Când începe Postul Crăciunului în 2026 și ce durată are. Când pică Lăsatul Secului

Postul Crăciunului 2026 se apropie, iar credincioșii care respectă rânduiala Bisericii Ortodoxe se pregătesc pentru una dintre cele mai importante perioade de post din an. Postul Nașterii Domnului este un timp de pregătire sufletească pentru sărbătoarea Crăciunului și este însoțit de rugăciune, înfrânare și fapte bune.

Când începe Postul Crăciunului 2026. Foto: Arhivă

În 2026, Postul Crăciunului începe duminică, 15 noiembrie, și se încheie în Ajunul Crăciunului, joi, 24 decembrie. Înaintea începerii postului este Lăsatul Secului, care pică sâmbătă, 14 noiembrie 2026.

Postul Crăciunului, unul dintre cele mai importante din an

Postul Crăciunului, numit și Postul Nașterii Domnului, este una dintre cele patru perioade importante de post din calendarul Bisericii Ortodoxe. El are rolul de a-i pregăti pe credincioși pentru sărbătoarea Nașterii lui Iisus Hristos, celebrată pe 25 decembrie.

Potrivit tradiției Bisericii, postul nu se referă doar la alimentație, ci presupune și o pregătire spirituală. Rugăciunea, milostenia, iertarea și îndepărtarea de lucrurile care îl îndepărtează pe om de Dumnezeu sunt considerate elemente importante ale acestei perioade.

Postul Crăciunului este considerat mai ușor decât Postul Paștelui, având mai multe zile în care există dezlegare la pește, ulei și vin, în funcție de calendarul liturgic.

Durata de 40 de zile a Postului Nașterii Domnului a fost uniformizată în Bisericile Ortodoxe în anul 1166, la un sinod desfășurat la Constantinopol.

Pentru credincioși, această perioadă reprezintă un prilej de pregătire pentru una dintre cele mai mari sărbători creștine, dar și un moment de reflecție și apropiere de valorile spirituale.

Ce durată are și când începe în 2026

Postul Crăciunului 2026 începe pe 15 noiembrie și se încheie pe 24 decembrie, inclusiv. Prin urmare, perioada de post are 40 de zile, la fel ca în fiecare an.

În 2026, prima zi a postului este duminică, 15 noiembrie, iar ultima zi este joi, 24 decembrie, Ajunul Crăciunului. Calendarul ortodox pentru 2026 indică explicit data de 15 noiembrie ca început al Postului Nașterii Domnului.

Pe 24 decembrie, în Ajun, postul este unul mai aspru decât în celelalte zile ale perioadei. În tradiția ortodoxă, această zi este dedicată unei pregătiri mai intense pentru sărbătoarea Nașterii Domnului.

În perioada Postului Crăciunului există numeroase zile cu dezlegare la pește. Rânduiala exactă a postului și zilele de dezlegare pot fi consultate în calendarul ortodox pentru 2026.

Este important de reținut că postul nu trebuie redus la schimbarea alimentației. În înțelegerea Bisericii, acesta este un exercițiu spiritual care presupune și rugăciune, înfrânare, iertare și fapte de milostenie.

Când este Lăsatul Secului

Lăsatul Secului pentru Postul Crăciunului 2026 este pe 14 noiembrie, cu o zi înainte de începerea postului. În calendarul ortodox pentru 2026, data de 14 noiembrie este marcată drept Lăsatul secului pentru Postul Nașterii Domnului.

Lăsatul Secului este momentul care marchează trecerea de la perioada obișnuită la cea de post. În tradiția românească, această zi este asociată cu mese în familie și cu diverse obiceiuri populare, unele dintre ele păstrate până în prezent.

Potrivit rânduielii bisericești, Postul Crăciunului începe în noaptea de 14 spre 15 noiembrie, astfel încât prima zi propriu-zisă de post este 15 noiembrie.

În 2026, situația este simplă: 14 noiembrie este Lăsatul Secului, iar 15 noiembrie este prima zi din Postul Crăciunului.

Postul se încheie în Ajun, pe 24 decembrie, iar pe 25 decembrie credincioșii sărbătoresc Nașterea Domnului.

Calendarul Postului Crăciunului 2026, pe scurt

14 noiembrie 2026, sâmbătă – Lăsatul Secului;

15 noiembrie 2026, duminică – începe Postul Crăciunului;

15 noiembrie – 24 decembrie 2026 – perioada Postului Nașterii Domnului;

24 decembrie 2026, joi – Ajunul Crăciunului și ultima zi de post;

25 decembrie 2026, vineri – Nașterea Domnului, ziua în care se încheie perioada de post.

Astfel, cei care vor să știe când începe Postul Crăciunului 2026 trebuie să rețină data de 15 noiembrie, în timp ce Lăsatul Secului pică pe 14 noiembrie 2026. Perioada are 40 de zile și se încheie în Ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie.