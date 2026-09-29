 „Niciodată n-am vazut așa ceva în România”. Ce a impresionat-o pe Melek într-un mall din China
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„Niciodată n-am vazut așa ceva în România”. Ce a impresionat-o pe Melek într-un mall din China

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Melek se află în China și a vrut să descopere cum arată centrele comerciale de acolo. Vedeta a mers la mall pentru a lua masa și a încerca preparate de sushi, dar și-a făcut timp pentru cumpărături.

Ce a cumpărat Melek și a surprins-o
Ce a cumpărat Melek și a surprins-o Foto: youtube

Aflată în China, Melek a profitat de timpul liber pentru a vizita unul dintre mallurile din zonă. A mers împreună cu cei alături de care călătorește să mănânce sushi și să vadă ce produse și magazine îi atrag atenția.

Experiența din centrul comercial i-a oferit și câteva surprize. Melek a povestit că a descoperit inclusiv o insulă din mall de unde și-a cumpărat ciocolată.

A cumpărat ciocolată, iar angajații au pus gheață în pachet

Vizita la mall s-a transformat într-o sesiune serioasă de cumpărături pentru Melek. 

Pe lângă cumpărături, aceasta a fost atentă și la modul în care sunt prezentate produsele. Un detaliu care a surprins-o a fost felul în care angajații au împachetat ciocolata cumpărată.

Melek a povestit că, după ce a cumpărat ciocolata, angajații au avut grijă ca aceasta să nu se topească. În momentul în care au ambalat produsele, au pus gheață în pachet, pentru ca ciocolata să reziste mai bine până când ajunge la destinație.

„Este ceva ce nu vezi în România, n-am văzut niciodată așa ceva la noi”.

Detaliul a impresionat-o pe Melek, care a remarcat atenția acordată produselor și modul în care comercianții din China se gândesc inclusiv la păstrarea acestora în timpul transportului.

Ce spune Melek Mincă despre iubire și destin

Într-o discuție cu urmăritorii săi, Melek Mincă a vorbit deschis despre iubire, bani și felul în care își privește propriul destin. Tiktokerița a primit un mesaj în care i se atrăgea atenția că, indiferent de situația financiară, dragostea nu poate fi cumpărată.

Melek nu a contrazis această idee, însă a explicat că, în opinia sa, destinul fiecărui om este stabilit de Dumnezeu încă de la naștere. Vedeta a făcut referire și la pierderea soțului său și a mărturisit că, până la vârsta de 28 de ani, consideră că a avut mai mult noroc pe plan financiar decât în viața sentimentală.

„Viața și soarta omului... nu și-o face singur. Dumnezeu, eu așa consider, de când a stat mama mea în chinuri, în travaliu să nască, Dumnezeu scria acolo ce se va întâmpla. Până la 28 de ani eu nu am avut parte de iubire și de dragoste cu adevărat. Nu am avut. Mai mult am avut de bani decât de dragoste, ăsta e adevărul”, a mărturisit Melek Mincă.

Declarațiile sale au stârnit reacții în rândul urmăritorilor, mai ales prin sinceritatea cu care a vorbit despre experiențele sale personale, despre familie, copii, iubire și pierderile prin care a trecut.

Sursa Youtube

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