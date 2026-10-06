 Proteste violente în Barcelona! Străzi în flăcări și 13 persoane arestate
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Proteste violente în Barcelona! Străzi în flăcări și 13 persoane arestate

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Criza locuințelor a scos din nou mii de oameni în stradă în Spania, iar protestul de la Barcelona s-a încheiat cu violențe, incendii și arestări. 13 persoane au fost reținute, inclusiv un minor, iar 30 de polițiști au fost răniți ușor, după ce manifestanții au aruncat cu pietre, sticle și alte obiecte asupra forțelor de ordine.

Protestatarii s-au confruntat cu polițiștii
Protestatarii s-au confruntat cu polițiștii Foto: Profimedia

Protestatarii cer chirii mai mici

Aproximativ 20.000 de persoane, potrivit Gărzii Urbane, au participat la manifestație, în timp ce organizatorii au estimat numărul participanților la 120.000. Oamenii au cerut chirii mai mici și o protecție mai bună pentru chiriași, denunțând totodată lipsa locuințelor accesibile și speculațiile imobiliare. Protestatarii au atras atenția și asupra gentrificării, fenomen care îi împinge pe localnici să plece din anumite cartiere.

Marșul din Barcelona a fost organizat de Sindicat de Llogateres, împreună cu alte organizații care militează pentru dreptul la locuință. Manifestarea fusese amânată din cauza vremii severe și a ploilor abundente care au afectat Catalonia în weekend, notează Euronews. Inițial, protestul s-a desfășurat fără incidente majore. Situația a degenerat însă după încheierea oficială a manifestației, în jurul orei locale 21:30.

Mai mulți protestatari au fost reținuți
Mai mulți protestatari au fost reținuți Foto: Profimedia

Polițiștii le-au cerut oamenilor, prin difuzoare, să părăsească zona dintre Passeig de Gràcia și Gran Via. O parte dintre participanți a refuzat să plece, iar tensiunile au crescut. Ulterior, asupra polițiștilor au fost aruncate pietre, dale de pavaj, sticle de sticlă și alte obiecte.

Au fost ridicate baricade improvizate din pubele, biciclete, bariere și materiale provenite de la lucrări de construcție. Mai multe coșuri de gunoi și alte materiale au fost incendiate. Forțele Mossos d'Esquadra au intervenit pentru dispersarea grupurilor implicate în confruntări.

Incidentele s-au mutat spre Plaça Catalunya și La Rambla, unde au continuat aruncările de obiecte și au izbucnit focare. Poliția a folosit și lansatoare cu proiectile „din spumă” pentru a dispersa protestatarii.

Potrivit poliției catalane, în timpul incidentelor au fost raportate 28 de baricade și 22 de incendii. Pompierii din Barcelona au intervenit pentru stingerea focarelor, iar mobilierul stradal și vehicule au fost avariate.

Protestul de la Barcelona face parte dintr-un val de manifestații legate de criza locuințelor care a cuprins mai multe orașe din Spania. În ultimele săptămâni, și la Madrid mii de persoane au protestat față de creșterea chiriilor și dificultatea de a găsi o locuință accesibilă.

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