Panourile fotovoltaice produc energie și sub apă. Cercetătorii chinezi le-au testat la 10 metri adâncime

O echipă de cercetători din China a testat panouri solare la 10 metri sub apă, în Marea Chinei de Sud. Folosind celule pe bază de perovskit, acestea au reușit să producă energie chiar și la această adâncime.

Energia solară funcționează și sub apă Foto: Pexels

Oamenii de știință încearcă să extindă posibilitățile energiei solare și în zone în care lumina este mult mai slabă. Un nou experiment realizat în largul coastelor Chinei arată că panourile fotovoltaice pot produce energie și sub apă.

Cum funcționează panourile solare sub apă

Panourile au fost concepute pentru a capta lungimile de undă ale luminii solare care reușesc să pătrundă prin apa de mare. Cercetătorii au folosit celule pe bază de perovskit, un material care poate fi ajustat pentru a absorbi diferite tipuri de lumină.

În laborator, în condiții care au imitat mediul de la 10 metri adâncime, celulele au transformat în energie electrică aproximativ 35% din lumina solară primită. Cercetătorii au trecut apoi la teste în condiții reale, în apropierea Insulelor Weizhou, potrivit Agerpres.

Câtă energie au produs la 10 metri adâncime

Panourile testate în Marea Chinei de Sud au funcționat timp de două ore, la o adâncime de 10 metri. În acest interval, acestea au generat 324 de miliwați-oră de energie.

Cantitatea este redusă în comparație cu producția panourilor solare convenționale, însă rezultatul este important pentru cercetarea energiei solare subacvatice. Studiul, publicat în revista științifică Joule, vine după experimente anterioare care au analizat funcționarea unor astfel de sisteme la adâncimi de cel mult doi metri.

Unul dintre principalele obstacole este faptul că apa absoarbe și împrăștie o mare parte din lumina solară. Lumina albastră și verde poate pătrunde însă la adâncimi mai mari, iar cercetătorii încearcă să folosească tocmai aceste lungimi de undă pentru a produce energie.

Panourile solare transformă și munții Chinei

Energia solară este folosită tot mai mult și în zonele montane din China, unde terenul dificil și suprafețele greu de cultivat oferă spațiu pentru instalarea centralelor fotovoltaice. Imaginile surprinse din aer în districtul Dahua, din regiunea autonomă Guangxi Zhuang, arată întinderi uriașe de panouri instalate pe versanții stâncoși.

Privite de sus, suprafețele acoperite cu panouri formează adevărate mozaicuri întunecate printre munți și vegetație. Astfel de proiecte permit producerea de energie în regiuni în care dezvoltarea altor activități este mai dificilă.

Un exemplu se află în comitatul Qinglong, din provincia Guizhou, unde munții ocupă peste 70% din teritoriu. Aici, terenurile agricole cu productivitate redusă și suprafețele necultivate au fost transformate în spații pentru proiecte de energie solară.

Astfel, China dezvoltă energia fotovoltaică în condiții dintre cele mai diverse, de la versanți montani până la zone maritime, în încercarea de a valorifica suprafețe care pot fi dificil de folosit în alte scop.