 De ce prosoapele devin aspre după spălare. Greșeala pe care o fac cei mai mulți români
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De ce prosoapele devin aspre după spălare. Greșeala pe care o fac cei mai mulți români

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Dacă la început prosoapele tale erau moi și pufoase, apoi au devenit tot mai aspre, specialiștii explică ce s-a întâmplat și cum poți rezolva această problemă. Greșeala pe care o faci este atât la modul de spălare, cât și la uscare.

Curățarea și uscarea corectă a prosoapelor.
Curățarea și uscarea corectă a prosoapelor. Foto: Getty Images

Trei experți explică de ce prosoapele își pierd textura moale și spun care sunt obiceiurile de spălare și uscare care le pot menține. Trucurile simple care îți pot schimba viața.

De ce prosoapele își pierd textura moale în timp

Chiar și prosoapele de înaltă calitate pot deveni aspre în timp, iar spălarea regulată nu este suficientă pentru a le menține moi. Având în vedere că acestea absorb extrem de bine, fibrele lor pot reține detergent, uleiuri corporale, balsam de rufe și loțiune. Această acumulare poate schimba textura prosopului.

„Prea mult detergent este întotdeauna un lucru rău. Mai mult săpun nu înseamnă mai multă curățenie. Înseamnă doar acumulare suplimentară și reziduuri în mașina de spălat și pe haine și prosoape”, explică Jacqueline Sav, șefa unei companii de spălătorie, conform marthastewart.com

Astfel, dacă reziduurile contribuie la textura aspră a prosopului, un ciclu suplimentar de clătire poate ajuta. De reținut este că alegerea detergentului este extrem de importantă. Un detergent de rufe delicat oferă mai multe rezultate.

„Folosiți un detergent delicat, cu pH neutru, conceput pentru țesături fine. Majoritatea detergenților comerciali au un pH mai ridicat, ceea ce poate descompune fibrele prosoapelor mai repede. Un pH neutru este mai protector pentru țesătură”, a explicat  Tom Ceconi, președintele unei companii de profil.

De asemenea, apa dură este un alt factor care vă poate deteriora prosopul. Experții susțin că un conținut mare de minerale face ca prosoapele să devină mai dure. Depozitele minerale se acumulează în fibrele prosoapelor, la fel ca atunci când folosești prea mult detergent de rufe pe prosoape.

Metoda corectă de uscare a prosoapelor

Modul  de uscare poate deteriora prosopul. Experții susțin că țesăturile care se lasă la uscat pe sârmă sunt adesea „crocante” deoarece, pe măsură ce bumbacul ud se usucă, fibrele prosopului se pot lega temporar între ele. Înainte de a le întinde, specialiștii spun că ar fi bine să le scuturăm bine, apoi să facem același lucru după ce s-au uscat.

În cazul unui uscător, supunerea repetată a prosoapelor la temperaturi foarte mari poate pune o presiune inutilă asupra fibrelor, ceea ce contribuie la o senzație mai aspră. Pentru majoritatea prosoapelor de bumbac Alicia Sokolowski, expertă în curățenie,  recomandă uscarea în uscător la o temperatură mică spre medie

„Uscarea în uscător a prosoapelor este cea mai bună modalitate de a separa buclele prosopului și de a le ridica, astfel încât să își păstreze aspectul pufos”, a declarat Sokolowski. Util ar fi și dacă aruncați în tambur câteva bile de lână. Mențin prosoapele separate în timpul ciclului de uscare, permițând aerului să circule mai liber și ajutând la uscarea lor mai eficientă. Și timpul contează aici.

„Asigurați-vă că scoateți prosoapele imediat ce s-au uscat pentru a evita uscarea excesivă în tambur”, a mai adăugat Sokolowski, conform sursei citate. De asemenea, ea menționează că trebuie să evităm balsamul de rufe.

În cele din urmă, asigurați-vă întotdeauna că prosoapele sunt complet uscate înainte de a le depozita. Ceconi recomandă depozitarea lor într-un loc răcoros și uscat, astfel încât umezeala persistentă să nu contribuie la mirosuri de mucegai sau la întărirea ulterioară a acestora. 

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