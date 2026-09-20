Toamna este momentul perfect să plantezi aceste ierburi ornamentale. Vor schimba complet aspectul grădinii

După lunile fierbinți de vară, în care toți cei care stau la curte au grijă constant de plantele lor, toamna poate părea a fi o adevărată oportunitate pentru odihnă. Însă, în realitate, această perioadă din an este una crucială pentru grădină. Practic, acest anotimp este oportunitatea perfectă pentru a planta ierburi ornamentale.

Păiușul este alegerea perfectă toamna Foto: Getty Images

Doar pentru că vara a trecut, nu înseamnă că trebuie să cădem în capcana de a crede că nu mai trebuie să facem nimic în grădină. Autoarea Alice Vincent a vorbit despre importanța perioadei cuprinse între septembrie și aprilie pentru curte și spune că, în toamnă, ne putem ocupa de plantarea ierburilor ornamentale.

„Ierburile ornamentale aduc o strălucire aparte spectacolului oferit de plantele care înfloresc mai abundent la sfârșitul verii, cum ar fi dalii. Stipa gigantea este masivă, după cum sugerează și numele, dar este și diafană, astfel că, dacă aveți suficient spațiu pentru ea, poate crea în grădină un minunat joc de-a v-ați ascunselea”, spune autoarea, potrivit theguardian.com.

Ierburile ornamentale vor schimba complet aspectul grădinii

În general, dacă locuim la curte și ne gândim la metode de a oferi un aspect mai spectaculos spațiului pe care îl avem la dispoziție, ne vom gândi imediat la flori. Desigur, cu cât sunt mai spectaculoase, cu atât mai bine. Însă, ierburile ornamentale sunt o altă variantă simplă de a oferi un aspect elegant curții noastre.

„Acum este un moment bun să încercați câteva ghivece mai mici cu soiuri rezistente, care se pot aclimatiza în lunile mai răcoroase, înainte de a înflori spectaculos anul viitor”, mai spune Vincent.

Ce ierburi ornamentale se pot planta toamna

Cei interesați să planteze ierburi ornamentale luna aceasta au la dispoziție mai multe variante. De exemplu, Deschampsia, cunoscută și sub denumirea de iarbă cu smocuri, poate crește într-o gamă largă de tipuri de sol, inclusiv în soluri mai grele și în zone umede.

Există numeroase specii de Deschampsia; cu toate acestea, cele două principale tipuri întâlnite în grădinile private sunt Deschampsia cespitosa și Deschampsia flexuosa.

Chiar mai spectaculoase sunt ierburile din genul Festuca, cunoscute în mod obișnuit sub denumirea de păiuș. Ele sunt plante de talie mică, în nuanțe de verde-cenușiu sau albastru. Originare din Europa, aceste ierburi oferă nuanțe unice și spectaculoase, care se potrivesc foarte bine în partea din față a straturilor de flori sau în jardinierele de iarnă.