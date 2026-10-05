Potop în Grecia și Spania! Inundațiile devastatoare au făcut victime

Furtunile puternice au provocat haos în Grecia și Spania, unde ploile torențiale au inundat drumuri, au distrus gospodării și au obligat autoritățile să intervină pentru salvarea oamenilor rămași blocați. În Grecia, două persoane au murit, iar în Spania au fost raportate alte două decese.

Creta a fost lovită de ploi torențiale cinci zile la rând (Foto: Profimedia) Foto: PROFIMEDIA

Creta, cea mai afectată insulă

În Creta, situația este deosebit de gravă după cinci zile consecutive de ploi și furtuni. Un fermier în vârstă de 80 de ani, dat dispărut în localitatea Karines, din regiunea Rethymno, a fost găsit mort, potrivit Reuters. O altă victimă, o femeie de 58 de ani, a murit după ce a fost lovită de fulger în insula Rhodos.

În Creta, cele mai afectate zone sunt Hania, Rethymno, Heraklion și Lasithi. Râurile și pâraiele au ieșit din matcă, șoselele au fost acoperite de apă și aluviuni, iar mai multe sate au fost afectate de inundații și alunecări de teren.

Pompierii au primit sute de apeluri și au efectuat 96 de intervenții. Alte 101 persoane au fost transportate în locuri sigure. În defileul Samaria, una dintre cele mai cunoscute atracții naturale ale Cretei, opt angajați ai parcului național au rămas izolați după ce drumul a fost acoperit de ape.

Cei opt sunt în siguranță, au alimente, medicamente și mijloace de comunicare, iar autoritățile le-au cerut să nu încerce să plece până când nivelul apei nu va scădea.

În Lasithi, aproximativ 440 de milimetri de ploaie au căzut în doar două zile, echivalentul a 440 de litri pe metru pătrat. Platoul fertil a fost acoperit de apă și noroi, iar culturile de cartofi și legume au fost grav afectate, relatează Euronews.

Aproximativ 3.000 de tone de produse agricole ar fi fost distruse. Probleme grave au fost raportate și în Spania, în regiunea Catalonia. Un om a murit după ce un zid s-a prăbușit peste un camping din Tordera, la nord de Barcelona, iar o altă persoană s-a înecat într-un garaj inundat în Montornes del Valles.

Salvatorii caută în continuare o persoană dată dispărută în Pineda de Mar. Autoritățile au emis avertizări de pericol extrem în mai multe zone din apropiere de Barcelona și Girona, unde râurile sunt în pericol să iasă din matcă.

Catalonia a fost afectată de inundații severe Foto: PROFIMEDIA

Locuințe au fost inundate, mașinile au fost acoperite de apă, iar traficul feroviar a fost perturbat. Pe aeroportul din Barcelona au fost anulate sau întârziate zboruri, în timp ce magazinele și mai multe evenimente și-au suspendat activitatea.

Furtunile din Spania sunt asociate fenomenului DANA, cunoscut și sub denumirea de „picătura rece”, care apare atunci când aerul rece de la altitudine întâlnește aerul cald și umed din zona Mării Mediterane. Fenomenul poate genera într-un timp scurt cantități uriașe de precipitații și inundații severe.