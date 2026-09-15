 Speli rufele greșit și pierzi bani fără să-ți dai seama. 7 greșeli pe care le faci la fiecare spălare
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Speli rufele greșit și pierzi bani fără să-ți dai seama. 7 greșeli pe care le faci la fiecare spălare

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Factura la energie poate fi influențată și de modul în care speli și usuci hainele. Potrivit specialiștilor în domeniul îngrijirii rufelor, există mai multe obiceiuri aparent banale care duc la un consum mai mare de apă, energie sau produse pentru spălat.

Mașină de spălat
Mașină de spălat Foto: Shutterstock

Unele dintre aceste greșeli pornesc de la idei pe care mulți oameni le consideră corecte. De exemplu, folosirea apei fierbinți la fiecare spălare nu înseamnă automat că hainele vor fi mai curate. În același timp, cantitatea prea mare de detergent sau alegerea unor programe mai lungi decât este necesar pot însemna cheltuieli suplimentare, potrivit thespruce.com.

Experții Nichole J. Parker și Anthony Sullivan au explicat care sunt cele mai frecvente situații în care banii sunt risipiți în ziua de spălat.

Apa fierbinte nu este necesară pentru fiecare spălare

Unul dintre cele mai des întâlnite obiceiuri care pot crește costurile este spălarea tuturor hainelor cu apă fierbinte. Anthony Sullivan explică faptul că există multe încărcături obișnuite care pot fi spălate eficient și cu apă rece.

Pe lângă costurile mai mari, apa fierbinte poate avea și efecte nedorite asupra hainelor. Aceasta poate contribui la micșorarea materialelor, decolorare sau transferul culorilor între articole.

Nichole J. Parker atrage atenția asupra consumului de energie necesar pentru încălzirea apei. Potrivit acesteia, folosirea apei calde sau reci poate reduce consumul de energie cu până la jumătate, conform energystar.gov.

Un alt obicei care poate duce la cheltuieli inutile este pornirea mașinii de spălat pentru cantități mici de haine. Parker spune că energia și costurile se pot aduna atunci când sunt spălate frecvent încărcături mici.

Mașina de spălat și uscătorul pot consuma inutil energie

Specialista de la Whirlpool explică faptul că mașinile de spălat folosesc, în general, o cantitate similară de energie la fiecare pornire. Din acest motiv, încărcăturile mai consistente pot contribui la reducerea consumului de energie și apă raportat la rutina generală de spălare.

Și uscătorul poate deveni o sursă de cheltuieli suplimentare dacă nu este întreținut corespunzător. Parker recomandă curățarea regulată a filtrului de scame, astfel încât acesta să nu se umple și aparatul să nu fie nevoit să consume mai multă energie.

Un filtru și un sistem de evacuare curățate permit o circulație mai bună a aerului și ajută căldura să fie distribuită uniform în timpul uscării.

O altă alegere care poate crește consumul este utilizarea programelor de uscare setate strict după timp. Acestea folosesc, de regulă, temperaturi mai ridicate pentru ca hainele să fie uscate într-un interval prestabilit.

Problema este că programul poate continua chiar și după ce hainele au ajuns deja uscate.

Programele lungi și produsele folosite în exces costă mai mult

Pentru a evita consumul inutil, Parker recomandă folosirea programelor inteligente de uscare, atunci când aparatul dispune de această opțiune. Senzorii pot detecta umiditatea rămasă în haine și pot opri automat ciclul când acestea sunt uscate.

Atunci când este posibil, uscarea naturală este o altă variantă prin care poate fi economisită energia. Parker menționează și ciclurile „No Heat” sau „Fluff”, care funcționează la temperaturi mai scăzute.

În ceea ce privește mașina de spălat, Anthony Sullivan recomandă evitarea programelor lungi sau a celor pentru încărcături foarte murdare atunci când hainele sunt doar ușor murdare. Astfel de cicluri pot consuma mai multă apă și energie decât este necesar pentru o spălare obișnuită.

Cantitatea de detergent și alte produse de spălat este, la rândul ei, importantă. Ideea că o cantitate mai mare înseamnă automat haine mai curate poate duce la cheltuieli suplimentare.

Folosirea unei cantități excesive face ca produsele să se termine mai repede, ceea ce înseamnă costuri mai mari pe termen lung. Sullivan recomandă respectarea instrucțiunilor de pe produs și ajustarea cantității în funcție de dimensiunea încărcăturii și de gradul de murdărire.

Îndepărtarea petelor poate preveni spălările repetate

Ultimul aspect menționat de specialist se referă la alegerea produsului potrivit pentru pete și mirosuri. Folosirea unui produs care nu este eficient în situația respectivă poate însemna că hainele trebuie spălate din nou.

Fiecare spălare suplimentară presupune un nou consum de apă și energie, dar și utilizarea unor cantități suplimentare de produse pentru rufe.

Anthony Sullivan subliniază că, atunci când este nevoie, un produs eficient pentru îndepărtarea petelor sau a mirosurilor poate evita repetarea ciclurilor de spălare.

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