, versus anul acesta”. Cum s-a schimbat viața artistei

Pentru a marca schimbarea, Anca Țurcașiu a publicat și o fotografie realizată cu exact un an în urmă, în care apărea alături de Călin, relaxându-se într-o barcă în Cișmigiu.

„Am găsit poza asta exact de acum un an, liniștiți, într-o barcă din Cișmigiu... Doamne... Anul trecut, versus anul acesta...”, a transmis artista.

Chiar dacă lucrările la noua locuință sunt încă în desfășurare, Anca Țurcașiu spune că este foarte fericită și entuziasmată de schimbarea pe care o pregătește.

„Suntem foarte fericiți și entuziasmați pentru cum va fi să fie. Țineți-ne pumnii să terminăm cât mai repede!”, a mai scris artista, la finalul mesajului.