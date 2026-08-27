Bilanț devastator în Nepal și Tibet: peste 1.000 de dispăruți și 165 de morți. Care ar fi cauza dezastrului

Nepal și Tibet au fost măturate de inundații catastrofale. În urma incidentului, peste 1.000 de persoane, majoritatea turiști, au fost date dispărute și alte 165 au fost declarate moarte, au spus, joi, autoritățile. Numărul deceselor ar putea fi mult mai mare, aceasta fiind doar o un număr preliminar.

Inundații devastatoare în Nepal și Tibet. Foto: X

Salvatorii lucrează pentru a găsi persoanele dispărute în regiunea muntoasă, extrem de populară pentru drumeții și pelerinaje. Sunt în căutarea a sute de cetățeni din India SUA, Marea Britanie, Australia și Canada. Specialiștii spun și care ar fi cauza viiturii.

Dezastru natural în Nepal și Tibet

Pe rețelele de socializare au apărut videoclipuri în care se vede cum un zid masiv de apă mătură totul în cale, în timp ce oamenii încearcă să fugă. Mai multe vehicule au fost luate de ape, la fel și casele oamenilor, în Nepal. Oficialii din Tibet au declarat că se tem de „pierderile majore”, după ce alunecarea de teren a lovit un punct de trecere a frontierei, conform The Guardian.

În zonele afectate, casele, copacii și vehiculele au fost scufundate sau îngropate de viituri. Elicopterele au survolat zona, pentru a găsi supraviețuitorii. Aproape 600 de străini se numărau printre cele 826 de persoane dispărute în Nepal, au declarat poliția și oficialii din domeniul turismului. Printre persoanele dispărute s-au numărat 177 din India, 63 din Statele Unite, 34 din Australia, 33 din Marea Britanie și 25 din Canada.

Presa de stat chineză a declarat că cel puțin 558 de persoane sunt dispărute de partea tibetană a frontierei, dintre care cel puțin 260 sunt cetățeni străini. Poliția din Nepal a declarat că 165 de cadavre au fost recuperate până miercuri seară

Multe dintre victime se aflau în pelerinaj la Kailash Mansarovar, un loc de mare altitudine din Tibet, venerat printre alții de hinduși și budiști.

Compania de turism Himalayan Glacier a declarat că 47 de persoane, inclusiv doi copii, au fost date dispărute dintr-unul dintre grupurile sale din Nepal. Printre acestea se numărau 15 australieni, zece canadieni, nouă nepalezi, opt americani, doi britanici, doi singaporezi și un cetățean ruso-american cu dublă cetățenie, a declarat directorul general Sanket Pandey.

Ce spun experții despre cauzele dezastrului

Primele rapoarte ale oficialilor nepalezi sugerau inițial că un cutremur în zonă ar fi putut provoca prăbușirea părții inferioare a unui ghețar și declanșarea inundațiilor. Între timp, U.S. Geological Survey (USGS) a declarat ulterior că ceea ce a fost raportat inițial ca un cutremur cu magnitudinea de 4,4 a fost un șoc seismic generat de prăbușirea rocilor și gheții glaciare și de fluxul de resturi.

„Nu a avut loc niciun cutremur”, spun experții de la USGS.

Un studiu inițial, efectuat pe baza imaginilor din satelit ale Planet Labs, a indicat că o alunecare de teren de gheață și rocă a declanșat inundația încărcată cu resturi din râul Lhende, la aproximativ 20 km nord-est de punctul de trecere a frontierei Rasuwagadhi dintre Nepal și China, a declarat autoritatea națională pentru dezastre din Nepal.

Experții spun că riscul unor astfel de evenimente este amplificat de topografia extremă a Himalayei.

Supraviețuitorii sunt îngroziți de ceea ce au trăit

Cei care au reușit să supraviețuiască viiturii sunt îngroziți. „Am început să alerg. Apoi, un zid de apă s-a prăbușit ca un cutremur”, a declarat un muncitor care se afla aproape de granița dintre Nepal și Tibet. Tot el susține că se afla pe patul de spital în acel moment, iar apele l-au luat pe sus pur și simplu. Cu toate acestea, muncitorul se bucură că a reușit să se țină de un copac.

„Era un șuvoi imens de noroi care venea direct spre noi. Pe măsură ce se apropia, continua să se ridice din ce în ce mai sus”, a declarat un alt supraviețuitor, în vârstă de 68 de ani, care se afla tot într-un spital.

„Am încercat să o iau de mână pe soția mea și să o duc pe terasă. Dar a fost luată de noroi. Patru sau cinci ore mai târziu, un elicopter a venit să mă salveze. Soția mea este încă undeva sub noroi. A dispărut”, a continuat el, conform sursei citate.

Mobilizare masivă pentru zonele afectate

Secretarul general al ONU, António Guterres, a declarat că echipele și partenerii ONU mobilizează provizii și personal în Nepal pentru a sprijini comunitățile afectate de dezastru. Guvernul SUA a declarat că va oferi asistență de urgență în valoare de 500.000 de dolari.

Oficialii guvernului tibetan au mobilizat aproape 800 de lucrători și 150 de vehicule. La misiune iau parte și câini antrenați pentru a găsi victime. Președintele chinez, Xi Jinping, a declarat că prioritatea sa e de a găsi persoanele dispărute.